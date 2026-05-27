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David Broncano salta a Netflix, que adquiere los derechos para emitir ‘La Revuelta’: se podrá ver en la plataforma desde el 2 de junio

Cada programa estará disponible en la plataforma de streaming al día siguiente, tras la emisión habitual en La 1

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Netflix también emitirá 'La Revuelta' (RTVE)
Netflix también emitirá 'La Revuelta' (RTVE)

Netflix se ha hecho con los derechos para emitir La Revuelta, el programa de access prime time de Televisión Española capitaneado por David Broncano. El espacio se podrá ver en el catálogo de la compañía a partir del 2 de junio, según ha anunciado la propia Netflix en un comunicado oficial publicado en la red social X. Tras cada emisión en abierto en RTVE, los usuarios de la plataforma tendrán acceso al episodio correspondiente al día siguiente, a partir de las diez de la mañana.

A partir del 2 de junio, cada entrega del programa liderado por David Broncano estará disponible en Netflix para sus suscriptores, que podrán ver cada emisión a partir de las 10:00 horas de la mañana del día siguiente a su emisión en La 1. La Revuelta, producida por El Terrat (The Mediapro Studio) y Encofrados Encofrasa, mantiene su emisión principal en TVE, que continuará gestionando los derechos y la producción, pero abre así una nueva ventana de difusión en la plataforma de streaming.

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Este movimiento coloca a La Revuelta como el primer programa de entretenimiento diario de la televisión en abierto española en llegar a Netflix. El acuerdo reúne a RTVE, Netflix y las productoras involucradas en La Revuelta, replicando el modelo de colaboración que ya ensayaron con sus estelaes series diarias, La Promesa y Valle Salvaje, donde la televisión pública cedió las denominadas ‘segundas ventanas’ de emisión a plataformas para optimizar la rentabilidad de sus producciones.

Piqueras revela que ahora practica yoga y lee cada mañana
Piqueras destaca junto a Broncano la importancia de vivir el momento (La Revuelta)

‘La Revuelta’ llega a Netflix

Sin embargo, la singularidad del caso de La Revuelta radica en que se trata de un formato diario de entretenimiento y actualidad, un terreno hasta ahora prácticamente inexplorado por los acuerdos de este tipo, normalmente restringidos a las ficciones seriadas. Para RTVE, la llegada de La Revuelta a Netflix representa una fuente adicional de ingresos y una estrategia para ampliar el alcance de su programa más popular entre los jóvenes, permitiendo que el fenómeno trascienda el modelo de televisión lineal y se adapte a los hábitos de consumo de nuevas generaciones.

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La Revuelta congrega actualmente entre 1,3 y 1,6 millones de espectadores de media, con cuotas de pantalla que oscilan entre el 11% y el 14%. Aunque se ha registrado un descenso en su cuota de pantalla respecto a la anterior temporada y actualmente los datos mensuales permanecen por debajo de la media global de La 1, la llegada de Broncano y del formato a la cadena pública ha supuesto una mejora de más de tres puntos porcentuales en la franja de access prime time de la entidad, que ahora compite dignamente contra El Hormiguero de Antena 3.

Quevedo, en 'La Revuelta', con David Brocano
El cantante canario hace una doble entrada en el programaa de RTVE junto a David Broncano. / Captura de pantalla

La viralidad de ‘La Revuelta’

El atractivo de La Revuelta se centra en su perfil demográfico: lidera en los segmentos de 13 a 24 años, donde llega a alcanzar en ocasiones hasta el 20% de share, y también resulta dominante entre los espectadores de 25 a 44 años, públicos que optan habitualmente por plataformas digitales para consumir televisión. Esta tendencia se refleja de forma aún más acusada en el terreno digital, donde el programa constituye una auténtica excepción dentro del panorama español.

Los canales oficiales del programa en TikTok, X, Instagram y YouTube suman una media de 451 millones de visualizaciones mensuales. Existen casos puntuales que refuerzan este fenómeno: actuaciones como la de Amaia llegaron a superar los 20 millones de reproducciones en un solo día, pero prácticamente siempre logra clips virales con sus entrevistas.

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Netflix ha destapado el acuerdo con una publicación a través de X: “Menuda la que se viene, niño”, en alusión al revuelo que conseguirán por la integración del espacio en su oferta. De hecho, han aprovechado su catálogo para bromear con una imagen de Los Bridgerton y una de las preguntas clásicas de Broncano: “¿Relaciones sexuales en el último mes?“.

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