Banco de España prevé que la deuda de los hogares copará el 65% de sus rentas en 2028 por la guerra en Irán

El Banco de España calcula que el endeudamiento de los hogares nacionales representará el 65,5% de la renta bruta disponible en 2028 en un escenario adverso marcado por los efectos de la crisis de Oriente Próximo.

En este sentido, el regulador explica que el menor nivel de endeudamiento en este escenario más negativo se producirá dado que, a pesar de los mayores tipos de interés y la menor renta, se registraría una fuerte desaceleración del crédito.

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No obstante, la institución establece un panorama base más favorable en el que el pasivo de las familias supondría un 68,5% de sus ingresos dentro de dos años, según se desprende del Informe de Estabilidad Financiera del banco central.

Respecto al pasado ejercicio, el análisis confirma que el nivel de endeudamiento de los hogares supuso el 68,1% de la renta en el cuarto trimestre de 2025, por lo que mantiene la expectativa de que se sitúe cerca de este nivel en los próximos años.

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Así, la autoridad monetaria certifica que la ratio continúa en niveles próximos a los mínimos observados desde el año 2000 y por debajo de la registrada en el conjunto de la eurozona (82,3% de la renta en el cuarto trimestre de 2025).

De igual manera, el regulador explica que el incremento del saldo de deuda se ha visto más que compensado por el crecimiento de la renta. "De acuerdo con los distintos escenarios considerados en el ejercicio de proyecciones macroeconómicas del Banco de España de marzo de 2026, esta ratio podría mantenerse en torno al nivel observado en la actualidad", precisan.

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En particular, en el tercer trimestre de 2025, la ratio de deuda sobre riqueza bruta del conjunto de los hogares se situó en España en el 7,1%, frente al 13,2% en 2014.

En la eurozona también se observa una disminución de la deuda sobre el patrimonio (2,4 puntos desde 2014), si bien en la actualidad la ratio se sitúa en el 10,4%, por encima del nivel en España.

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Asimismo, tal y como especifican desde el Banco de España, los hogares con menor riqueza neta han reducido el peso de los inmuebles residenciales en su patrimonio, en favor de activos líquidos, como los depósitos.

Por el contrario, los hogares españoles que se sitúan en el quintil superior de la riqueza neta (que concentran cerca del 70% del total) han incrementado el peso de los activos inmobiliarios residenciales en el total de su patrimonio, lo que evidencia "problemas de accesibilidad a la vivienda en propiedad, relevantes desde distintas perspectivas de política económica", según la institución.

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LA CARGA POR INTERESES PODRÍA ELEVARSE HASTA EL 3,3% EN 2028

La carga por intereses se redujo ligeramente, hasta el 2,3% de la renta en el cuarto trimestre de 2025, pero aumentaría de forma moderada ante un endurecimiento de la política monetaria, prevén desde el Banco de España.

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"Se prevé que la carga por intereses aumente hasta un rango comprendido entre el 2,9% de la renta en el escenario base del ejercicio de proyecciones y el 3,3% en el escenario más adverso a finales de 2028", apuntan el regulador en el informe.

En el escenario de mayor severidad, el incremento de la carga por intereses respondería fundamentalmente al repunte de los costes de financiación, justifican.

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LA RIQUEZA DE LAS FAMILIAS AUMENTÓ UN 8,6% A FINALES DE 2025

El estudio también adelanta que la riqueza real bruta de los hogares aumentó un 8,6% en términos interanuales a finales del pasado año. Entre los motivos, el banco central nacional argumenta que la revalorización de los activos inmobiliarios y, en menor medida, de los activos financieros está detrás del avance.

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Respecto a la renta de las familias, el regulador garantiza que esta continuó creciendo en los últimos seis meses de 2025, aunque a un ritmo algo más moderado.

En concreto, aumentó en términos nominales a un ritmo interanual medio del 4,8%, 0,8 puntos porcentuales inferior al registrado en el primer semestre. También se atenuó la mejora del poder adquisitivo.

Así, una vez ajustada la renta por la inflación y por el crecimiento de la población, esta registró un avance interanual del 0,6%, 1,4 puntos menos que en la primera mitad de 2025.

Por otro lado, la institución subraya que la evolución favorable del empleo y el aumento de la riqueza contribuyeron a que el consumo privado siguiera mostrando fortaleza en la segunda mitad de 2025.

En este contexto, su crecimiento interanual medio, en términos reales, alcanzó el 3,1%, algo menos que en el primer semestre, cuando se situó en el 3,6%. La expansión del crédito al consumo también habría apoyado este dinamismo.

Con todo, la tasa de ahorro se mantuvo estable en el 12% en el segundo semestre del pasado ejercicio, "un nivel que continúa siendo históricamente elevado", según concluyen desde la entidad.