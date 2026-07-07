Galletas de queso y semillas de sésamo: una opción sencilla para matar el hambre entre horas o acompañar tus comidas

Hay recetas que demuestran que, con pocos ingredientes, es posible conseguir un resultado delicioso. Estas galletas de queso y sésamo son un buen ejemplo: crujientes por fuera, sabrosas y con un intenso sabor gracias a la combinación del queso y las semillas de sésamo.
Además de ser muy fáciles de preparar, son una opción perfecta para servir como aperitivo, acompañar una tabla de embutidos o disfrutar entre horas. Su textura ligera y su toque tostado las convierten en un bocado irresistible que podrás tener listo en muy poco tiempo.
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Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
- Tiempo total: 35 minutos
ngredientes
- 100 g de queso curado rallado (tipo manchego o parmesano)
- 120 g de harina de trigo
- 60 g de mantequilla fría
- 1 huevo mediano
- 1 cucharada de leche (opcional, para ajustar la masa)
- 2 cucharadas de semillas de sésamo
- 1 pizca de sal fina
- 1 pizca de pimienta negra molida
Cómo hacer galletas de queso y sésamo, paso a paso
- En un bol grande, mezcla la harina, el queso rallado, la sal y la pimienta hasta que todos los ingredientes queden bien integrados.
- Añade la mantequilla fría cortada en cubos pequeños. Desmenúzala con las yemas de los dedos hasta obtener una mezcla con textura arenosa, similar a unas migas.
- Incorpora el huevo y mezcla con una espátula o con las manos hasta formar una masa homogénea. Si observas que está demasiado seca y no termina de unirse, añade la leche.
- Forma una bola con la masa, aplánala ligeramente para facilitar el enfriado y envuélvela en film transparente. Déjala reposar en el frigorífico durante unos 15 minutos.
- Mientras tanto, precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo.
- Coloca la masa entre dos hojas de papel de horno y estírala con un rodillo hasta obtener un grosor aproximado de 0,5 centímetros.
- Corta la masa en rectángulos. Coloca las galletas sobre una bandeja de horno forrada con papel vegetal, dejando un pequeño espacio entre ellas.
- Pincela la superficie de cada galleta con huevo batido para favorecer un acabado dorado.
- Espolvorea generosamente las semillas de sésamo por encima, presionando ligeramente para que queden bien adheridas durante el horneado.
- Hornea durante 18-20 minutos, o hasta que las galletas estén doradas y los bordes comiencen a tostarse. Vigílalas en los últimos minutos para evitar que se quemen.
- Retíralas del horno y déjalas enfriar completamente antes de manipularlas. De este modo adquirirán una textura más crujiente y evitarás que se rompan mientras aún están calientes.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 20-25 galletas pequeñas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Energía: 60 kcal por galleta
- Proteínas: 2 g
- Grasas: 4 g
- Hidratos de carbono: 5 g
- Fibra: 0,3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y el tamaño de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Conserva las galletas en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, hasta 7 días. Evita ambientes húmedos para mantener el crujiente. Se pueden congelar ya horneadas hasta 2 meses.
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