Un medicamento para el corazón que se usa a diario en hospitales puede abrir nuevas vías contra el cáncer

Un paciente acude a la consulta de un cardiólogo. (Freepik)

La ciencia sigue avanzando en la lucha contra el cáncer y, ahora, un medicamento tradicionalmente usado para el corazón podría sumarse a esa batalla. La dobutamina es un medicamento que se utiliza con frecuencia en hospitales y se administra por vía intravenosa a personas con insuficiencia cardíaca aguda para ayudar al corazón a latir con más fuerza. Pero, en los últimos años, varios estudios descubrieron que este fármaco también puede frenar el crecimiento de células cancerosas en algunos tipos de tumores, como los de huesos (osteosarcoma), estómago y el mieloma múltiple, un tipo de cáncer en la sangre, informa Europa Press.

Ahora, un grupo de científicos liderados por el doctor Safa Daoud, de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas de Amán (Jordania), ha dado un paso más allá, al descubrir que todos los cánceres en los que la dobutamina parece funcionar tienen altos niveles de una proteína llamada ROCK2. Esta proteína hace que las células cancerosas crezcan, se expandan y resistan los tratamientos.

PUBLICIDAD

El equipo se preguntó si la dobutamina podía combatir el cáncer porque bloquea, justamente, a la proteína ROCK2. Para comprobarlo, hicieron tres tipos de pruebas. Primero, en el laboratorio, midieron si la dobutamina podía frenar la actividad de ROCK2 y confirmaron que sí, y que lo hace según la dosis. Luego, probaron el medicamento en células de cáncer vivas. Usaron dos tipos: unas de hígado, que tienen mucha ROCK2, y otras de mama, con poca. La dobutamina fue mucho más efectiva en las células con altos niveles de ROCK2, lo que demostró que su acción anticancerígena está relacionada con esa proteína.

Por último, con ayuda de simulaciones por computadora, mostraron cómo la dobutamina se une a ROCK2 justo donde la proteína activa el crecimiento de las células tumorales.

PUBLICIDAD

El enemigo silencioso del envejecimiento saludable: qué es el inflammaging y por qué importa, según Harvard

Se utiliza desde hace más de 40 años

La ventaja de este hallazgo es que la dobutamina se ha utilizado durante más de 40 años, por lo que ya se conoce bien su seguridad y sus efectos, a diferencia de los medicamentos que recién empiezan a probarse.

Además, los investigadores explican qué partes de la molécula de dobutamina podrían mejorarse para que sea aún más eficaz contra el cáncer. Proponen cambios en su estructura que podrían dar lugar a nuevas medicinas contra tumores basadas en la dobutamina.

PUBLICIDAD

Aclaran que aún hacen falta más estudios en laboratorio y en animales antes de pensar en usar estas ideas en personas. Pero este trabajo convierte a la dobutamina en un punto de partida para crear nuevos tratamientos oncológicos y la suma a la lista de medicamentos para el corazón, como el propranolol y el carvedilol, que ahora también podrían ayudar a tratar el cáncer.

(Con información de Europa Press)