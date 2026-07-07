Galletas de queso y semillas de sésamo: una opción sencilla para matar el hambre entre horas o acompañar tus comidas

Galletas de queso y semillas de sésamo. (Magnific)

Hay recetas que demuestran que, con pocos ingredientes, es posible conseguir un resultado delicioso. Estas galletas de queso y sésamo son un buen ejemplo: crujientes por fuera, sabrosas y con un intenso sabor gracias a la combinación del queso y las semillas de sésamo.

Además de ser muy fáciles de preparar, son una opción perfecta para servir como aperitivo, acompañar una tabla de embutidos o disfrutar entre horas. Su textura ligera y su toque tostado las convierten en un bocado irresistible que podrás tener listo en muy poco tiempo.

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Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Tiempo total: 35 minutos

ngredientes

100 g de queso curado rallado (tipo manchego o parmesano) 120 g de harina de trigo 60 g de mantequilla fría 1 huevo mediano 1 cucharada de leche (opcional, para ajustar la masa) 2 cucharadas de semillas de sésamo 1 pizca de sal fina 1 pizca de pimienta negra molida

Cómo hacer galletas de queso y sésamo, paso a paso

En un bol grande, mezcla la harina, el queso rallado, la sal y la pimienta hasta que todos los ingredientes queden bien integrados. Añade la mantequilla fría cortada en cubos pequeños. Desmenúzala con las yemas de los dedos hasta obtener una mezcla con textura arenosa, similar a unas migas. Incorpora el huevo y mezcla con una espátula o con las manos hasta formar una masa homogénea. Si observas que está demasiado seca y no termina de unirse, añade la leche. Forma una bola con la masa, aplánala ligeramente para facilitar el enfriado y envuélvela en film transparente. Déjala reposar en el frigorífico durante unos 15 minutos. Mientras tanto, precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo. Coloca la masa entre dos hojas de papel de horno y estírala con un rodillo hasta obtener un grosor aproximado de 0,5 centímetros. Corta la masa en rectángulos. Coloca las galletas sobre una bandeja de horno forrada con papel vegetal, dejando un pequeño espacio entre ellas. Pincela la superficie de cada galleta con huevo batido para favorecer un acabado dorado. Espolvorea generosamente las semillas de sésamo por encima, presionando ligeramente para que queden bien adheridas durante el horneado. Hornea durante 18-20 minutos, o hasta que las galletas estén doradas y los bordes comiencen a tostarse. Vigílalas en los últimos minutos para evitar que se quemen. Retíralas del horno y déjalas enfriar completamente antes de manipularlas. De este modo adquirirán una textura más crujiente y evitarás que se rompan mientras aún están calientes.

El método para guardar el queso que hace que dure más tiempo y tarde en aparecer el moho, según una experta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 20-25 galletas pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Energía: 60 kcal por galleta

Proteínas: 2 g

Grasas: 4 g

Hidratos de carbono: 5 g

Fibra: 0,3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y el tamaño de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva las galletas en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, hasta 7 días. Evita ambientes húmedos para mantener el crujiente. Se pueden congelar ya horneadas hasta 2 meses.

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