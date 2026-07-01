La infanta Sofía retrasa sus vacaciones para asumir un nuevo reto institucional en solitario

La infanta Sofía en una iamgen de archivo. (Europa Press)

La infanta Infanta Sofía continúa dando pasos en la construcción de su perfil institucional. A sus 19 años y tras finalizar su primer curso universitario en el Forward College de Lisboa, la hija menor de los reyes tenía por delante un verano marcado por el descanso y las vacaciones familiares. Sin embargo, antes de desconectar por completo de la agenda oficial, deberá cumplir con un importante compromiso que supondrá un nuevo hito en su trayectoria dentro de la Casa del Rey.

El próximo 8 de julio, la infanta viajará a Zaragoza para presidir la entrega de las primeras ayudas a la investigación del programa Docentes Referentes, impulsado por la Fundación Ibercaja. Sofía ejerce como presidenta de honor de esta iniciativa, creada este mismo año con el objetivo de reconocer el trabajo del profesorado y fomentar la excelencia educativa a través del apoyo a proyectos de investigación.

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La jornada se celebrará en el Campus de la Fundación Ibercaja, ubicado en el rehabilitado Monasterio de Nuestra Señora de Cogullada. Allí, la infanta participará en una sesión de trabajo que pondrá fin al primer año de funcionamiento del programa y, posteriormente, presidirá el acto de entrega de las ayudas a los docentes premiados.

MADRID, 13/12/2024.- La infanta Sofía en su primer acto institucional en solitario, en el que entrega los premios de un concurso de fotografía que lleva su nombre, convocado por Patrimonio Nacional, este viernes en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid. EFE/Kiko Huesca

Con este compromiso, Sofía suma su tercer acto oficial en solitario, un paso que confirma la progresiva ampliación de sus responsabilidades institucionales. Además, será la primera vez que encabece un acto vinculado a una presidencia de honor, reforzando así su implicación en proyectos de carácter social y educativo.

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Este compromiso también obligará a la joven a aplazar el inicio de sus vacaciones de verano. Después de concluir los exámenes del primer curso universitario el pasado 5 de junio, la infanta ya había comenzado a disfrutar de unos días de descanso en el Palacio de la Zarzuela. Durante las últimas semanas se la ha visto participando en varios actos junto a los reyes y a la princesa de Asturias, además de protagonizar un plan mucho más distendido junto a su hermana.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en Palma de Mallorca en el año 2025. (Islas Baleares, España) (Raúl Terrel / Europa Press)

Las dos hijas de los reyes acudieron hace apenas unos días al concierto de Bad Bunny en el Estadio Metropolitano de Madrid, donde disfrutaron de una noche de música desde uno de los palcos VIP, una imagen que mostró su faceta más cercana y alejada del protocolo.

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El acto de Zaragoza será el primero que la infanta protagonice en solitario desde comienzos de año. Su última aparición individual tuvo lugar hace más de cinco meses, cuando visitó la Fundación ONCE para conocer el trabajo de formación de perros guía, una causa especialmente vinculada a la reina emérita Sofía, gran amante de estos animales. Su estreno oficial en solitario se produjo, por su parte, en diciembre de 2024 durante la entrega de unos premios de fotografía que llevan su nombre.

La infanta Sofía visita este viernes el nuevo hospital del Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía. (EFE/ J.J. Guillén POOL)

Tras este compromiso institucional, la benjamina de la Familia Real podrá disfrutar plenamente del verano. Todo apunta a que volverá a reunirse con sus amigos y participará, como cada año, en las tradicionales vacaciones familiares en Palma de Mallorca, donde la agenda incluirá previsiblemente la recepción en el Palacio de Marivent.

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Después llegará un nuevo desafío personal. En septiembre, la infanta Sofía iniciará una nueva etapa académica en París, donde continuará su formación en el Forward College. Un cambio de ciudad y de país que afrontará tras la experiencia adquirida durante su primer año universitario en Lisboa y que marcará el comienzo de ciclo tanto en su vida personal como en su creciente papel institucional.