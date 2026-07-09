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El breve romance español que vivió Bonnie Tyler con el cómico Paco Collado: “Hubo mucha química y desde los postres me estaba haciendo ojitos”

La relación se extendió durante un año por teléfono a pesar de que el humorista no hablaba inglés ni la cantante español

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Bonnie Tyler en montaje con el humorista Paco Collado
La historia de Bonnie Tyler y Paco Collado. (Montaje Infobae)

La música internacional despide hoy a una de sus voces más reconocibles. Bonnie Tyler, la cantante británica famosa por éxitos como Total Eclipse of the Heart, ha fallecido a los 75 años en un hospital de Portugal, según ha confirmado su entorno. La noticia ha conmocionado tanto a los seguidores de la artista como a músicos de todo el mundo, que recuerdan su potente voz y su carrera de casi cinco décadas sobre los escenarios. Su legado, marcado por giras internacionales y una personalidad cercana, deja una huella imborrable en la historia del pop y el rock anglosajón.

La artista, cuyo nombre real era Gaynor Hopkins, había residido en los últimos años en Portugal, donde mantenía una vida tranquila lejos del bullicio mediático. Tyler, quien alcanzó la fama global en los años 80, seguía siendo un referente para varias generaciones, manteniendo su actividad profesional hasta fechas recientes y participando en homenajes, festivales y colaboraciones. Su fallecimiento supone el cierre de una etapa para quienes crecieron con sus baladas apasionadas y su inconfundible voz ronca.

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Entre los recuerdos más curiosos de su paso por España figura una anécdota inesperada: el romance fugaz que vivió a finales de los años 70 con Paco Collado, humorista español conocido por su trabajo en los programas de José Mota y Cruz y Raya. Esta historia, desvelada por el propio Collado en televisión décadas después, añade una dimensión íntima y entrañable al perfil de una artista que supo conquistar no solo escenarios, sino también corazones en los lugares más insospechados.

Un encuentro inesperado entre Bonnie Tyler y Paco Collado

El vínculo entre Bonnie Tyler y Paco Collado surgió durante una visita promocional de la cantante a España, en los años 1978-1979. El periodista musical Joaquín Luqui fue el responsable de reunirlos en una cena, donde, según relató Collado en el programa de José Mota, la química fue inmediata. “En los postres vi que me estaba haciendo ojitos”, recordaba el humorista, quien no dudó en compartir que ambos sintieron un flechazo aquella noche.

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Tras la cena, subieron juntos a un taxi y, aunque la velada terminó en casa de Collado, la historia no quedó ahí: la artista le pidió su número de teléfono y esa misma noche lo llamó para hablar de una nueva cita.

Paco Collado junto a Bonnie Tyler
La primera vez que se vieron Bonnie Tyler y Paco Collado. (Captura RTVE)

La barrera del idioma no fue un obstáculo insalvable. Collado, que no sabía inglés, recurrió a su vecino Jose Mari para que le ayudara a comunicarse con la cantante. La escena, tan cómica como entrañable, reveló el carácter espontáneo y cercano de Tyler, que no dudó en seguir adelante con la relación a pesar de las dificultades lingüísticas. El humorista rememoró cómo, entre risas y traducciones improvisadas, comenzó un romance breve pero intenso que quedó grabado en su memoria y en la de quienes le rodeaban. Con la frase del vecino marcando el número de la cantante y contestando: “Hi, I’m Jose Mari, friend of Paco”. Esta historia de amor se alargó durante un año por teléfono.

La huella de Bonnie Tyler en la cultura popular española

Aunque su carrera estuvo marcada por grandes éxitos internacionales, Bonnie Tyler dejó también una marca singular en la cultura popular española. Su breve relación con Paco Collado se convirtió en una de esas historias de backstage que humanizan a las estrellas y las acercan al público. Tyler, con su actitud desenfadada y su disposición a vivir nuevas experiencias, disfrutó de la noche madrileña y de la hospitalidad de quienes la acompañaron durante su estancia en España.

Revive la emoción pura y la voz deslumbrante de la obra maestra de Bonnie Tyler. Un himno atemporal al amor y al anhelo, el vídeo oficial de Total Eclipse of the Heart sigue siendo uno de los más comentados de todos los tiempos. Credito: Bonnie Tyler YouTube

El relato de Collado, compartido años después en televisión, mostró a una Bonnie Tyler auténtica, capaz de conectar con personas ajenas a su mundo artístico y de dejar un recuerdo duradero incluso en encuentros fugaces. Su paso por España no solo sumó anécdotas a su biografía, sino que reforzó la imagen de una artista sin prejuicios, abierta y cercana, que supo disfrutar de la vida más allá de los focos.

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