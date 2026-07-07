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Cómo evitar marearte en el coche: este es el método que recomienda un doctor para evitar dolores de cabeza

Un médico explica cómo sincronizar el oído interno y la vista para prevenir el malestar durante los trayectos en auto

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Evitar el uso del móvil puede disminuir los síntomas de la cinetosis
Mantener la cabeza alineada ayuda a reducir la sensación de malestar (DepositPhotos)

Por lo general, el mareo durante los viajes en automóvil es una experiencia común, especialmente en trayectos largos o con curvas frecuentes. Esta molestia, conocida como cinetosis o mareo por movimiento, afecta a personas de todas las edades y suele aparecer en situaciones donde el cuerpo percibe movimientos que los ojos no detectan con claridad.

Los síntomas más habituales incluyen náuseas, sudoración fría y una sensación general de malestar, lo que puede arruinar cualquier desplazamiento y causar preocupación en quienes lo sufren de manera recurrente.

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El doctor José Manuel Felices ha explicado en su TikTok (@doctorfelices) que el mareo en el auto no se resuelve “mirando a un punto lejano” y defiende una técnica basada en el movimiento de la cabeza: “Se está mareando, pero no vamos a parar. ¿Cómo que no? Vas a hacer lo que yo te diga”.

Confusión entre vista y equilibrio

Según el médico, el problema aparece por una contradicción entre lo que registra la vista y lo que interpreta el sistema del equilibrio. “Te mareas porque tu vista dice: estamos sentados, tenemos que estar quietos. Pero tu cerebro sí que siente todas esas curvas y se vuelve loco con esa contradicción”, afirma.

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Felices aclara que esta descoordinación entre lo que ven los ojos y lo que percibe el oído interno desencadena el malestar, ya que el cuerpo interpreta señales contradictorias al estar en movimiento dentro de un espacio cerrado y aparentemente inmóvil.

Las señales contradictorias entre la vista y el oído interno provocan el malestar al viajar
Elegir un asiento delantero puede ayudar a prevenir la cinetosis (DepositPhotos)

Esta explicación coincide con la base fisiológica de la cinetosis, donde el cerebro recibe información dispar desde diferentes órganos sensoriales. Los expertos sostienen que este conflicto sensorial puede intensificarse cuando la persona viaja en el asiento trasero o cuando no tiene control sobre el vehículo, lo que suele agravar la sensación de pérdida de control y aumentar la probabilidad de mareo.

Para cortar esa confusión, Felices indica una secuencia concreta dentro del vehículo. “Pega la cabeza al respaldo para darle soporte. Ahora inclínala ligeramente hacia el interior de las curvas cuando giras”, señala.

Sincronizar sentidos y evitar distracciones

El objetivo de ese gesto, asegura, es alinear las señales del oído interno con el desplazamiento del coche. “Así sincronizas el líquido de tu oído con el movimiento del coche y la confusión para tu cerebro desaparece”, sostiene. Esta sincronización puede hacer que los síntomas disminuyan en intensidad o incluso desaparezcan en algunos casos, proporcionando una solución práctica y accesible para los pasajeros.

El especialista recomienda evitar distracciones como la lectura o el uso de dispositivos electrónicos durante el viaje, ya que estos hábitos pueden intensificar la desorientación. Felices también advierte que el uso del teléfono agrava el malestar durante el trayecto. “Empeora mucho con el móvil porque te obliga a tener la mirada y la cabeza fijas mientras vienen las curvas”, dice.

En la actualidad, existen alternativas tanto farmacológicas como no farmacológicas. Cada alternativa tiene ventajas y limitaciones en cuanto a eficacia.

La propuesta del doctor se suma a otras recomendaciones habituales para reducir el mareo, como mantener una buena ventilación dentro del vehículo, evitar comidas copiosas antes del viaje y, en algunos casos, recurrir a medicamentos específicos bajo supervisión médica.

Aunque cada persona puede responder de manera distinta a estos consejos, las técnicas que ayudan a sincronizar la percepción sensorial pueden ser una alternativa sencilla y sin efectos secundarios para quienes sufren este problema.

También es útil, en la medida de lo posible, elegir asientos en la parte delantera, donde el movimiento suele sentirse menos, y realizar pausas durante viajes largos para facilitar la recuperación del equilibrio corporal.

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