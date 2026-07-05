Venezuela anunció medidas económicas tras los terremotos mientras aumentan las quejas por la falta de ayuda en La Guaira

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Caballo, en una conferencia de prensa

El Gobierno venezolano anunció un paquete de medidas económicas destinado a quienes perdieron su vivienda o resultaron afectados por los terremotos de hace 10 días atrás. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, detalló que la banca pública y privada activará la cartera hipotecaria con un 80% de subsidio y se exonerarán tasas e impuestos en registros de alquileres o compras de inmuebles.

Ante la necesidad de insumos para la obra, Rodríguez prohibió la exportación de materiales de construcción para destinar todos los recursos a la reconstrucción de las ciudades afectadas por los devastadores sismos.

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Un nuevo programa de financiamiento también contemplará pagos mensuales durante seis meses a las personas damnificadas, aunque hasta ahora no se han precisado los montos a entregar. Además, Rodríguez anunció la creación de la Misión Venezuela Renace, que integrará otros planes oficiales como un “gran brazo ejecutor” en la recuperación de viviendas e infraestructuras.

“Estamos ya en contacto con alianzas internacionales, países, que van a ayudar a la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía”, agregó la mandataria en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) sobre.

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Antes de los anuncios en materia económica de Rodríguez, la cifra de muertos por el doble terremoto ascendió a 2.954 el sábado, mientras que 16.592 personas resultaron heridas, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. En paralelo, el país intenta acelerar la retirada de escombros y la evaluación de los daños en infraestructuras, un proceso que avanza bajo la presión de comunidades que exigen asistencia inmediata y reubicación.

Un rescatista junto a un perro de búsqueda y rescate trabaja en el lugar de un edificio colapsado tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira, Venezuela, el 4 de julio de 2026 (REUTERS/Ricardo Arduengo)

En los últimos días, familias de La Guaira manifestaron su malestar por la falta de ayuda suficiente para el hallazgo de personas con vida o fallecidos entre los escombros. Un grupo bloqueó el acceso principal a Caraballeda, uno de los epicentros, para exigir el cumplimiento de la promesa de ser trasladados al complejo hotelero de Las Caracas. Al mismo tiempo, vecinos remarcaron que “ya pasan menos vehículos repartiendo comida”, mientras esperan la recuperación de los cuerpos de sus parientes y la presencia de rescatistas disminuye.

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En materia de conectividad, las empresas Digitel y Movistar Venezuela, junto a Starlink, avanzan en la restauración de la infraestructura y la instalación de puntos de internet gratuito en los refugios de la región costera.

En La Guaira persisten graves interrupciones en los servicios de telecomunicaciones. Las autoridades continúan con trabajos de asfaltado, recuperación de puentes y evaluación de otras obras viales, informó la ministra de Transporte, Jacqueline Faría.

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Una vista desde un dron muestra maquinaria pesada utilizándose en el lugar de un edificio dañado tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira, Venezuela, el 4 de julio de 2026 (REUTERS/Ricardo Arduengo)

La funcionaria señaló que el personal de la cartera de Transporte “se mantiene desplegado” en la región y destacó las tareas de asfaltado en un puente del sector Caraballeda, una de las áreas más afectadas por los sismos. Según Faría, los equipos trabajan en la “reposición de las condiciones de seguridad vial en las infraestructuras, con colocación de barandas, asfaltado y mantenimiento en las juntas de dilatación”.

Hasta el jueves, al menos 157 personas permanecían desaparecidas, mientras que una plataforma desarrollada por técnicos y la sociedad civil contabilizaba más de 31.000 personas sin contacto con sus familiares. Por otro lado, el número de rescatados alcanzó las 6.462 personas, y 16.309 familias perdieron su hogar.

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Los operativos de rescate internacional recibieron reconocimiento oficial. La presidenta encargada condecoró y despidió a rescatistas de siete países el sábado, quienes se sumaron a los equipos provenientes de casi una veintena de naciones. Todos recibieron la distinción de Héroes de Venezuela por sus labores tras la emergencia.