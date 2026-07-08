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Los consejos de una veterinaria para escoger un sitio de vacaciones para viajar con tu perro este verano: “Más allá de hoteles ‘petfriendly’, habrá que mirar la oferta de actividades”

La veterinaria Elisenda Saperas comparte con ‘Infobae’ sus recomendaciones para lograr las mejores vacaciones al viajar con mascotas

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Perro listo para viajar (Adobe Stock).
Perro listo para viajar (Adobe Stock).

Para muchos españoles, los perros se han convertido en uno más de la familia. Según los resultados preliminares de la Estadística Nacional sobre la Protección Animal, existen unos 7,5 millones de perros en el país, que se acercan poco a poco al número de niños menores de edad (8,5 millones, según el INE).

Cuando llega el verano, estas mascotas no desaparecen y toca tomar una decisión: viajar con ellas o dejarlas en casa. Todos los aventureros que se decantan por (e incluso prefieren) la primera opción deberán hacer un esfuerzo extra no solo por encontrar el destino ideal, sino por asegurarse de que el trayecto y las actividades veraniegas se adecúen a las necesidades de su perro.

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Tenemos que priorizar el bienestar del animal”, recuerda la veterinaria Elisenda Saperas. La experta y responsable de comunicación de Purina ha dado en una entrevista con Infobae sus recomendaciones para conseguir unas vacaciones de verano que disfruten tanto las mascotas como sus dueños.

Antes del viaje

Lo primero es elegir un destino adecuado para toda la familia. “El punto es buscar lugares que se adapten mejor a nuestras necesidades: que ofrezcan espacios abiertos, zonas con sombra y con acceso al agua”, explica Saperas. Más allá de encontrar hoteles petfriendly, habrá que mirar la oferta de servicios y actividades que ofrece el lugar, como opciones de hostelería o playas abiertas a animales. “Idealmente, hay que intentar buscar destinos con temperaturas moderadas”, añade la veterinaria.

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El trayecto puede ser un momento estresante para el perro, que debe pasar horas encerrado en un espacio pequeño en el que apenas se puede mover. Entre todas las opciones (avión, tren, coche, barco...), para Saperas el coche es el transporte rey, pues con él “tenemos más flexibilidad”.

Un perro saca la cabeza por la ventanilla del coche.
Un perro saca la cabeza por la ventanilla del coche. (Canva)

Para que el trayecto se haga sin problemas, “lo ideal sería ir acostumbrándolo semanas o incluso un par de meses antes de salir”, recomienda Saperas. Si el animal va a viajar dentro de un transportín, por ejemplo, es aconsejable dejarlo en la casa “para que el animal no lo vea como algo extraño y pueda meterse dentro, familiarizarse con él”, dice. Además, pueden realizarse trayectos cortos dentro del coche, para ver cómo el animal tolera el viaje, y reforzarlos con experiencias positivas.

Si, por el contrario, el destino exige que el viaje se haga en avión, Saperas aconseja informarse bien de las restricciones de las aerolíneas y las que pueda haber en destino “para evitar sustos”. Recomienda, además, “una buena revisión previa con el veterinario de confianza, para asegurar que todos los papeles están en regla y que a nivel de salud el animal está correctamente”.

Además, debe realizarse una buena habituación del transportín. “Que sea cómodo para el animal, que tenga las medidas suficientes e incluir alguno de sus objetos personales, como su mantita, algún juguete o su cama, para que se pueda sentir más cómodo durante el trayecto”, recomienda.

Durante el trayecto

Con las maletas hechas y cargadas dentro del coche, toca ponerse en marcha. La veterinaria aconseja evitar hacer los desplazamientos en los momentos más calurosos o, en su defecto, contar con un buen sistema de ventilación y de aire acondicionado para minimizar el impacto de las altas temperaturas.

Data Animal - ¿En dónde es mejor dejar a los perros en vacaciones?

“Otro aspecto importante para estos viajes es hacer paradas frecuentes para poder ofrecer ese momento de estirar las patitas, beber agua, caminar un poco, hacer sus necesidades...”, recuerda Saperas.

Llegada a destino

Perro en la playa (Freepik)
Perro en la playa (Freepik)

“Una vez lleguemos al destino, es importante darles tiempo para que exploren, se adapten e interactúen con el nuevo ambiente”, indica la veterinaria. La experta recomienda, además, mantener lo máximo posible los horarios del perro en cuanto a paseos, higiene y comida “para evitar el estrés”.

En cuanto a las actividades, es recomendable evitar las horas centrales del día, en las que hace más calor. Si hay que salir durante estos momentos de la jornada, es importante tener siempre a disposición agua fresca, sombra y alguna zona de descanso. “Hay muchísimos objetos adicionales que ayudan a soportar el calor del verano, como las camas refrescantes”, dice la veterinaria.

Ante todo, lo importante es “ir controlando el estado del animal”. “Si jadea mucho, si lo veis desorientado, cualquier síntoma que no sea lo normal en él, hay que acudir rápido a un veterinario para evitar que le dé un golpe de calor”, ejemplifica.

“Al final, es buscar esa experiencia para que el animal también lo disfrute. No solo llevarme el animal por llevármelo, sino buscar algún plan para que el animal también disfrute de esa experiencia”, concluye.

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