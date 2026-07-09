España

Esto es lo que tiene que durar un abrazo para tener un efecto real en el bienestar emocional, según una neuropsicóloga

La especialista Marta Jiménez señala que este acto impacta sobre el ritmo cardíaco, la respiración y el sistema nervioso

Guardar
Google icon
Dos chicas se dan un abrazo en la playa, con una caseta de color azul tras de ellas sobre la arena
La duración de un abrazo influye en la respuesta del organismo. (Magnific)

La duración de un abrazo puede parecer un detalle sin importancia, pero la ciencia lleva años estudiando cómo el tiempo que permanecemos en contacto con otra persona influye en nuestra respuesta física y emocional. No todos los abrazos producen el mismo efecto: un gesto rápido de cortesía y otro prolongado con alguien cercano activan procesos diferentes en el organismo.

Aunque solemos asociar los abrazos al afecto o a las celebraciones, también cumplen una función relacionada con el bienestar. Diversas investigaciones han analizado cómo el contacto físico contribuye a reducir el estrés, favorecer la sensación de seguridad y reforzar los vínculos sociales, siempre que exista confianza entre las personas implicadas.

PUBLICIDAD

En este contexto, los especialistas insisten en que no solo importa abrazar, sino también cómo y durante cuánto tiempo se hace. Esa diferencia puede explicar por qué algunos abrazos apenas dejan huella, mientras que otros son capaces de transmitir una profunda sensación de calma y conexión.

Los abrazos permiten liberar oxitocina y reducir el cortisol. (Freepik)
Los abrazos permiten liberar oxitocina y reducir el cortisol. (Freepik)

La neuropsicóloga Marta Jiménez (@martajimenezpsicologia en TikTok) señala que existe un umbral temporal a partir del cual el cerebro comienza a interpretar ese contacto de una manera distinta. “Un abrazo, para tener efecto real, tiene que durar mínimo seis segundos. Lo dicen estudios sobre la liberación de oxitocina, que es la hormona del vínculo y de la calma”, explica.

PUBLICIDAD

Liberación de oxitocina

La experta aclara que esos segundos adicionales no son una cifra elegida al azar, sino que están relacionados con la respuesta neuroquímica del organismo. “Por debajo de esos seis segundos, tu cerebro no detecta el contacto como significativo y la oxitocina apenas se libera”, afirma. La oxitocina es una hormona conocida por su papel en la creación de vínculos afectivos y en la disminución de la respuesta al estrés, motivo por el que numerosos estudios la relacionan con una mayor sensación de bienestar y confianza.

Esta diferencia ayuda a entender por qué no todos los abrazos generan la misma respuesta emocional. Según Jiménez, “esto explica algo muy bonito: por qué los abrazos rápidos de saludo no nos llenan”. Se trata de un gesto social habitual que cumple una función de cortesía o cercanía, pero cuya brevedad limita la respuesta fisiológica asociada al contacto prolongado.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

En cambio, cuando el abrazo se mantiene durante unos segundos más y se produce con una persona significativa, el efecto cambia. “Un abrazo largo de alguien que te importa te recompone entero. No es subjetivo, es química”, asegura la neuropsicóloga. La especialista pone el foco en que la sensación de alivio o consuelo que muchas personas experimentan tras un abrazo no depende únicamente de la percepción individual, sino también de mecanismos biológicos que regulan las emociones.

Ese proceso implica varias respuestas del organismo que se producen de forma simultánea. “En esos seis segundos, tu corazón se sincroniza con el del otro, tu respiración baja el ritmo y tu sistema nervioso recibe el mensaje de: ‘Aquí estás a salvo’”, explica Jiménez. Esa combinación favorece un estado de relajación y seguridad que contribuye a disminuir la activación fisiológica propia del estrés o la ansiedad.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaPsicologíaSalud MentalSalud Mental EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

El juzgado instructor remite la causa a la Sala de lo Penal tras acumular acusaciones del Ministerio Fiscal y más de una decena de partes personadas que reclaman penas de hasta ocho años de prisión

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

El estudio recuerda que solo las faltas injustificadas, culpables e imputables al trabajador pueden tener consecuencias disciplinarias

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre almacenar objetos en el garaje

Los estatutos de la comunidad pueden vetar expresamente cualquier uso distinto del estacionamiento exclusivo de vehículos

Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre almacenar objetos en el garaje

Números ganadores del Super Once del 9 julio

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Números ganadores del Super Once del 9 julio

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

Cuatro fiscalías investigan a dos empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

ECONOMÍA

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre almacenar objetos en el garaje

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita