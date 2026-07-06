Haaland: "A veces tengo que pellizcarme el brazo para creerme que todo esto es real"

East Rutherford (EE.UU.), 5 jul (EFE).- Erling Haaland reconoció este domingo que aún no se cree que Noruega haya eliminado a Brasil, gracias a un doblete suyo (1-2), y se haya clasificado para los cuartos de final de un Mundial por primera vez en su historia.

"A veces tengo que pellizcarme el brazo para creer que todo esto es real porque es algo muy grande", dijo el delantero del Manchester City en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey, tras imponerse sobre la Canarinha en octavos de final.

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"No suelo quedarme sin palabras a menudo, pero justo ahora me he quedado sin palabras. Me costaba creer que pudiera llegar a este nivel en términos de logros en mi vida, pero me he demostrado a mí mismo que es posible. Así que fue una sensación extraña ganarle a Brasil de esa manera. Me costó un poco creerlo, pero lo logramos y es totalmente increíble, la verdad", añadió.

El gigante noruego dijo sentirse "muy bien" tras marcar dos tantos este domingo y sumar ya siete en la Copa del Mundo, situándose en lo más alto de la tabla de goleadores junto con el argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé.

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"Siendo sinceros, marcar siete goles con Noruega en un Mundial es algo muy especial. Es increíble. Me faltan las palabras. Es difícil expresar con palabras lo que siento y lo que estoy viviendo, porque todo esto parece irreal", indicó.

Asimismo, rebosó optimismo al afirmar que Noruega es "un equipo de fútbol fantástico" a las órdenes de Ståle Solbakken.

"Estamos cambiando como país futbolístico. Lo dije en su momento: con el paso del tiempo hemos ganado confianza (...) Realmente somos uno de los mejores equipos de Europa y del mundo porque lo que hemos hecho es increíble. Y ha hecho falta esperar 28 años para conseguirlo", indicó.

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Noruega participa en este Mundial 2026 después de 28 años de ausencia, es decir, Haaland no había nacido la última vez que los vikingos rojos jugaron en el mayor torneo del fútbol.

"Tengo 25 años, así que no pueden culparme por eso. Si acaso, pueden culparme por haber venido hasta aquí. Pero, sinceramente, es algo increíble. Estoy orgulloso de mi país y de todos los que forman parte de esto", manifestó.

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Y completó: "Nunca soñé con algo así en toda mi vida. Sí soñaba con jugar un Mundial con Noruega y con clasificar a la selección, pero nunca imaginé que le ganaríamos a Brasil, seamos sinceros. Así que, una vez más, pensaba que era imposible conseguir algo así. Supongo que estaba equivocado".

Haaland reveló que apenas habló con los jugadores brasileños tras la victoria, "un poco" con Vinícius Júnior. EFE

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