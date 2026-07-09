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Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre almacenar objetos en el garaje

Los estatutos de la comunidad pueden vetar expresamente cualquier uso distinto del estacionamiento exclusivo de vehículos

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Imagen de la serie 'La que se avecina' en un episodio en el que los 'cuquis' viven en su plaza de garaje.
Imagen de la serie 'La que se avecina' en un episodio en el que los 'cuquis' viven en su plaza de garaje.

Guardar cajas, muebles o una bicicleta en una plaza de garaje comunitaria se puede, pero la Ley de Propiedad Horizontal lo supedita a un límite decisivo: que el uso no vulnere los estatutos de la comunidad ni genere riesgos, molestias o invasión de zonas comunes. La cuestión importa porque convertir la plaza en un trastero improvisado es una práctica habitual cuando falta espacio en casa.

El artículo 7.2 de la norma permite al propietario utilizar su espacio privativo como considere, siempre que no desarrolle actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas para el resto de la finca. Ese margen ampara incluso instalar un armario metálico homologado e ignífugo si permanece dentro de las líneas de la plaza.

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La clave legal no está en una prohibición general de almacenar objetos, sino en la normativa interna de cada edificio. Los estatutos de la comunidad pueden vetar expresamente cualquier uso distinto del estacionamiento exclusivo de vehículos, y en ese caso guardar enseres pasa a ser una actividad contraria a las reglas del inmueble.

Dibujo que muestra una escena de conflicto en un garaje subterráneo, con un hombre y una mujer discutiendo frente a un coche y una motocicleta en una plaza, mientras otros vecinos observan. Se ven un libro y un cartel con normas.
Una disputa entre propietarios surge en un garaje por el uso de una plaza para varios vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae/IA)

Esa limitación no se plantea como una cuestión menor. Fotocasa señala que muchas de estas restricciones se apoyan en las pólizas de seguro del edificio y en las licencias municipales de actividad del garaje, concedidas con criterios estrictos de seguridad contra incendios.

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Qué dice la ley sobre los muebles

Sobre guardar muebles, de nuevo, la Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe de forma expresa almacenarlos en una plaza de garaje de propiedad privada en España. El principio general es que el titular puede usar ese espacio, pero, como comentábamos anteriormente, ese derecho decae si existe una norma comunitaria o de rango superior que imponga otra finalidad.

Ese matiz cambia por completo la respuesta práctica. No basta con que la ley no lo prohíba: hay que comprobar si la comunidad de propietarios ha limitado el uso de las plazas en sus estatutos y si esa limitación afecta al depósito de cajas, muebles u otros objetos.

¿Puedo dejar mi bicicleta en el garaje?

La ley tampoco prohíbe expresamente usar la plaza para dejar una bici. Aun así, ese uso solo resulta admisible si el vehículo permanece dentro del perímetro del espacio privativo, no invade zonas comunes, no dificulta el paso ni la circulación de otros coches y no añade un riesgo adicional.

España arrastra este tipo de dudas por un motivo sencillo: encontrar espacio suficiente en casa es cada vez más difícil y muchos propietarios recurren al garaje como extensión de la vivienda. Ese uso, aunque frecuente, no convierte automáticamente la plaza en un trastero legalmente libre de restricciones.

Si las normas de la comunidad impiden guardar objetos, el margen del propietario desaparece aunque el espacio sea suyo. En ese supuesto, destinar la plaza a algo distinto del aparcamiento incumple la regulación interna del edificio.

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