España

La princesa Leonor se dirige a cada uno de los Princesa de Asturias con una carta pese a ser “de la generación Z”: “Quizá debamos volver a lo esencial, al respeto por quienes piensan diferente”

La heredera al trono ha defendido la democracia “frente a la intolerancia”

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Guardar
La princesa Leonor durante la
La princesa Leonor durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. EFE/Chema Moya

La princesa Leonor ha dado su séptimo discurso en la 45º edición de los Premios Princesa de Asturias que ha dado un año más en el Teatro Campoamor de Oviedo. Durante la nueva edición, la heredera al trono se ha dirigido a los premiados, entre ellos, figuras como la tenista Serena Williams, el economista y político Mario Draghi o el escritor Eduardo Mendoza.

“Permitidme que, en tiempos de inmediatez, de fugacidad, de virtualidades, de bits, escriba una carta a cada premiado. Os invito a este ‘envío postal de viva voz’, a esta comunicación que evoca el papel y el bolígrafo, entre los premiados y yo. Y lo hago porque, aun siendo de la generación Z e hija de una X y de un boomer, tengo la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más”, ha afirmado la heredera al trono, que ha provocado risas entre los asistentes. “Como vivimos en la economía de la atención, a ver si soy capaz de retener hoy yo la vuestra”, ha añadido antes de dirigirse uno a uno a los premios.

Leonor, que en una semana cumplirá 20 años, ha defendido la necesidad de volver a lo esencial en un mundo que atraviesa “tiempos de complejidad y cambio”. “Estaréis de acuerdo en que conviene equiparse con buenas herramientas para afrontar esa complejidad. Así que no vendría mal avivar el entusiasmo y quizá debamos volver a lo esencial, a los básicos: al respeto por quienes piensan diferente, por quienes son diferentes”, ha afirmado.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Premios Princesa de AsturiasPremios Princesa de Asturias 2025Casa Real EspañolaPrincesa LeonorFelipe VIReina LetiziaEspaña-Corazón-y-estiloEspaña-SociedadEspaña-Entretenimiento

Últimas Noticias

Premios Princesa de Asturias 2025, en directo: última hora de la ceremonia, con el rey Felipe VI entre lágrimas al mencionar a la princesa Leonor

La ceremonia de entrega de los galardones empezará a las 18:30 horas en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde se han celebrado los premios desde su creación en 1981

Premios Princesa de Asturias 2025,

Deja su trabajo a los 41 años con un sueldo de seis cifras y se muda al mejor país para los jubilados: “Me ahorro 4.200 euros al mes”

La decisión radical que ahorró miles de euros a una pareja

Deja su trabajo a los

La infanta Sofía arrasa y sorprende en los Premios Princesa de Asturias con un vestido de trasparencias de una firma española

La hija pequeña de los reyes Felipe y Letizia ha vuelto a demostrar que tiene una gran personalidad a la hora de vestir

La infanta Sofía arrasa y

Cuánto dinero ganan los premiados en los Premios Princesa de Asturias 2025

Además de una estatuilla de Joan Miró, un diploma acreditativo y una insignia, los galardonados recibirán 50.000 euros, a repartir a partes iguales cuando haya más de un ganador por categoría

Cuánto dinero ganan los premiados

Qué serie ver esta noche en Netflix España

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Qué serie ver esta noche
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Antonio Tejero recibe el alta

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria tras encontrarse “en situación de estabilidad clínica”

España y Alemania empiezan las conversaciones para que el catalán se reconozca como lengua oficial de la Unión Europea

La Policía Nacional advierte de las precauciones que hay que tener a la hora de sacar dinero en efectivo: “Intentarán desviar tu atención”

Investigan al presidente de Sidenor por la venta de acero a una empresa de armas de Israel

La Fiscalía investiga una supuesta manipulación en los historiales médicos tras los fallos del cribado en Andalucía

ECONOMÍA

Canarias y Extremadura presentan la

Canarias y Extremadura presentan la mayor tasa de paro juvenil de España con más del 33% de menores de 25 años desempleados

Números ganadores del Super Once del 24 octubre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Madrid estrena la nueva ‘tasa de basuras’: cuánto tendrás que pagar según tu barrio y si eres casero o inquilino

Una madre pide dejar de pagar la pensión de alimentos a su hijo de 19 años porque no tiene relación con él: la Justicia lo rechaza

DEPORTES

Previa de LaLiga: Athletic vs

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo

El ciclista Bradley Wiggins rompe el silencio en ‘The Chain’: confesiones sobre abuso, adicción y la relación tóxica con su padre

Lamine Yamal calienta el Clásico entre Real Madrid y Barcelona: “Roban, se quejan...”