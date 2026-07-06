Espana agencias

Haaland: "A veces tengo que pellizcarme el brazo para creerme que todo esto es real"

Guardar
Google icon

East Rutherford (EE.UU.), 5 jul (EFE).- Erling Haaland reconoció este domingo que aún no se cree que Noruega haya eliminado a Brasil, gracias a un doblete suyo (1-2), y se haya clasificado para los cuartos de final de un Mundial por primera vez en su historia.

"A veces tengo que pellizcarme el brazo para creer que todo esto es real porque es algo muy grande", dijo el delantero del Manchester City en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey, tras imponerse sobre la Canarinha en octavos de final.

PUBLICIDAD

"No suelo quedarme sin palabras a menudo, pero justo ahora me he quedado sin palabras. Me costaba creer que pudiera llegar a este nivel en términos de logros en mi vida, pero me he demostrado a mí mismo que es posible. Así que fue una sensación extraña ganarle a Brasil de esa manera. Me costó un poco creerlo, pero lo logramos y es totalmente increíble, la verdad", añadió.

El gigante noruego dijo sentirse "muy bien" tras marcar dos tantos este domingo y sumar ya siete en la Copa del Mundo, situándose en lo más alto de la tabla de goleadores junto con el argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé.

PUBLICIDAD

"Siendo sinceros, marcar siete goles con Noruega en un Mundial es algo muy especial. Es increíble. Me faltan las palabras. Es difícil expresar con palabras lo que siento y lo que estoy viviendo, porque todo esto parece irreal", indicó.

Asimismo, rebosó optimismo al afirmar que Noruega es "un equipo de fútbol fantástico" a las órdenes de Ståle Solbakken.

"Estamos cambiando como país futbolístico. Lo dije en su momento: con el paso del tiempo hemos ganado confianza (...) Realmente somos uno de los mejores equipos de Europa y del mundo porque lo que hemos hecho es increíble. Y ha hecho falta esperar 28 años para conseguirlo", indicó.

Noruega participa en este Mundial 2026 después de 28 años de ausencia, es decir, Haaland no había nacido la última vez que los vikingos rojos jugaron en el mayor torneo del fútbol.

"Tengo 25 años, así que no pueden culparme por eso. Si acaso, pueden culparme por haber venido hasta aquí. Pero, sinceramente, es algo increíble. Estoy orgulloso de mi país y de todos los que forman parte de esto", manifestó.

Y completó: "Nunca soñé con algo así en toda mi vida. Sí soñaba con jugar un Mundial con Noruega y con clasificar a la selección, pero nunca imaginé que le ganaríamos a Brasil, seamos sinceros. Así que, una vez más, pensaba que era imposible conseguir algo así. Supongo que estaba equivocado".

Haaland reveló que apenas habló con los jugadores brasileños tras la victoria, "un poco" con Vinícius Júnior. EFE

(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Conoce el clima de este día en Málaga

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Conoce el clima de este día en Málaga

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Madrid

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Madrid

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Barcelona este 6 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Barcelona este 6 de julio

Comprueba los números ganadores del Quíntuple Plus del 5 de julio

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Comprueba los números ganadores del Quíntuple Plus del 5 de julio

Resultados del Quinigol de este 5 de julio

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 155 mil euros

Resultados del Quinigol de este 5 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

La Justicia ordena desahuciar a dos inquilinos que pagaron sus deudas de alquiler tras recibir un burofax de su casero: estaban fuera de plazo

Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

Feijóo pone en marcha el calendario electoral del PP: proclamará en julio a los candidatos a las alcaldías y tras el verano a los autonómicos

ECONOMÍA

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega