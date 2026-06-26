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La infanta Sofía volverá a tomar protagonismo en un evento en solitario en Zaragoza con la entrega de unos premios en los que podría dar su primer discurso

Tras terminar los exámenes en Lisboa, la hija pequeña de los reyes ya tiene su primera cita institucional el 8 de julio

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La infanta Sofía, en imagen de archivo (Europa Press)
La infanta Sofía, en imagen de archivo (Europa Press)

La infanta Sofía vuelve al primer plano este verano. La hermana pequeña de la princesa Leonor presidirá el próximo 8 de julio la entrega de ayudas de la primera edición de Docentes Referentes, un acto de la Fundación Ibercaja que puede convertirse en un nuevo paso en su agenda propia dentro de la Corona, porque no se descarta que pronuncie allí su primer discurso oficial, según ha adelantado ¡Hola!.

La hija menor del rey Felipe VI y la reina Letizia asumirá así su tercer acto en solitario y debutará como presidenta de honor de la Fundación Ibercaja, una responsabilidad que aceptó el pasado mes de febrero. El evento reconocerá a los docentes galardonados en una iniciativa centrada en la excelencia educativa y respaldada por Casa Real.

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La vuelta a la actividad institucional llega después de su estancia en Portugal, donde ha cursado estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Su regreso se produce una vez terminado el periodo de exámenes, con la reactivación de una agenda que durante su residencia temporal en Lisboa había quedado limitada a apariciones más puntuales.

Tras la ceremonia de bienvenida en el exterior, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han mantenido un encuentro a solas con el papa en la sala Gasparini del Palacio Real.

La agenda de la infanta Sofía

El acto se celebrará en Zaragoza y estará precedido por una rueda de prensa convocada por la fundación en el Patio de la Infanta, una sala del edificio donde se presentarán los detalles de la cita. La institución considera que la presencia de la infanta refleja la relevancia del proyecto y el reconocimiento de la Corona al papel de los docentes en el desarrollo social, la innovación educativa y la formación integral de niños y jóvenes.

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Este compromiso refuerza el creciente protagonismo institucional de Sofía y contribuye a perfilar una identidad propia dentro de la familia real española. La posibilidad de que tome la palabra en un acto oficial situaría esta aparición como un hito adicional en una trayectoria todavía breve, pero cada vez más visible.

Su estreno en solitario se produjo en diciembre de 2024, con la entrega de los premios del concurso de fotografía Objetivo Patrimonio Infanta Sofía. Prácticamente un año después presidió en solitario la inauguración de uno de los centros de la ONCE, una cita en la que volvió a asumir un perfil de carácter social.

La infanta Sofía visita el nuevo hospital del Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía. (EFE/ J.J. Guillén POOL)
La infanta Sofía visita el nuevo hospital del Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía. (EFE/ J.J. Guillén POOL)

La polémica del calzado de la infanta Sofía

El nuevo compromiso mantiene esa misma línea temática. Por ahora, la agenda que ha ido asumiendo la infanta se ha concentrado en actos vinculados al ámbito social. Siempre que la infanta aparece en escena, hay un elemento recurrente de su imagen pública que destaca: la atención que despierta su elección de calzado. Cada vez que aparece con zapato plano, se reaviva en redes sociales la idea de que en la Zarzuela se evita que lleve tacón para no superar en altura a la princesa Leonor.

Esa conversación se repitió durante los actos que reunieron a la familia real con el papa León XIV. En la recepción en el Palacio Real, llevó un vestido de Carolina Herrera con bailarinas negras de Pretty Ballerinas y el domingo, en la misa de la Plaza de Cibeles, vistió un traje sastre verde agua de Mirto con slingback planos en tono nude de Magrit.

El límite de la infanta Sofía para no opacar a la princesa Leonor en la visita de León XIV: su altura no le permite usar tacones cerca de su hermana (EFE)
El límite de la infanta Sofía para no opacar a la princesa Leonor en la visita de León XIV: su altura no le permite usar tacones cerca de su hermana (EFE)

Solo se la ha visto con tacones en contadas ocasiones. Uno de los precedentes más comentados se produjo en 2022, durante los Premios Princesa de Asturias, cuando lució salones con kitten heel tanto en las audiencias matutinas como en la ceremonia del Teatro Campoamor.

Desde entonces, ha optado de forma habitual por el calzado plano, también en actos en los que no estaba acompañada por su hermana. Ocurrió en la entrega de sus primeros premios de fotografía y en la visita al Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía, en Boadilla del Monte.

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