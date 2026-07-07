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Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 8 de julio: Jacobo recibe un telegrama con malas noticias

La ficción diaria de La 1 vive sus días más tensos tras el parto de María Fernández

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La Promesa: Jacobo amenaza a Leocadia. (RTVE)
La Promesa: Jacobo amenaza a Leocadia. (RTVE)

Tras dos jornadas sin emisión debido a la retransmisión del Mundial 2026, La Promesa volverá el miércoles 8 de julio a la parrilla de La 1 con un episodio que retomará las tramas justo donde quedaron antes del parón. La ficción diaria de RTVE regresará marcada por las consecuencias de los últimos acontecimientos vividos en el palacio, desde el nacimiento de la hija de María Fernández hasta las delicadas negociaciones empresariales de Manuel o la inquietante llegada del duque de Buenaventura.

La última entrega emitida dejó importantes cambios para varios de los protagonistas. Uno de los momentos más emotivos fue el nacimiento de la hija de María Fernández. El parto, que se produjo lejos de La Promesa y con la inesperada ayuda de Alonso, terminó desarrollándose con éxito después de unos instantes de máxima tensión. Ya de regreso al palacio, Carlo pudo conocer por fin a la pequeña, iniciando junto a María una nueva etapa familiar cargada de ilusión.

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Julieta confiesa su amor a Manuel en 'La Promesa' (RTVE).
Julieta confiesa su amor a Manuel en 'La Promesa' (RTVE).

Sin embargo, no todas las historias terminaron con buenas noticias. Adriano decidió poner fin definitivamente a su relación con Martina, incapaz de continuar viviendo una situación que consideraba insostenible. La ruptura dejó completamente desolada a la joven, mientras la convivencia con Jacobo continuó deteriorándose, incrementando aún más el ambiente de tensión.

Otro de los focos de conflicto giró en torno a Manuel. El heredero explicó finalmente a Alonso y a Curro por qué había decidido ofrecer una participación de su empresa a Ciro, convencido de que era la mejor manera de preservar la paz familiar. No obstante, la operación siguió generando discrepancias, especialmente por la oposición de Julieta, que nunca vio con buenos ojos ese acuerdo.

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Mientras tanto, Leocadia continuó preparando la llegada del duque de Buenaventura, cuya visita prometía alterar por completo el equilibrio del palacio. Las numerosas exigencias planteadas por su servicio obligaron a reorganizar el funcionamiento de la casa y despertaron la inquietud de Petra, que temía reencontrarse con Tomasa, su hermana, con la que lleva quince años sin mantener ningún tipo de relación.

Petra insiste en que todo está bien con su hermana Tomasa en 'La Promesa' (RTVE).
Petra insiste en que todo está bien con su hermana Tomasa en 'La Promesa' (RTVE).

Capítulo 864 del miércoles 8 de julio

Precisamente esa historia familiar seguirá ocupando un lugar destacado en el episodio de este miércoles. Petra insistirá en restar importancia al distanciamiento con su hermana, aunque su actitud continuará despertando sospechas entre quienes la rodean. Poco después recibirá una noticia que le devolverá la tranquilidad al conocer que Tomasa finalmente no acompañará al duque, una reacción que llamará la atención del resto de habitantes del palacio.

Al mismo tiempo, Manuel volverá a situarse en el centro de la acción. Julieta insistirá en que retire la oferta realizada a Ciro, pero él mantendrá su postura convencido de que ese sacrificio económico es el precio necesario para garantizar la estabilidad familiar. Finalmente, será Ciro quien acepte el acuerdo, aunque advertirá de que esa decisión provocará un profundo enfado en Julieta, que sigue decidida a abandonar La Promesa.

En paralelo, María compartirá una conversación especialmente íntima con Pía. Tras el nacimiento de su hija, le confesará que siente que la pequeña parece tener “dos padres”, aludiendo al importante papel que tanto Samuel como Carlo han desempeñado durante todo este proceso.

María siente que su hija tiene dos padres en 'La Promesa' (RTVE).
María siente que su hija tiene dos padres en 'La Promesa' (RTVE).

Por otro lado, Curro intentará mediar entre Leocadia y Ángela para convencer a la joven de que acepte viajar junto a su madre. Sin embargo, Ángela seguirá desconfiando de las verdaderas intenciones de Leocadia y considerará que tras esa propuesta se esconde un nuevo intento de controlar su vida.

También habrá novedades para Alonso, que comunicará a Adriano las recomendaciones del oftalmólogo para intentar mejorar su visión mediante una serie de ejercicios específicos. Paralelamente, Cristóbal supervisará junto a Ricardo que todos los preparativos exigidos por Máximo estén completamente listos antes de su llegada.

El episodio concluirá con un nuevo elemento de incertidumbre cuando Jacobo reciba un telegrama con malas noticias, un inesperado mensaje cuyo contenido podría alterar nuevamente el rumbo de una de las tramas principales de la serie y dejar abiertas nuevas incógnitas para las próximas entregas.

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