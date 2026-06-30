Todo lo que sabemos sobre la bacteria “come carne” Vibrio y su relación con la ola de calor

Todo lo que sabemos sobre la bacteria “come carne” Vibrio. (Montaje Infobae)

La actual ola de calor que afecta a Europa vuelve a situar en el foco la preocupación por la llamada bacteria “come carne” o “carnívora”, capaz de provocar infecciones graves en humanos. Este escenario, marcado por el aumento de las temperaturas —especialmente en la superficie del mar—, está generando condiciones cada vez más favorables para la proliferación de bacterias del género Vibrio, según advierten las autoridades sanitarias.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) señala que estas bacterias viven de forma natural en aguas costeras salobres, donde se mezcla el agua dulce con el agua salada, especialmente cuando las temperaturas son elevadas y la salinidad es baja. Estas condiciones, indica el organismo, son cada vez más frecuentes en distintas zonas de Europa debido al cambio climático, lo que favorece su expansión durante los meses de verano.

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La presencia de Vibrio se detecta con mayor frecuencia en la temporada estival, especialmente en regiones como el mar Báltico, donde el entorno resulta especialmente propicio por sus temperaturas elevadas y su menor concentración de sal. El ECDC advierte de que, si continúan aumentando las temperaturas de la superficie del mar en Europa, es probable que estas bacterias se extiendan a nuevas zonas costeras del continente.

Millones de bacterias Vibrio vulnificus suspendidas en aguas marinas cálidas, imagen generada por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la vibriosis?

La vibriosis es la infección causada por bacterias del género Vibrio. El contagio puede producirse principalmente de dos formas: mediante el consumo de marisco crudo o poco cocinado, como ostras, almejas o mejillones, o a través del contacto de la bacteria con heridas abiertas durante el baño en aguas contaminadas.

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Los síntomas varían en función de la vía de infección, desde cuadros gastrointestinales —como diarrea, vómitos o fiebre— hasta infecciones cutáneas con enrojecimiento, inflamación y dolor en la zona afectada. En los casos más graves, especialmente en personas con enfermedades hepáticas crónicas o sistemas inmunitarios debilitados, la infección puede derivar en complicaciones como sepsis o fascitis necrosante.

Fuentes sanitarias como el Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) detallan que Vibrio vulnificus es un microorganismo con forma de bacilo que necesita sal para sobrevivir, lo que le permite desarrollarse en el medio marino. Este patógeno puede provocar infecciones de transmisión alimentaria tras el consumo de marisco crudo y es responsable de una septicemia.

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Se trata de una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente grave, con una elevada tasa de letalidad estimada entre el 40% y el 60%, especialmente en personas mayores, pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades hepáticas, como hepatitis o cirrosis, así como en casos de alteraciones del metabolismo del hierro.

Una lupa revela la bacteria Vibrio ampliada en la zona abdominal de una persona, imagen generada por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque las infecciones por Vibrio siguen siendo poco frecuentes en Europa, el ECDC ha detectado un aumento de casos en los últimos años en países del norte que bordean el mar Báltico, especialmente durante veranos con olas de calor prolongadas y temperaturas del agua más elevadas. En 2018 se notificaron 445 casos, más del triple de la media anual registrada entre 2014 y 2017.

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Cuidado con las heridas abiertas en el mar

Para monitorizar esta amenaza, el ECDC utiliza un visor de mapas de Vibrio, una herramienta casi en tiempo real que analiza datos satelitales sobre la temperatura de la superficie del mar y la salinidad para estimar las condiciones favorables para el crecimiento de estas bacterias.

En materia de prevención, las autoridades sanitarias recomiendan evitar el consumo de marisco crudo o poco cocinado y asegurar su correcta cocción. También insisten en extremar la precaución durante el baño si se tienen heridas abiertas, que deben cubrirse con vendajes impermeables. En caso de contacto con agua de mar, se aconseja lavar la zona con agua dulce lo antes posible y consultar a un médico si aparecen síntomas.

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El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades subraya que la sensibilización y la prevención son clave para reducir el impacto de la vibriosis en la salud pública, especialmente en un contexto en el que el aumento de las temperaturas del mar podría favorecer su expansión en el futuro.