La princesa Leonor se dirige a cada uno de los Princesa de Asturias con una carta pese a ser “de la generación Z”: “Quizá debamos volver a lo esencial, al respeto por quienes piensan diferente”

La princesa Leonor durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. EFE/Chema Moya

La princesa Leonor ha dado su séptimo discurso en la 45º edición de los Premios Princesa de Asturias que ha dado un año más en el Teatro Campoamor de Oviedo. Durante la nueva edición, la heredera al trono se ha dirigido a los premiados, entre ellos, figuras como la tenista Serena Williams, el economista y político Mario Draghi o el escritor Eduardo Mendoza.

“Permitidme que, en tiempos de inmediatez, de fugacidad, de virtualidades, de bits, escriba una carta a cada premiado. Os invito a este ‘envío postal de viva voz’, a esta comunicación que evoca el papel y el bolígrafo, entre los premiados y yo. Y lo hago porque, aun siendo de la generación Z e hija de una X y de un boomer, tengo la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más”, ha afirmado la heredera al trono, que ha provocado risas entre los asistentes. “Como vivimos en la economía de la atención, a ver si soy capaz de retener hoy yo la vuestra”, ha añadido antes de dirigirse uno a uno a los premios.

Leonor, que en una semana cumplirá 20 años, ha defendido la necesidad de volver a lo esencial en un mundo que atraviesa “tiempos de complejidad y cambio”. “Estaréis de acuerdo en que conviene equiparse con buenas herramientas para afrontar esa complejidad. Así que no vendría mal avivar el entusiasmo y quizá debamos volver a lo esencial, a los básicos: al respeto por quienes piensan diferente, por quienes son diferentes”, ha afirmado.

