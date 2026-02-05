AENA se gasta 547.000 euros en cambiar las tuberías “obsoletas” de fibrocemento que suministran agua al aeropuerto de Cuatro Vientos

El aeropuerto madrileño de Cuatro Vientos

AENA cree que ya ha llegado el momento de hacer una profunda renovación de la red que distribuye agua potable al aeropuerto madrileño de Cuatro Vientos, que actualmente tiene uso civil y militar y que es sede del Real Aero Club de España (RACE). El gestor estatal de aeropuertos está licitando un contrato para mejorar “la red de distribución de agua mediante la sustitución de tuberías obsoletas o que no cumplen la normativa vigente”. Y es que AENA reconoce que muchas de las tuberías de la red están hechas de fibrocemento, un material prohibido en toda la Unión Europea desde 2001. El fibrocemento está compuesto de cemento y amianto (asbesto), que puede provocar cáncer al deteriorarse y liberar fibras contaminantes. La licitación empezó a tramitarse a finales de enero y el presupuesto es de 547.000 euros.

“En la actualidad existen tramos de la red de distribución de agua que son potencialmente peligrosos por el riesgo de rotura, a lo que se suma el progresivo empeoramiento de la calidad del agua. Debido al deterioro que presentan las tuberías de fundición y fibrocemento de esta red debido al paso del tiempo, es necesaria una actuación de mejora de la instalación a través de la sustitución y/o reparación de aquellos tramos de tubería que se encuentren en estado muy deteriorado (desgaste, oxidación y rotura de tuberías o accesorios) o aquellos que, por normativa actual vigente, se deben sustituir (tuberías de fibrocemento)“, señala la memoria justificativa del contrato. Otro de los objetivos de la obra es que el RACE y el aeropuerto tengan redes de suministro independientes.

Cuatro Vientos se convirtió en aeropuerto militar en 1911, donde se instaló la Escuela de Mecánicos. En 1936 se autorizó para vuelos civiles. El RACE, por su parte, llegó a estas instalaciones en 1947. Fue calificado como aeropuerto de interés general en julio de 1971. Está destinado a vuelos de aviación general (835 operaciones en 2024), por lo que no existe tráfico de pasajeros como si fuera un aeropuerto comercial. De hecho, en este aeródromo solo está autorizado el tránsito VFR (vuelos dentro de las reglas de vuelo visual, es decir, el piloto es el responsable de la separación del tráfico). Actualmente, es escenario de la mayor parte de la aviación deportiva de Madrid, sirve para clases de formación y es utilizado por empresas privadas. La DGT y la Policía Nacional también tienen allí una pequeña base.

La torre de control del aeropuerto madrileño de Cuatro Vientos

La propia memoria de las obras a ejecutar revela que hay localizados 230 metros de diferentes tramos de tuberías en fundición y fibrocemento que hay que sustituir. Trabajos que está previsto duren unos nueve meses después de que se adjudiquen oficialmente. “Aunque el aeropuerto haya realizado las reparaciones oportunas, sigue habiendo tramos potencialmente peligrosos por riesgo de rotura-fuga, a lo que se le suma el progresivo empeoramiento de la calidad del agua. Por lo tanto, las deficiencias existentes en la red no se deben a un mal diseño de esta en cuanto a dimensionamiento de las tuberías, sino al deterioro que presentan tuberías de fundición y fibrocemento debido al paso del tiempo", explica la memoria técnica del proyecto.

Contadores eléctricos

Todos los contadores de la red existente están en buen estado, pero “con el objeto de actualizar la red y de permitir la lectura telemática de los mismos se prevé su sustitución por contadores digitales”, que permitirán enviar información al proveedor de agua (el Canal de Isabel II). Esta información incluye el consumo de agua en tiempo real y otros datos importantes, como la presión y la temperatura del agua". Por otro lado, se prevé independizar el suministro de agua con toma al Canal entre el aeropuerto y los usuarios del RACE. Todas las instalaciones del aeropuerto: terminal, torre de control, la cantina, el halconero, la central eléctrica y las sedes de distintas empresas privadas consumen 107.000 litros de media al día.