Paqui ‘La Coles’ pide ayuda desesperada tras confesar que vive de okupa: “Solo tengo ganas de morirme”

La extrema situación de Paqui 'La coles', arruinada y viviendo de okupa. (telecinco.es)

Hubo un tiempo en el que Paqui Muñoz, conocida popularmente como Paqui ‘La Coles’, era uno de los personajes más comentados de la televisión. Su supuesto romance con Víctor Janeiro, hermano de Jesulín de Ubrique, la convirtió en un rostro habitual de los programas del corazón a comienzos de la pasada década. Su espontaneidad, sus frases sin filtros y sus sonadas apariciones en los platós hicieron que permaneciera durante meses en primera línea mediática.

Sin embargo, los focos se apagaron hace años y su realidad actual poco tiene que ver con aquella etapa televisiva. La gaditana ha reaparecido ahora para relatar la complicada situación personal y económica que atraviesa, una circunstancia que, según ella misma reconoce, ha empeorado considerablemente en los últimos meses y que le ha llevado a pedir ayuda públicamente.

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De los platós de Telecinco a una situación límite

Paqui se dio a conocer en 2011 tras asegurar que había mantenido una relación con Víctor Janeiro cuando este ya mantenía una relación con Beatriz Trapote. Más allá de la veracidad de aquella historia, fueron su personalidad y sus intervenciones las que terminaron convirtiéndola en un personaje muy popular entre la audiencia.

La extrema situación de Paqui 'La coles', arruinada y viviendo de okupa. (telecinco.es)

Después de desaparecer prácticamente de la televisión, reapareció en formatos como First Dates y años más tarde volvió a algunos programas para recordar aquella etapa. Sin embargo, ahora su regreso ha estado motivado por un asunto muy distinto.

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Paqui ha reaparecido en Fiesta, donde ha explicado que actualmente vive en una vivienda abandonada de Ubrique después de no encontrar otra alternativa habitacional. Según ha relatado, tomó esa decisión al verse completamente desesperada y sin recursos suficientes para afrontar un alquiler.

“Cuando estuve en televisión mi situación ya era grave, pero ahora es mucho peor. Ya no puedo aguantar más, la situación es insostenible y necesito que me ayuden”, aseguró durante su intervención.

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La extrema situación de Paqui 'La coles', arruinada y viviendo de okupa. (telecinco.es)

La gaditana explicó que percibe una pensión por incapacidad debido a la fibromialgia que padece, una enfermedad que, según afirma, limita considerablemente su día a día. A ello se suma la responsabilidad de cuidar prácticamente sola de su hijo de 14 años.

“El padre de mi hijo está trabajando todo el día y soy yo quien se encarga de él. Con mi enfermedad cada vez me cuesta más afrontar la situación”, lamentó. Durante la entrevista también explicó que la vivienda donde reside pertenece a la Junta de Andalucía y que decidió instalarse allí después de comprobar que permanecía desocupada.

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Además de describir su situación económica, Paqui lanzó una petición directa a las administraciones para acceder a una vivienda protegida. Según explicó, ya ha presentado la documentación médica que le solicitaron y ha mantenido conversaciones con responsables municipales, aunque asegura que todavía no ha recibido una solución.

“He hablado con el alcalde, he presentado todos los documentos que me han pedido y sigo sin recibir ayuda. Después me entero de que a otras personas sí les han concedido viviendas de protección oficial”, afirmó.

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Su testimonio estuvo marcado por la desesperación y llegó a reconocer el profundo desgaste emocional que atraviesa. “Solo tengo ganas de morirme”, confesó, reflejando el difícil momento que vive lejos de aquella popularidad que alcanzó en televisión y centrada ahora en intentar sacar adelante a su hijo mientras busca una solución estable para su futuro.