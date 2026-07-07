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Avance de Valle Salvaje del miércoles 8 de julio: el obispo sorprende a Victoria con un veredicto inesperado

La serie de La 1 regresará el 8 de julio tras dos días sin emisión por el Mundial de fútbol con un capítulo decisivo para Victoria

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Victoria carga contra Mercedes y la acusa de sus males en 'Valle salvaje' (RTVE).
Victoria carga contra Mercedes y la acusa de sus males en 'Valle salvaje' (RTVE).

Los seguidores de Valle Salvaje tendrán que armarse de paciencia una semana más. Al igual que ocurrió la pasada semana, la ficción diaria de La 1 volverá a interrumpir su emisión habitual debido a la cobertura del Mundial de fútbol 2026. Tanto el lunes 6 como el martes 7 de julio, la serie dejará su hueco en la parrilla para dar paso a las retransmisiones deportivas, por lo que no será hasta el miércoles 8 de julio cuando los espectadores puedan reencontrarse con los habitantes del valle.

La cadena pública ha apostado por priorizar el campeonato mundial, una decisión que también afecta a La Promesa, obligando a ambas ficciones a modificar su ritmo habitual de emisión durante estas semanas.

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El obispo toma una decisión que cambia el futuro de Victoria

El regreso de Valle Salvaje llegará con un capítulo cargado de tensión. Uno de los grandes focos estará puesto en Victoria, que continúa esperando con enorme incertidumbre la decisión definitiva del obispo sobre su futuro.

Dámaso en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Dámaso en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Convencida de que el religioso está dispuesto a destruirla, Victoria afrontará uno de los momentos más delicados de su vida. Mientras tanto, Dámaso tratará de mover sus propios hilos acercándose a monseñor Aurelio con la intención de influir en el desenlace del conflicto. Sin embargo, sus verdaderas intenciones poco tienen que ver con ayudar a la antigua duquesa.

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Finalmente, el obispo sorprenderá a todos con un veredicto completamente inesperado, una resolución que cambiará el rumbo de Victoria y alterará los planes de quienes daban por hecho cuál iba a ser el desenlace.

Al mismo tiempo, la preocupación por Rosalía seguirá creciendo. Después de desaparecer junto a la pequeña María, Leonor conseguirá localizar por fin a su hermana, aunque el encuentro estará lejos de traer tranquilidad. Rosalía se negará a regresar al palacio y tampoco estará dispuesta a entregar a la niña, dejando claro que su decisión es firme.

'Valle Salvaje': Leonor pregunta a Rosalía si reconoce a María. (RTVE)
'Valle Salvaje': Leonor pregunta a Rosalía si reconoce a María. (RTVE)

La situación también pondrá contra las cuerdas a Luisa, que tendrá que enfrentarse a las insistentes preguntas de Rafael sobre el paradero de la pequeña. La joven intentará seguir protegiendo a sus hermanas, aunque la presión podría acabar obligándola a revelar una verdad que lleva demasiado tiempo ocultando.

Lo que llegará en los próximos capítulos

Los capítulos del jueves y viernes mantendrán la tensión al máximo. Benigna desaparecerá después de no soportar el peso de la decisión que Victoria le ha impuesto, mientras Matilde y Atanasio descubrirán una inquietante nota de la curandera que les hará temer lo peor para el embarazo.

En paralelo, Braulio seguirá intentando conquistar a Manuela, aunque sus planes volverán a torcerse pese a la ayuda de Alejo, mientras Enriqueta aumentará la presión sobre Rafael para conseguir hacerse con la Casa Grande.

Todo ello mientras Pepa continúa cada vez más confundida tras la confesión de Martín, poniendo en duda los preparativos de una boda que podría no celebrarse como estaba prevista. Con todos estos frentes abiertos, Valle Salvaje afronta una semana decisiva que promete importantes giros para sus protagonistas.

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