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Los perros de rescate se convierten en héroes en los terremotos de Venezuela: son clave para hallar a supervivientes entre los escombros

Las duras labores de búsqueda de las víctimas que llevan a cabo estos animales les exponen a lesiones o extenuación

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El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid se encuentra en La Guaira tras los dos terremotos de Venezuela. (112 Comunidad de Madrid)

Los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles 24 de junio en Venezuela han dejado, según el último reporte, al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos. Cerca de 50.000 personas continúan desaparecidas, por lo que el tiempo en los rescates resulta clave para intentar encontrar a los supervivientes.

Distintos países de todo el globo se han volcado con Venezuela y han enviado ayuda para los afectados. A los bomberos, militares y demás rescatistas se suma una figura que está siendo clave durante estas labores: la del perro de rescate.

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Según informó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en el país trabajan 137 perros rescatistas provenientes de distintas partes del mundo. Los canes, valiéndose de su olfato y oído, buscan entre los escombros cualquier rastro de vida que pueda haber todavía bajo el hormigón de las estructuras colapsadas. Estos animales, especializados en el rescate de personas, han sido entrenados para trabajar durante horas en las labores de salvamento.

Un rescatista de España trabaja junto a un perro en medio de escombros de edificaciones destruidas este martes, en La Guaira (Venezuela). (Raúl Martínez/EFE)
Un rescatista de España trabaja junto a un perro en medio de escombros de edificaciones destruidas este martes, en La Guaira (Venezuela). (Raúl Martínez/EFE)

Deshidratación y lesiones: las consecuencias en los perros rescatistas

El trabajo de algunos de estos animales ya se ha hecho especialmente conocido. Es el caso de Tsunami, que tuvo que ser atendido por deshidratación tras horas de esfuerzo.

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Este border collie del Centro de Formación de Equipo Caninos de Intervención en Desastres (K-SAR ECID) trabaja en la búsqueda de supervivientes desde las primeras horas del desastre. Tsunami fue rescatado hace unos años, pues era víctima de maltrato y abandono, tras lo que fue entrenado para este tipo de catástrofes.

De hecho, no es la primera vez que realiza rescates similares. Ya en 2023 el border collie viajó a Turquía para atender en los seísmos que sacudieron la región. Su trabajo consiste en ubicar a las personas entre los escombros, tras lo que emite ladridos insistentes o realiza una postura específica.

Miembros del equipo de rescate eslovaco, acompañados de perros de búsqueda y rescate, en La Guaira (Venezuela). (Leonardo Fernández Viloria/REUTERS)
Miembros del equipo de rescate eslovaco, acompañados de perros de búsqueda y rescate, en La Guaira (Venezuela). (Leonardo Fernández Viloria/REUTERS)

Tsunami no es el único. Otros nombres propios están ganando notoriedad estos días por su trabajo en Venezuela, como el de Bart, un perro enviado por Argentina que ha podido rescatar a dos menores de edad.

Estos animales, además, se exponen a lesiones por la dureza de la tarea. Tras las incursiones, algunos animales necesitan asistencia veterinaria por deshidratación, heridas u otro tipo de lesiones. Según informaron los medios venezolanos, uno de los perros enviados desde España se lastimó una de sus patas.

España también ha mandado a perros de rescate

Desde el Gobierno de España se ha enviado a Venezuela dos unidades especializadas con perros de búsqueda. En distintos puntos del país trabajan los animales de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Estos animales están entrenados para localizar vida bajo los escombros o para detectar restos humanos cuando el rescate dé paso a la recuperación de las víctimas.

Un perro de búsqueda y rescate participa en las labores de rescate en un edificio derrumbado en La Guaira, Venezuela. (Leonardo Fernández Viloria/REUTERS)
Un perro de búsqueda y rescate participa en las labores de rescate en un edificio derrumbado en La Guaira, Venezuela. (Leonardo Fernández Viloria/REUTERS)

De distintas partes de España también se ha enviado ayuda, como desde las islas Baleares. Mica, del Grupo de Rescate Balear, con nueve años y una pata vendada, puso rumbo a Venezuela hace ya varios días. También los cuatro perros del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) se encuentran allí.

“Este contingente está trabajando en la zona de La Guaira, donde los cuatro perros de la Unidad Canina están resultando clave en las labores de búsqueda y localización de víctimas”, explicó el organismo a través de X, junto a un vídeo en el que se mostraba el trabajo de la unidad.

Los perros han llegado también de otros países, como Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos y Suiza, demostrando la importancia de estos animales en este tipo de catástrofes.

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