La reina Rania de Jornadia anuncia que será abuela por tercera vez: su hija Imán espera su segundo hijo junto al venezolano Jameel Thermiotis

Rania de Jordania y sus dos nietas (CASA REAL JORDANIA).

La familia real hachemita vuelve a tener motivos para celebrar. La reina Rania de Jordania ha anunciado que ella y el rey Abdalá II serán abuelos por tercera vez, una noticia que amplía una etapa especialmente feliz para la Casa Real jordana, que en los últimos meses ha visto crecer la familia con la llegada de una nueva generación. El anuncio, compartido a través de las redes sociales de la soberana, confirma que la princesa Iman espera su segundo hijo junto a su marido, Jameel Alexander Thermiotis.

La reina fue la encargada de hacer pública la noticia con un mensaje cargado de emoción acompañado de una fotografía familiar en la que la princesa luce una avanzada gestación. “Nueva alegría en camino... Felicidades a Iman, Jameel, y mi querida Amina que se convertirá en la hermana mayor. Que Dios te guarde a salvo, y que te lo complete de la mejor manera, oh Señor. ¡El club de los nietos está creciendo, y no podríamos estar más felices!”, escribió Rania.

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La princera Imán y su marido Jameel (CASA REAL JORDANIA).

El embarazo había permanecido completamente en privado hasta ahora. De hecho, la ausencia de Iman y su esposo durante los actos conmemorativos del 80 aniversario de la independencia de Jordania, celebrados el pasado mes de mayo, ya despertó algunas especulaciones. En aquella ocasión, la familia real al completo participó en los principales eventos institucionales, encabezados por los reyes Abdalá y Rania y por los príncipes herederos Hussein y Rajwa, mientras que la princesa y su marido no asistieron sin que desde palacio se ofrecieran explicaciones oficiales. Con el anuncio del embarazo, todo apunta a que esa discreción respondía precisamente al deseo de vivir con tranquilidad los primeros meses de gestación.

La noticia supone un nuevo capítulo para la segunda hija de los monarcas jordanos, que contrajo matrimonio con el financiero venezolano de ascendencia griega Jameel Alexander Thermiotis en marzo de 2023. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio Beit Al Urdun, residencia privada del rey situada en el exclusivo barrio de Dabouq, y reunió a representantes de distintas casas reales internacionales. Desde entonces, la pareja ha mantenido un perfil especialmente reservado, alejándose del protagonismo institucional que recae principalmente sobre el príncipe heredero Hussein y su esposa, Rajwa.

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Jameel Alexander Thermiotis, la reina Rania y Abdalá II de Jordania (@QUEENRANIA).

Su primera hija, Amina, nació en febrero de 2025 y se convirtió en la segunda nieta de los reyes. Apenas medio año antes, Hussein y Rajwa habían dado la bienvenida a la pequeña Iman, la primera nieta de Abdalá y Rania, bautizada precisamente con el mismo nombre que su tía.

La forma en la que se ha comunicado este segundo embarazo también ha llamado la atención por su parecido con el anuncio del primero. En ambas ocasiones, la familia eligió una fotografía en la que la silueta de la futura madre y su barriguita eran las auténticas protagonistas. Esta vez, sin embargo, la instantánea incorpora también a la pequeña Amina, reflejando el crecimiento de la familia y anticipando el nuevo papel que desempeñará dentro de unos meses.

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Fotografía de la princesa Iman y su marido, Jameel Alexander, compartida por Rania de Jordania en Instagram. (@queenrania)

Incertidumbre por el sexo del bebé

Si el avanzado estado de gestación que muestra la imagen sirve de referencia, todo apunta a que el nacimiento podría producirse antes de que finalice el verano. Como es habitual en muchas monarquías, ni el sexo del bebé ni el nombre elegido han trascendido por el momento.

Precisamente el sexo del futuro bebé ha despertado un especial interés en Jordania debido a las normas sucesorias vigentes en la monarquía hachemita. El reino mantiene un sistema basado en la primogenitura agnática, por lo que únicamente los descendientes varones pueden acceder al trono. En caso de que el bebé fuera un niño, ocuparía un lugar relevante en la línea sucesoria, situándose por detrás de sus tíos, el príncipe heredero Hussein y el príncipe Hashem.

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