Un tatuaje como detonante y problemas con su caché, la otra lectura de la ruptura de Nueva Línea: “Han sentido la misma frustración en muchas ocasiones”

Las exvocalistas de Nueva Línea (Europa Press)

La orquesta canaria Nueva Línea ha anunciado una reestructuración de su formación vocal tras su ascenso viral en redes sociales, donde sus versiones de Un beso y Noche de copas se han convertido en contenido recurrente en Instagram y TikTok. La banda ha vinculado el cambio a “diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo”, según ha comunicado en sus propios perfiles.

El grupo ha confirmado el relevo de su frente vocal, pero no ha precisado ni cuántas salidas se producirán ni qué conciertos podrían verse alterados durante la transición. Hasta ahora, las cantantes eran Alicia Padilla, Sofía Marrero, Raquel González y Mayte Cabrera, cuatro jóvenes de entre 19 y 24 años, y la formación ha sostenido que el proyecto fundado en 2003 seguirá activo.

PUBLICIDAD

Nueva Línea ha presentado la decisión como el arranque de una nueva fase. “Queremos informar a nuestro público que, debido a diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo, Nueva Línea inicia una nueva etapa con un cambio en su formación vocal”, ha señalado la agrupación en el comunicado difundido en redes.

Comunicado de la orquesta Nueva Línea. (Instagram)

La ruptura de Nueva Línea

El mensaje oficial evita identificar a las afectadas y tampoco aclara si la salida alcanza a las cuatro vocalistas. La banda también ha admitido que el relevo puede afectar a su agenda, aunque sin concretar fechas ni actuaciones. Ese punto deja abierta la posibilidad de modificaciones en un calendario especialmente sensible para las orquestas que concentran buena parte de su actividad en verano.

PUBLICIDAD

No obstante, a esa versión oficial se ha sumado una lectura distinta desde fuera del grupo. El periodista Javi de Hoyos ha difundido en TikTok un vídeo en el que sostiene que la ruptura venía precedida de un conflicto más amplio con la dirección y sitúa un episodio relacionado con un tatuaje como detonante final, aunque no como causa única.

El presentador de D Corazón asegura que hay “movida entre las excomponentes de Nueva Línea y el director de la orquesta por un tatuaje”: “Este no ha sido el motivo principal de su salida del grupo, pero sí una de las gotas que ha colmado el vaso de situaciones que ya no querían seguir aguantando”, ha dicho el periodista en su publicación.

PUBLICIDAD

Infobae entrevista al periodista Javi Hoyos.

Según el relato de De Hoyos en TikTok, el episodio giró en torno a un vídeo publicado por una tatuadora llamada Sannia después de que las jóvenes se hicieran un tatuaje vinculado a la expresión “al golpito”, que es el título de la canción que tienen junto a Quevedo y cuyo videoclip sale hoy mismo. “El director en cuestión de la orquesta escribió a Sannia, ella no le contestó nunca, y este director lo que le decía es que tenía que borrar el vídeo y quitarlo de sus redes sociales porque no contaba con su aprobación”, ha afirmado.

El periodista añade que la actividad se produjo en el tiempo libre de las cantantes y que ellas sí habían autorizado la difusión del vídeo. También sostiene que las propias integrantes compartieron después públicamente ese contenido, en un gesto de desautorización de la posición del director.

PUBLICIDAD

Los perfiles de las exvocalistas de Nueva Línea. (Instagram / Montaje realizado por Infobae)

De Hoyos enmarca ese episodio en un malestar acumulado y lo enlaza con otras tensiones previas: “Después de conocer los cachés y las condiciones que tenían gracias al periodista Adolfo Rodríguez de Canarias. Habrían sido muchas ocasiones en las que ellas habrían sentido la misma frustración”, ha explicado en el mismo vídeo.

Tras estos desencuentros, parece que las artistas buscan tomar su propio camino alejadas del fundador de Nueva Línea, José Marrero, que hasta ahora también era su representante. Todas ellas han vaciado sus perfiles de Instagram y han puesto números como fotos de perfil, lo que da a entender el comienzo de su nueva etapa.

PUBLICIDAD