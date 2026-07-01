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Roberto Martínez dejó atrás la mala presentación de Portugal contra Colombia: “Mañana comenzamos el segundo Mundial”

El técnico afirmó que la fase de grupos fue “una buena preparación” y alista todo para vencer a Croacia en los dieciseisavos de final en Toronto

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Roberto Martínez, técnico de Portugal, le apuesta todo a un triunfo sobre Croacia para seguir en la pelea por el Mundial 2026 - crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES vía Reuters
Roberto Martínez, técnico de Portugal, le apuesta todo a un triunfo sobre Croacia para seguir en la pelea por el Mundial 2026 - crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES vía Reuters

Portugal es uno de los favoritos para ganar la Copa del Mundo de la FIFA 2026, pero en la fase de grupos tuvo una actuación discreta: ganó solo uno de los tres encuentros, sumó cinco puntos y avanzó como segundo a los dieciseisavos de final, por debajo de la Selección Colombia.

El técnico Roberto Martínez afirmó que lo ocurrido en la primera ronda no afectó al equipo, pues ahora se prepara para lo que llamó “el segundo mundial” en Norteamérica, ya que ahora se verá con Croacia.

Otro punto que el entrenador tocó fue el reconocer los errores cometidos en los partidos frente a la República Democrática del Congo y Colombia, pues en ambos no pasó del empate y presentó muchos problemas en la parte ofensiva, sumado a las críticas por el rendimiento de Cristiano Ronaldo.

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“Conocemos muy bien a Croacia”

Durante la rueda de prensa previa al partido contra Croacia en Toronto, el entrenador de Portugal dejó claro que los dieciseisavos es la verdadera pelea en la Copa del Mundo, bajándole importancia a lo ocurrido en la fase de grupos por los resultados discretos de su equipo.

“Mañana comenzamos el Mundial, el segundo Mundial. La fase de grupos fue muy importante, fue una buena preparación. Aspectos para mejorar, hicimos cosas bien, otras no... pero ya están todos preparados. 21 jugadores han disputado minutos en este Mundial. Eso es lo importante”, afirmó Roberto Martínez.

El entrenador de Portugal, Roberto Martínez, no quiere recordar la fase de grupos y se enfoca en los dieciseisavos ante Croacia - crédito Marco Bello/REUTERS
El entrenador de Portugal, Roberto Martínez, no quiere recordar la fase de grupos y se enfoca en los dieciseisavos ante Croacia - crédito Marco Bello/REUTERS

Sobre Croacia, al cual enfrentó en tres ocasiones en los últimos años, el entrenador español dejó claro que sabe cómo jugarle, en especial por lo aprendido con los cafeteros por los errores cometidos en el frente de ataque y la línea defensiva, pues casi pierde en Miami.

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“Todos los partidos son diferentes. Ante Colombia tuvimos momentos que nos van a ayudar mucho como equipo para ajustar aspectos tácticos y ganar ventajas tácticas en diferentes posiciones. Necesitamos mucha intensidad defensiva, mucha resiliencia... Conocemos muy bien a Croacia, es diferente a Colombia... y el equipo está muy bien preparado”, señaló.

Portugal solo ha ganado un partido en el Mundial 2026 y fue la goleada 5-0 ante Uzbekistán en Houston - crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES vía Reuters
Portugal solo ha ganado un partido en el Mundial 2026 y fue la goleada 5-0 ante Uzbekistán en Houston - crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES vía Reuters

Martínez añadió: “puedo decir que no hay ventajas; es un Mundial, hay partidos competitivos, rivales difíciles. Nosotros estamos adaptados, hemos entrenado en Palm Beach. Habrá temperaturas altas, pero no con tanta humedad. Es un Mundial exigente y creo que el equipo está preparado para lo que sea: usos horarios, climatología, viajes, tempestades... Croacia es un equipo que conocemos muy bien, ellos también nos conocen. Será un partido competitivo y queremos ganar para continuar el camino”.

“Tener autocrítica es esencial”

Roberto Martínez también habló de cómo afrontaron muchas polémicas en los últimos días en Portugal, tanto por las críticas al rendimiento de Cristiano y las declaraciones de algunos de sus compañeros, como el empate frente a República Democrática del Congo que provocó la molestia de los aficionados.

Roberto Martínez confía en que Portugal haya aprendido de las malas presentaciones anteriores y supere a Croacia en Toronto - crédito Marco Bello/REUTERS
Roberto Martínez confía en que Portugal haya aprendido de las malas presentaciones anteriores y supere a Croacia en Toronto - crédito Marco Bello/REUTERS

“Tener autocrítica es esencial. Y cuando hablo de la fuerza del grupo, es la actitud de los jugadores. Estamos todos juntos, hay que alinear aspectos. Y lo hacemos. En una selección necesitas actitud y valores de equipo para ser autocríticos, es diferente al fútbol de clubes. Necesitamos empezar el segundo Mundial bien. El vestuario está preparado, está unido y ahora necesitamos ganar”, dijo el español.

Finalmente, el entrenador envió un mensaje a los hinchas que aún no se sienten contentos con su Selección en la Copa Mundial de la FIFA: “Siempre queremos mejorar, es lo que puedo prometer a los portugueses. Prometemos actitud, esfuerzo... todos los valores del pueblo portugués están en el vestuario. Lo que está haciendo este grupo es ser autocrítico y trabajar mucho”.

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