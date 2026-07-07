Mónica García avisa a Feijóo ante el absentismo laboral que las bajas son actos médicos

Madrid, 7 jul (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que detrás de cada baja médica hay un facultativo y le pregunta si es que "está hablando de fraude de los profesionales sanitarios" cuando critica el absentismo laboral.

En declaraciones a la Sexta, García ha tachado de "desafortunadas" las declaraciones de Feijóo que ante el Círculo de Empresarios Vascos ha cuestionado que un trabajador cobre lo mismo y tenga las mismas prestaciones cuando va a trabajar que cuando no lo hace y ha dicho que supone "un cáncer que no podemos pagar".

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"Son desafortunadas de principio a fin empezando por equipararlo a la palabra cáncer, una enfermedad. Y no olvidemos que las altas y las bajas son actos médicos", ha recalcado García tras explicar que el médico es quien receta también la baja.

"O sea que si está hablando de fraude, está hablando de fraude de los profesionales sanitarios que recetan esas bajas", ha añadido al tiempo que ha dicho que si hay un millón de personas que no acuden al trabajo habrá que plantearse qué "está haciendo enfermar a nuestra sociedad".

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Y en este sentido ha señalado que hay un elemento nuclear que es el deterioro de la salud mental provocado por el problema de la vivienda, que provoca angustia en el 40 % de las familias, ha puntualizado.

En un encuentro en Bilbao ante empresarios, Feijóo ha considerado que el absentismo laboral que padece España "no se sostiene" y supone "un cáncer que no podemos pagar", ya que cuesta "más de 30.000 millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones de euros".

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"No solamente está errado en la manera de hacer el diagnóstico, sino además en el tratamiento que propone el señor Feijóo, pero nada nuevo bajo el sol porque ya sabemos cuál es la solución del Partido Popular y de la derecha, recortar derechos", ha dicho la ministra de Sanidad.EFE