Todos los detalles sobre la boda de Nieves Álvarez: la pareja se dará el ‘sí, quiero’ el próximo 11 de julio en París

Nieves Alvarez y Bill Saad en la boda de Julia Bolaños y José María Ramírez-Cárdenas y Cabello de los Cobos en la Iglesia de Santa María a 27 de Septiembre de 2025 en Camona (España). (EUROPA PRESS).

Nieves Álvarez vive uno de los momentos más especiales de su vida personal. La modelo, presentadora y empresaria se encuentra inmersa en los preparativos de su boda con Bill Saad, el empresario y filántropo libanés con el que comparte su vida desde hace casi cuatro años. Aunque el compromiso se hizo público el pasado mes de septiembre, la pareja ha preferido mantener la discreción, dejando que los detalles del enlace se conozcan poco a poco y siempre desde un enfoque íntimo y muy personal.

La historia de amor entre Nieves y Bill comenzó en el otoño de 2021, aunque no fue hasta meses después cuando su relación salió a la luz. Fue durante la Semana de la Moda de París cuando unas imágenes de ambos paseando junto al Sena confirmaron lo que hasta entonces era un secreto bien guardado. Desde entonces, la pareja ha construido una relación sólida, alejada del ruido mediático y basada en la complicidad, el respeto y una profunda conexión emocional.

El compromiso llegó el pasado verano, en un escenario cargado de simbolismo. Ambos viajaron al Líbano para asistir a un enlace familiar muy cercano y fue allí donde Bill sorprendió a Nieves con una propuesta tan inesperada como emotiva. Lejos de planes preconcebidos o gestos estudiados, la petición surgió de manera espontánea en un lugar muy especial para él: una pequeña capilla dedicada a San Charbel. Un instante íntimo, silencioso y profundamente espiritual que la modelo recuerda como uno de los más emocionantes de su vida.

Según reveló la modelo a ¡Hola!, sin anillo, sin discursos ensayados y sin expectativas previas, Bill se arrodilló y le pidió matrimonio. Nieves, visiblemente emocionada, tardó unos segundos en reaccionar ante una escena que no había imaginado. El “sí” llegó cargado de ilusión y de una felicidad serena, sellada después con un gesto tan sencillo como simbólico: ambos improvisaron unos anillos con pequeñas hierbas recogidas al salir del templo.

Ahora, esa historia tendrá su culminación este verano. La pareja se dará el “sí, quiero” el próximo 11 de julio en París, ciudad clave en la trayectoria profesional y vital de Nieves. La boda, según el citado medio, será una celebración discreta, pensada para compartir con un círculo reducido de familiares y amigos cercanos, lejos de grandes extravagancias y con el acento puesto en lo emocional.

Nieves Álvarez presentadora de la pasarela Adlib Moda Ibiza 2025 a 07 de Junio de 2025 en Ibiza (España). (EUROPA PRESS).

Una ciudad especial para ambos

La capital francesa no ha sido elegida al azar. París ha acompañado a Nieves Álvarez durante décadas como escenario de algunos de los momentos más importantes de su carrera en la moda, y también como testigo del inicio de su relación con Bill. Allí, entre desfiles, paseos y recuerdos compartidos, ambos sellarán una etapa y comenzarán una nueva.

En lo que respecta al vestido de novia, la elección no podía ser más personal. Indica ¡Hola! que el encargado de diseñarlo será Stéphane Rolland, uno de los grandes nombres de la alta costura parisina y amigo íntimo de la modelo desde hace décadas. Su vínculo profesional se remonta a los años noventa y, desde entonces, Nieves se ha convertido en una de sus musas indiscutibles, abriendo y cerrando habitualmente sus desfiles más emblemáticos.

La propia Nieves explicó hace unos meses que, “en los momentos íntimos tienes que hacer las cosas que te gustan, con la gente que te conoce. Yo llevo trabajando con él desde el año 1995 y a lo largo de los años y su trayectoria profesional, siempre he estado cerca de él; es un grandísimo amigo”. Rolland, además de diseñador, representa una figura clave en su vida, alguien que ha acompañado su evolución personal y profesional durante años. No es casualidad que fuera una de las primeras personas a las que llamó tras recibir la propuesta de matrimonio.