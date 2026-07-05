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Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 6 al viernes 10 de julio: Julieta decide confesar a Manuel sus sentimientos

La ficción de La 1 mantiene la incertidumbre sobre el bebé de María Fernández y la posible llegada de la hermana de Petra al palacio

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Julieta confiesa su amor a Manuel en 'La Promesa' (RTVE).
Julieta confiesa su amor a Manuel en 'La Promesa' (RTVE).

La Promesa volverá a estar llena de emociones la próxima semana; sin embargo, los seguidores de la ficción de La 1 tendrán que permanecer atentos a la programación. Las retransmisiones del Mundial de Fútbol y el Tour de Francia podrían volver a alterar la emisión habitual de la serie, por lo que no se descartan nuevos cambios en la parrilla entre el 6 y el 10 de julio.

Tras el nacimiento de la hija de María Fernández, la llegada del duque de Buenaventura y los secretos que siguen rodeando la muerte de Jana, los nuevos episodios prometen importantes giros sentimentales, conflictos familiares y varias revelaciones que podrían cambiar el rumbo de algunos personajes.

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María inicia una nueva etapa

Después del complicado parto que tuvo lugar lejos del palacio, María Fernández ya ha regresado a La Promesa junto a su hija. La joven afronta ahora una nueva etapa acompañada por Carlo, que ha podido conocer por primera vez a la pequeña, en un momento especialmente emotivo para ambos.

No obstante, la felicidad inicial dará paso muy pronto a la inquietud. María agradecerá a Pía el apoyo constante que le ha brindado durante todo este proceso y llegará a reconocer que siente como si su hija tuviera “dos padres”, aludiendo al importante papel que tanto Carlo como Samuel han desempeñado durante el embarazo.

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María siente que su hija tiene dos padres en 'La Promesa' (RTVE).
María siente que su hija tiene dos padres en 'La Promesa' (RTVE).

Precisamente Samuel también vivirá unos días de emociones encontradas. El sacerdote confesará que la llegada de la niña ha despertado en él la tristeza por no haber podido formar una familia propia. Además, Manuel acudirá a visitar a la recién nacida y tranquilizará a María asegurándole que no tiene ninguna obligación de ponerle el nombre de Jana.

Pero la tranquilidad apenas durará unas horas. Pía terminará confirmando los peores temores de la joven al comunicarle que la bebé presenta un problema que obligará a todos a permanecer muy pendientes de su evolución.

Julieta ya no puede ocultar lo que siente por Manuel

Otro de los grandes focos de la semana volverá a situarse en Manuel y Julieta. Todo comenzará cuando ella le pida que retire la propuesta económica realizada a Ciro para que permanezca en La Promesa. Sin embargo, Manuel se mantendrá firme en su decisión y no estará dispuesto a modificar sus planes.

Finalmente, Ciro aceptará el acuerdo, aunque advertirá que Julieta no reaccionará bien al conocer la noticia, ya que sigue convencida de abandonar el palacio. La tensión aumentará cuando la joven insista una vez más en su deseo de marcharse, hasta que finalmente decida sincerarse por completo. En uno de los momentos más esperados de la semana, Julieta confesará a Manuel el verdadero motivo por el que quiere abandonar La Promesa: está profundamente enamorada de él.

'La Promesa': Julieta entra en estado crítico. (RTVE)
'La Promesa': Julieta entra en estado crítico. (RTVE)

Petra y su distanciamiento con Tomasa

La inminente visita del duque de Buenaventura continuará revolucionando la vida en el palacio. Y es que, mientras Cristóbal supervisará junto a Ricardo que todas las exigencias del ilustre invitado estén preparadas antes de su llegada, Petra seguirá mostrando una actitud especialmente extraña cada vez que alguien menciona a Tomasa, su hermana.

Aunque la antigua ama de llaves insistirá una y otra vez en que entre ambas no ocurre absolutamente nada, el hecho de que lleven quince años sin dirigirse la palabra seguirá despertando numerosas sospechas. Las cocineras intentarán obtener alguna explicación, pero Petra evitará responder.

Petra insiste en que todo está bien con su hermana Tomasa en 'La Promesa' (RTVE).
Petra insiste en que todo está bien con su hermana Tomasa en 'La Promesa' (RTVE).

La situación cambiará cuando descubra que Tomasa finalmente no acompañará al duque en su visita. Su evidente alivio no pasará desapercibido para el resto de habitantes del palacio, que empezarán a preguntarse qué sucedió realmente entre las dos hermanas.

Jacobo recibe una noticia inesperada

La semana también traerá complicaciones para Jacobo. El joven recibirá un telegrama en el que se le informará de que su madre y su hermano han sufrido un accidente. Aunque su padre le restará importancia asegurándole que las consecuencias no son graves, Jacobo no terminará de creer esa versión y vivirá con enorme preocupación la situación.

'La Promesa': Alguien ve besarse a Martina y Adriano. (RTVE)
'La Promesa': Alguien ve besarse a Martina y Adriano. (RTVE)

Adriano tratará de convencerle para que viaje junto a su familia, aunque él rechazará marcharse. Al mismo tiempo, Alonso comunicará al propio Adriano que el oftalmólogo le ha recomendado realizar ejercicios específicos para mejorar sus problemas de visión.

Mentiras y secretos

En paralelo, Curro cumplirá el compromiso adquirido con Leocadia e intentará convencer a Ángela para que viaje junto a su madre. La joven, sin embargo, interpretará ese gesto como una nueva estrategia para manipularla y sospechará que detrás de todo existe una trampa. Ante la presión creciente, ambos decidirán mentir sobre sus verdaderos planes para evitar que otras personas sigan interviniendo en su futuro.

La Promesa: Pía confiesa a Curro uno de sus mayores secretos. (RTVE).
La Promesa: Pía confiesa a Curro uno de sus mayores secretos. (RTVE).

Por último, la trama de La 1 mantiene la tensión en cuanto a Pía, quien seguirá soportando en silencio el peso del secreto que guarda sobre la muerte de Jana. La situación continuará afectándole profundamente y Ricardo volverá a convertirse en la única persona con la que podrá compartir parte de esa carga emocional.

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