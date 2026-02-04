España

El ‘pequeño Nicolás’ vende sus contactos en un curso de 600 euros porque “no es lo que sabes, es a quién conoces”

El joven, que ya ha sido condenado dos veces por sus extrañas andanzas de juventud, pone en marcha un curso no presencial para enseñar que el éxito no está en el esfuerzo, sino en tu agenda de conocidos. Él no compartirá sus 10.000 contactos, pero te muestra cómo conseguir los tuyos propios

Guardar
Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido
Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás', durante un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid

El ‘pequeño Nicolás’ tiene nuevo proyecto: “Mr. President”, que se traduce en ‘vender’ su red de contactos a través de un curso que cuesta 600 euros. Con un leitmotiv claro: “El conocimiento sin contactos se queda en el aula. No es lo que sabes, es a quién conoces”. Es decir, que el esfuerzo y el trabajo no sirve de nada. Si uno quiere triunfar en este mundo (y para él triunfar es ganar mucho dinero) hay que saber rodearse bien. Y él puede ayudarte. El mismo tipo que se hizo pasar por un enviado del CNI, de la Casa Real y de la exvicepresidenta del Gobierno del PP Soraya Sáenz de Santamaría ante un empresario con el que pretendía hacer negocios. Aunque inicialmente fue condenado a tres años y cinco meses de prisión, el Tribunal Supremo rebajó la condena el pasado mes de octubre a solo dos años tras absolverle del delito de usurpación de funciones públicas,

Pero eso ya queda atrás. Como gran parte de su pasado. “He estado en todos los podcasts más importantes, he abierto informativos, tengo una serie en Netflix, he contado mi historia mil veces y siempre me preguntan lo mismo: ¿cómo lo hiciste?, ¿te arrepientes?, ¿qué pasó de verdad? Y yo siempre contesto lo políticamente correcto. Pero hoy te voy a hacer pensar. Si te das cuenta, siempre es lo mismo: estudia mucho, saca buenas notas, consigue un título, trabaja duro y tendrás éxito. Mentira. Haces todo bien y acabas en una ‘Big Four’ trabajando 14 horas al día por un sueldo irrisorio. La IA está cambiando el mundo y tener una carrera universitaria no te hace diferente. El 80% de las oportunidades vienen por quien conoces, no por lo que sabes.” Y Francisco Nicolás Gómez Iglesias ha decidido comercializar su red de contactos.

El joven asegura que esa red de contactos está compuesta hoy por 10.000 personas. “A los 15 años ya estaba presentando a un expresidente del Gobierno en una conferencia. No me colé, lo presenté yo. Cuando estaba en la universidad me sentaba al lado de ministros, presidentes de bancos y rectores en los desayunos más importantes del país. ¿Y quién organizaba dónde se sentaba cada uno? Yo. Con 18 años conseguí colocar amigos míos en puestos de responsabilidad. Aprendí el sistema, cómo aparecer en los lugares correctos, cómo convertir dos minutos en un contacto para siempre. Descubrí que cada contacto es una puerta y cada puerta te lleva a tres más. Tengo más de 10.000 contactos, gente que toma las decisiones que importan. Esto no lo enseñan en ninguna universidad. Esto es el poder real. Hoy te presento la mejor formación de networking y contactos. Te voy a enseñar a conseguirlos y llegar arriba del todo". Promete mucho.

La web que ha creado
La web que ha creado el 'pequeño Nicolás' para promocionar su curso

¿Qué es lo que ofrece Nicolás? Al parecer no se trata de un curso presencial. Se libera un nuevo módulo cada dos semanas “para que puedas asimilar e implementar el contenido correctamente. Una vez liberado, el módulo queda disponible para siempre”. El alumno que se apunte puede ver el contenido cuando quiera. Las lecciones “están grabadas en vídeo de alta calidad y tienes acceso de por vida. El joven emprendedor ha decidido soltar poco a poco las píldoras de su gran conocimiento porque ”el networking real requiere práctica. Cada módulo está diseñado para que lo apliques antes de pasar al siguiente. Así aseguramos que obtengas resultados reales, no solo información".

No es teoría académica

Y es que Nicolás no ofrece “teoría académica. Es el sistema real y probado de alguien que ha llegado a lo más alto de la esfera política y social española sin venir de familia influyente. Es know-how crudo del poder, no consejos de LinkedIn". Quizás demasiado información de nivel para asimiliar en tan poco tiempo. “El curso está diseñado precisamente para construir tu red desde cero. Aprenderás a identificar, acercarte y mantener relaciones con personas influyentes, independientemente de tu punto de partida”, explica en la web que ha diseñado para promocionar el curso. Nicolás ya avisa que su método es infalible. “Si aplicas el sistema paso a paso y no ves resultados, el problema no es el sistema. Estamos tan seguros de la calidad del contenido que sabemos que si lo ejecutas, tu realidad social cambiará”. Eso sí, en el último punto deja claro que Nicolás no compartirá sus contactos. “Te enseño a pescar, no te doy el pez. El valor del curso es que aprendas a generar tu propia independencia relacional, no que dependas de la mía”.

El joven, a punto de cumplir 32 años, tiene ya en su historial judicial dos condenas en firme de las cuatro que la Audiencia Provincial le había impuesto. Un año y nueve meses de cárcel por falsificar el DNI para que un amigo le hiciera el examen de la Selectividad en 2012 y estos dos años que el Supremo fijó en octubre por sus negocios con el empresario. La tercera condena que revisó Supremo en mayo de 2024, en la que Gómez Iglesias hizo creer que viajaba en una comitiva Real para reunirse con el alcalde lucense de Ribadeo, quedó en absolución. Solo queda por confirmarse la sentencia de cuatro años y tres meses de prisión por urdir una trama ilegal para conseguir información confidencial de bases de datos policiales. Lo bueno es que al ser un curso no presencial, si finalmente ingresa en prisión sus alumnos no se verán afectados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (Europa Press)

A pesar de que este nuevo proyecto es un negocio, Nicolás concede gratis algunas píldoras de su dilatada experiencia. “La mayoría de la gente piensa que el poder está en los despachos con vistas. Error. Los que realmente mueven los hilos son invisibles. Aprenderás dónde está el poder de verdad: palcos del Bernabéu, cenas privadas, consejos de administración. Entenderás cómo funcionan la banca, la política, la energía, los medios de comunicación, los family offices y los eventos privados. El verdadero protocolo va de entender que un Lamborghini amarillo es un cartel de ‘nuevo rico’. Te enseñaré por qué la gente con dinero de verdad lleva relojes que no conoces. Aprenderás qué decir, qué no decir (nunca digas ‘networking’) y cómo comportarte en ambientes desde tech de Pozuelo hasta cacerías en Extremadura". Gracias, Nicolás.

