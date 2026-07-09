España

Científicos españoles crean la primera placenta artificial de Europa para fetos extremadamente prematuros

Este proyecto experimental que recrea el ambiente fetal ha logrado mantener con vida durante 21 días a fetos de seis meses de gestación

Guardar
Google icon
Sanitarios del proyecto fetaLife preparan la incubadora líquida (Fundación ”la Caixa”)
Sanitarios del proyecto fetaLife preparan la incubadora líquida que recrea el ambiente fetal (Fundación ”la Caixa”)

Nuevo hito en la medicina española: un equipo de médicos de Barcelona acaba de presentar los resultados de la primera placenta artificial de Europa. Este proyecto experimental ha logrado mantener con vida durante 21 días a fetos extremadamente prematuros y abre la puerta a la creación de un sistema que reproduzca las condiciones del útero materno.

Tras más de cinco años de investigación conjunta entre el Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, la Fundación la Caixa y el centro BCNatal, el proyecto ha conseguido mantener durante 21 días, en buenas condiciones, a fetos de un modelo experimental dentro de una incubadora líquida diseñada para imitar el funcionamiento del útero. Además, los investigadores han logrado que algunos animales continúen su desarrollo tras abandonar el sistema, con un seguimiento superior a un año que muestra un desarrollo neurológico normal.

PUBLICIDAD

El proyecto, denominado fetaLife y desarrollado por el centro de investigación BCNatal, busca ofrecer una alternativa a los tratamientos actuales para los bebés que nacen con alrededor de seis meses de gestación, un momento en el que órganos como los pulmones, el intestino o el cerebro todavía no están preparados para funcionar fuera del útero.

Una incubadora líquida que recrea el ambiente fetal

La tecnología se basa en una incubadora líquida que recrea el ambiente fetal, dentro de lo posible. En lugar de que el recién nacido tenga que adaptarse de forma inmediata al medio exterior, el sistema le permite continuar su desarrollo en un entorno lleno de líquido y conectado a un circuito de circulación extracorpórea a través del cordón umbilical. De esta forma, se intenta reproducir el intercambio de oxígeno y nutrientes que normalmente realiza la placenta durante el embarazo.

PUBLICIDAD

Uno de los principales avances del proyecto ha sido perfeccionar tanto el sistema tecnológico como los protocolos médicos necesarios para mantener con vida a los fetos durante periodos cada vez más prolongados. Los investigadores también han desarrollado un sistema de monitorización continua que permite controlar de forma permanente el estado del feto, así como un circuito de oxigenación diseñado específicamente para imitar el funcionamiento de la placenta materna.

Recreación de cómo podría ser la futura aplicación clínica del proyecto en humanos. (Fundación la Caixa)
Recreación de cómo podría ser la futura aplicación clínica del proyecto en humanos. (Fundación la Caixa)

Un ‘segundo nacimiento’: de la incubadora líquida a la convencional

Otro de los hitos alcanzados ha sido demostrar que la transición desde la incubadora líquida hasta una incubadora convencional es posible. Ese proceso, equivalente al nacimiento, supone que el recién nacido comienza a utilizar sus pulmones para respirar de manera autónoma cuando sus órganos ya han alcanzado un mayor grado de maduración.

Las pruebas se han realizado utilizando un modelo ovino, habitual en este tipo de investigaciones por sus similitudes con el desarrollo fetal humano. Uno de los casos más destacados es el de una oveja llamada Gaia, que permaneció en el sistema experimental antes de completar su desarrollo y que, más de un año después, presenta un desarrollo neurológico considerado normal por los investigadores.

La prematuridad extrema continúa siendo uno de los grandes desafíos de la medicina neonatal, pues solo en Europa afecta cada año a unas 25.000 familias. Aunque los cuidados intensivos neonatales han mejorado notablemente la supervivencia durante las últimas décadas, los bebés que nacen antes de las 24 semanas de gestación siguen teniendo un elevado riesgo de fallecer o de desarrollar secuelas permanentes que pueden afectar a su desarrollo neurológico, respiratorio o digestivo.

Precisamente por ello, los investigadores consideran que una placenta artificial podría cambiar el paradigma asistencial. En lugar de obligar a un organismo todavía inmaduro a adaptarse al exterior, el sistema permitiría prolongar unas semanas más el desarrollo fetal en unas condiciones mucho más parecidas a las naturales.

Temas Relacionados

Hospitales EspañaEmbarazoInvestigación EspañaEspaña-SaludEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ensalada más fresca y sabrosa del verano se prepara con calabacín, queso feta, aceitunas y piñones tostados

Esta receta propia del verano es ideal para disfrutar del calabacín y de todas sus propiedades nutricionales

La ensalada más fresca y sabrosa del verano se prepara con calabacín, queso feta, aceitunas y piñones tostados

Esto es lo que tiene que durar un abrazo para tener un efecto real en el bienestar emocional, según una neuropsicóloga

La especialista Marta Jiménez señala que este acto impacta sobre el ritmo cardíaco, la respiración y el sistema nervioso

Esto es lo que tiene que durar un abrazo para tener un efecto real en el bienestar emocional, según una neuropsicóloga

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

El juzgado instructor remite la causa a la Sala de lo Penal tras acumular acusaciones del Ministerio Fiscal y más de una decena de partes personadas que reclaman penas de hasta ocho años de prisión

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

El estudio recuerda que solo las faltas injustificadas, culpables e imputables al trabajador pueden tener consecuencias disciplinarias

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre almacenar objetos en el garaje

Los estatutos de la comunidad pueden vetar expresamente cualquier uso distinto del estacionamiento exclusivo de vehículos

Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre almacenar objetos en el garaje
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

ECONOMÍA

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre almacenar objetos en el garaje

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita