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Avance de ‘La Promesa’ del viernes 3 de julio, tras la cancelación del miércoles y el jueves: Adriano romperá con Martina y Manuel se plantará ante Ciro

Leocadia propondrá un viaje a Ángela en la ficción diaria de La 1

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Tomasa, la hermana de Petra, podría llegar muy pronto al palacio de 'La Promesa' (RTVE)
Tomasa, la hermana de Petra, podría llegar muy pronto al palacio de 'La Promesa' (RTVE)

La Promesa afronta el viernes 3 de julio uno de sus capítulos más cargados de frentes abiertos, en una semana en la que RTVE solo va a emitir dos episodios por el Mundial de Fútbol 2026 y en la que la serie retoma la incertidumbre tras el parto de María Fernández, el pulso por la empresa de Manuel y la disputa por el control de las tierras.

Entre el lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio, la cadena pública ha programado únicamente dos entregas de la ficción producida por Bambú, una reducción que concentra en el capítulo 863 la ruptura entre Adriano y Martina, el ultimátum de Manuel a Ciro y la llegada de Máximo como nuevo foco de tensión en el palacio.

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Estos dos nuevos episodios arrancan después de uno de los cierres más angustiantes de la temporada. María Fernández se puso de parto en circunstancias adversas y fue Alonso quien tuvo que asistir a la doncella ante la falta de ayuda inmediata. La escena final dejó en suspenso el estado del bebé.

María Fernández se pone de parto y el marqués de Luján la asiste en 'La Promesa' (RTVE).
María Fernández se pone de parto y el marqués de Luján la asiste en 'La Promesa' (RTVE).

Qué pasará el viernes en ‘La Promesa’

El avance del episodio del viernes de La Promesa sitúa a Adriano en un punto de no retorno. Abrumado por la culpa y por el riesgo de que su relación salga a la luz, decide pedir a Martina que ponga fin a su historia. La ruptura llega mientras Martina y Jacobo chocan cada vez más. Ese deterioro coincide con el nuevo papel de Jacobo, que se va a ocupar de las tierras de La Promesa, un movimiento que ya ha provocado el enfado de Leocadia y Lorenzo.

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La otra gran línea del capítulo pasa por Manuel. Tras no revelar a Curro el verdadero motivo de su oferta a Ciro, aunque sí mostrarse sincero con Julieta, acaba dando explicaciones a Alonso y al propio Curro sobre la cesión de parte de su empresa. Su versión es que tomó esa decisión por la concordia familiar. Julieta, lejos de avalarle, reprocha a su marido su actitud, mientras el conflicto económico escala hasta un punto más duro: Manuel se planta ante Ciro y le lanza una disyuntiva cerrada, aceptar el 5% de la empresa o quedarse sin nada.

La corta semana de ‘La Promesa’

La visita de Máximo también altera el equilibrio interno del palacio de La Promesa. La familia conoce sus exigencias y Leocadia reacciona con indignación ante la lista de condiciones planteadas. Ese desembarco tiene además una derivada doméstica para Petra. La mujer intenta averiguar si Máximo llegará con su propio servicio, porque su hermana Tomasa trabaja para el duque y ambas llevan 15 años sin hablarse.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

La presencia de Máximo tiene un efecto inmediato sobre otros personajes. Curro y Ángela celebran que su llegada opaque la posible marcha de ambos, al menos de forma temporal. Leocadia, por su parte, propone a Ángela un viaje de madre e hija. La joven interpreta la iniciativa con recelo y cree que su madre quiere desplazarse con ella para “taladrarle” la cabeza.

El capítulo del viernes llega además después de otra despedida relevante en La Promesa. Lope y Vera se han convertido en marido y mujer en una ceremonia a la que han asistido el servicio y parte de la familia Luján, antes de marcharse juntos hacia una nueva vida.

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