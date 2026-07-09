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La ensalada más fresca y sabrosa del verano se prepara con calabacín, queso feta, aceitunas y piñones tostados

Esta receta propia del verano es ideal para disfrutar del calabacín y de todas sus propiedades nutricionales

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Receta de ensalada de calabacín con queso feta, aceitunas y piñones (Magnific)
Receta de ensalada de calabacín con queso feta, aceitunas y piñones (Magnific)

Fuente de vitaminas A y C, de fibra y antioxidantes, el calabacín es uno de los grandes aliados en cualquier dieta saludable, especialmente en los meses de verano, cuando está en plena temporada. Esta verdura se disfruta habitualmente frita, cocinada al horno o al vapor, pero resulta excelente también en crudo, sobre todo si se corta muy fina y se aliña correctamente.

Una de las formas más originales de disfrutar del calabacín es con esta ensalada de calabacín, una opción ligera y refrescante que nos permite degustar este vegetal en su versión más fresca y crujiente. En esta ocasión, preparemos una ensalada de calabacín inspirada en los sabores griegos, añadiendo migas de queso feta y también aceitunas negras y piñones. Una receta fácil y perfecta como entrante, guarnición o incluso como cena ligera en las noches más cálidas del verano.

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Receta de ensalada de calabacín con queso feta, aceitunas y piñones

Se trata de una ensalada fría, donde el calabacín se corta en láminas finas (crudo o ligeramente marcado en la sartén), y se mezcla con queso feta desmenuzado, aceitunas negras y piñones tostados. El aliño clásico de aceite de oliva virgen extra y zumo de limón potencia el sabor y mantiene la ligereza del plato.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción (tostado de piñones): 5 minutos

Ingredientes

  • 2 calabacines medianos
  • 100 g de queso feta
  • 50 g de aceitunas negras (mejor sin hueso)
  • 30 g de piñones
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharada de zumo de limón
  • Sal fina al gusto
  • Pimienta negra recién molida
  • Hojas frescas de albahaca o menta (opcional)

Cómo hacer ensalada de calabacín con queso feta, aceitunas y piñones, paso a paso

  1. Lava bien los calabacines y córtalos en láminas finas usando una mandolina o pelador.
  2. Coloca las láminas en un bol grande y añade una pizca de sal y el zumo de limón. Mezcla suavemente.
  3. Desmenuza el queso feta sobre los calabacines.
  4. Añade las aceitunas negras cortadas en rodajas.
  5. Tuesta los piñones en una sartén sin aceite, a fuego medio, hasta que estén dorados, removiendo constantemente para evitar que se quemen.
  6. Incorpora los piñones calientes a la ensalada para potenciar su aroma.
  7. Aliña con el aceite de oliva y un poco de pimienta negra.
  8. Mezcla con cuidado para no romper el calabacín ni el feta.
  9. Decora con hojas de albahaca o menta si deseas un toque extra de frescor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones como entrante o 2 como plato único.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180 kcal (aprox.)
  • Proteínas: 6 g
  • Grasas: 14 g (mayormente saludables)
  • Hidratos de carbono: 7 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se recomienda consumir en el momento para disfrutar la textura crujiente del calabacín y el aroma de los piñones. Si sobra, guardar en un recipiente hermético en la nevera un máximo de 24 horas (sin aliñar para conservar mejor la textura).

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