Madrid considerará a los bebés en gestación un miembro más de la familia

Las familias madrileñas podrán beneficiarse de las ayudas a menores desde el momento de la concepción. (Pexels)

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles la promulgación de una nueva ley que considerará al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar a efectos administrativos. La medida, anunciada durante una entrevista en Antena 3, implica que los progenitores se beneficiarán de los mismos derechos y ayudas que una familia con hijos desde el momento de la concepción.

Esta normativa, enmarcada dentro de la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022/26, busca “garantizar una protección específica en beneficio de las familias“, según indica el Gobierno autonómico en una nota de prensa. La medida ya fue planteada por Díaz Ayuso en su primera campaña electoral, en 2019.

Las medidas se podrán aplicar desde que se acredite el embarazo con un informe médico que certifique la gestación y la fecha prevista para el parto. Así, los progenitores con dos hijos podrían pasar a considerarse familia numerosa en el momento en que la madre estuviese embarazada.

De este modo, las familias accederían a los mismos beneficios y derechos en la concesión de ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar, como las becas para el estudio de Bachillerato o para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, las becas de comedor escolar o las ayudas al alquiler joven. También se aplicará a los beneficios fiscales como la deducción en el impuesto de la renta, deducción por gastos escolares, así como en la exención de tasas y otros beneficios fiscales por la compra de vivienda de segunda mano.

El Gobierno madrileño espera aprobar la ley “en los próximos meses”, convirtiéndose en “la primera región de España que aprueba su reconocimiento para todas las familias”, pues Galicia solo reconoce estos beneficios a las familias numerosas. La Comunidad de Madrid, además, viene desarrollando desde hace varios años iniciativas en esta misma línea, como las ayudas de 500 euros mensuales a madres gestantes menores de 30 años.

*Con información elaborada por EFE