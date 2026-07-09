Las señales que indican que tus plantas están sufriendo por el calor y cómo ayudarlas

Detectar a tiempo los síntomas de estrés permite ajustar el riego, proporcionar sombra y facilitar la recuperación de las plantas (Freepik)

El calor del verano puede estresar a las plantas incluso cuando el daño no resulta evidente a simple vista, y ese deterioro suele detectarse antes por cambios en hojas, flores y ritmo de crecimiento que por un colapso completo. Reconocer esas señales a tiempo permite ajustar riego, sombra y poda antes de que la planta entre en una fase de recuperación más lenta o, en algunos casos, irreversible.

Una de las referencias más concretas es el plazo de 24 horas: si una planta recupera su color habitual en ese margen tras un episodio de calor, la evolución apunta a una recuperación normal; si no lo hace, puede necesitar poda para favorecer que vuelva a brotar con menos carga.

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La señal más frecuente es el marchitamiento, descrito en Real Simple por Wendy Overbeck Dunham, directora de horticultura de Frederik Meijer Gardens & Sculpture Park, como la situación en la que la planta pierde agua más deprisa de lo que sus raíces pueden absorber, incluso con el suelo todavía húmedo.

Revisar la tierra antes de regar

La recomendación inicial consiste en comprobar la tierra antes de regar: si está seca, conviene aportar agua en abundancia a primera hora de la mañana; si sigue húmeda, lo indicado es esperar y observar si la planta se recompone por la tarde.

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Si no hay recuperación y la tierra continúa seca, Annette Hird, horticultora y especialista en jardinería de Easy Urban Gardens, considera aceptable regar dos veces en un periodo corto para restablecer la humedad.

Hay que distinguir además entre marchitamiento temporal y decaimiento irreversible, dos términos que a menudo se usan como si fueran equivalentes. Larry Stein, doctor en horticultura, especialista de AgriLife Extension y profesor del Departamento de Ciencias Hortícolas de Texas A&M en Uvalde, explica que el primero es una respuesta de supervivencia: la planta deja caer hojas para reducir la demanda de agua.

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ILUSTRACIÓN - Si a las plantas en maceta se les da demasiada agua, en algún momento pasa el sustrato y se acumula en la maceta. La humedad en torno a las raíces puede hacer que se pudran. Foto: Christin Klose/dpa

Stein lo resume con una relación directa entre masa foliar y consumo hídrico: “Cuantas menos hojas tenga una planta, menos agua necesitará”. El problema aparece cuando la planta alcanza, en palabras del experto, “el punto de no retorno”, momento en el que ya no logra recuperarse por sí sola.

Otra pista habitual son las hojas rizadas. Dunham señala que esa curvatura reduce la pérdida de agua al disminuir la superficie expuesta al sol y al viento, aunque advierte de que, si el rizado persiste después de la ola de calor, también puede apuntar a plagas o enfermedades.

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Los bordes secos, quemados o crujientes constituyen otra manifestación típica. La horticultora lo vincula a una combinación de calor, sequía o exceso de sol, y recomienda un riego abundante junto con más sombra por la tarde; si la planta no puede trasladarse, Hird plantea recurrir a una malla de sombreo. Ese daño tiene un límite claro: las hojas afectadas no recuperarán el verde perdido. Aun así, la planta puede salir adelante si se corrigen las condiciones que han provocado el estrés.

Color apagado y caída de hojas

El cambio de color es una señal menos obvia, pero también relevante. Una planta sometida a altas temperaturas puede pasar de un verde sano a un aspecto apagado y mate, una variación que muchos aficionados no detectan hasta que el deterioro ya es visible en otras partes.

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La caída anticipada de hojas o flores es una estrategia de las plantas para sobrevivir a las altas temperaturas (Dreamstime)

Si ese color no vuelve en 24 horas, la actuación recomendada es podar. La idea es ayudar a la planta a concentrar sus recursos en la recuperación en lugar de sostener tejido ya debilitado por el episodio de calor.

El crecimiento ralentizado completa el cuadro. Dunham explica que, cuando una planta destina energía a sobrevivir, deja en segundo plano la producción de nuevos brotes, por lo que conviene mantener un riego regular y aplazar el abonado hasta que remita el calor.

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La razón para evitar el fertilizante en ese momento es fisiológica: estimular nuevos brotes eleva la necesidad de agua, y esa demanda extra puede agravar tanto el marchitamiento como las quemaduras en las hojas. El consejo consiste en no forzar el crecimiento mientras la planta sigue sometida a temperaturas altas.

La caída prematura de hojas o flores es la sexta señal. Dunham la define como un mecanismo de ajuste por el que la planta elimina lo que no puede mantener para concentrarse en lo esencial, una respuesta que exige vigilar especialmente a los ejemplares en maceta o recién plantados, más sensibles a la deshidratación.

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De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

En las plantas con flor, esa pérdida temprana no implica necesariamente un daño permanente. Por ello, la floración debería mejorar cuando baje la temperatura y se mantenga un riego constante.