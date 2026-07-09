La Alhambra indemniza con dos millones de euros a una joven de 18 años que quedó parapléjica tras la caída de una rama arrastrada por el viento en 2023

A view of La Alhambra during a hot summer day in Granada, Spain, July 22, 2024. REUTERS/Jon Nazca

El Patronato de la Alhambra y Generalife ha indemnizado con cerca de dos millones de euros a Julia, una joven polaca que quedó parapléjica tras la caída de una rama en octubre de 2023 en los jardines del monumento de Granada, una compensación que llega después de tres años de gastos médicos, cuidados permanentes y obras de adaptación en la vivienda familiar.

Según ha informado el diario local Ideal, el dictamen solicitado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía fija para la víctima una indemnización de más de 1,9 millones de euros. La joven ya ha recibido 900.000 euros y la aseguradora del Patronato abonará la cantidad restante.

PUBLICIDAD

Julia tenía 15 años cuando sufrió el accidente, durante un viaje de estudios. La caída de una rama de gran tamaño en la Cuesta Gomérez le causó una lesión medular traumática y múltiples fracturas en la columna, las costillas, el esternón, la clavícula, la escápula y la pelvis, además de contusiones pulmonares y neumotórax.

La gravedad de las heridas obligó a varias intervenciones y a un ingreso prolongado en Granada antes de que pudiera regresar a Polonia. Hoy, con 18 años, permanece en silla de ruedas, pasa el día en la cama y necesita la ayuda constante de otra persona para todas las actividades cotidianas.

PUBLICIDAD

Cuánto cobrará la joven herida en la Alhambra y quién paga la indemnización

La compensación económica llega después de un periodo en el que la familia ha asumido un fuerte desembolso para pagar los tratamientos médicos, los cuidados continuos y la adaptación de la casa a las nuevas necesidades de movilidad. Para hacer frente a esos gastos, los padres tuvieron que endeudarse.

El diario granadino recoge que la familia prevé destinar el dinero a saldar las deudas acumuladas durante estos años y a sostener tanto los cuidados como las obras necesarias en la vivienda. La situación económica era límite, hasta el punto de que habían pedido dinero “hasta a los vecinos”, según ha explicado Mª Ángeles López Álvarez, de ML Abogados, al diario.

PUBLICIDAD

“Ya están más tranquilos, porque ahora podrán pagar lo que deben, ya que tuvieron que hacer obras en la casa para poder subirla a la habitación. Los tratamientos médicos de la víctima también son costosos”, ha dicho la letrada al medio.

El accidente se produjo el 22 de octubre de 2023, una jornada en la que las rachas de viento alcanzaron en Granada los 70 kilómetros por hora. Aquel episodio arrancó árboles de cuajo y derribó numerosas ramas en la ciudad, una de las cuales atrapó a Julia mientras paseaba por la Cuesta Gomérez.

PUBLICIDAD

Las medidas adoptadas tras la caída de la rama en Granada

A raíz de lo ocurrido, el Patronato ha reforzado la prevención en el recinto. Entre las medidas implantadas figura un protocolo para cerrar determinados espacios durante episodios de viento fuerte.

Ideal también señala que el organismo ha intensificado el control del estado del arbolado mediante nuevas tecnologías. El objetivo de ese seguimiento es reducir el riesgo de que vuelvan a producirse accidentes similares en el entorno de la Alhambra.

PUBLICIDAD