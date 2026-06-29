‘La Promesa’ pierde a una de sus grandes protagonistas: el emotivo adiós de Ángela Echaniz tras más de 500 capítulos

Ángela Echaniz se ha despedido de 'La Promesa' en sus redes sociales. (Instagram @angelaechaniz)

La Promesa vuelve a despedir a uno de sus rostros más queridos. Tras más de 500 capítulos dando vida a Vera, Ángela Echaniz pone punto final a su etapa en la exitosa ficción diaria de TVE. Su salida coincide, además, con el regreso puntual de Enrique Fortún, que volvió a interpretar a Lope para cerrar definitivamente una de las historias de amor más seguidas por los espectadores.

El adiós de ambos personajes llega apenas unos días después de su esperada boda, emitida el pasado 24 de junio. Tras darse el ‘sí, quiero’, Vera y Lope deciden abandonar el palacio de los Luján para empezar una nueva vida lejos de las amenazas que han marcado su relación durante los últimos meses.

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La decisión llega después de que Lope regresara a La Promesa para rescatar a Vera. Una carta escrita por el fallecido Santos hizo saltar todas las alarmas y convenció al cocinero de que la joven seguía corriendo un grave peligro por la presión ejercida por su padre. Su solución fue tan inesperada como romántica: casarse y marcharse juntos para comenzar de cero.

'La Promesa': El 'Sí, quiero' de Lope y Vera. (RTVE)

Un adiós cargado de emoción tras años de rodaje

La despedida no solo ha emocionado a los seguidores de la serie. También ha sido especialmente intensa para todo el equipo de La Promesa. Coincidiendo con la emisión de estos capítulos, la ficción ha compartido un vídeo inédito del último día de rodaje de Ángela Echaniz, unas imágenes en las que la actriz no pudo contener las lágrimas al despedirse de quienes han sido su segunda familia durante todos estos años.

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Rodeada de sus compañeros y del equipo técnico, la intérprete quiso dedicar unas palabras de agradecimiento antes de abandonar definitivamente el plató. Tras fundirse en un emotivo abrazo con Josep Cister, creador de la serie, recordó el consejo que recibió el primer día que se incorporó al proyecto.

Ángela Echaniz se ha despedido de 'La Promesa' en sus redes sociales. (Instagram @angelaechaniz)

“Me dijo que lo único que quería de mí era que saltara sin miedo, que no me preocupara porque siempre habría una red sosteniéndome”, recordó visiblemente emocionada. Un mensaje que dio paso a un sentido agradecimiento hacia todo el equipo: “Gracias de verdad. Todos me habéis sostenido”.

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La actriz puso el broche a su discurso con una frase que resume cómo se marcha de esta etapa profesional: “Me voy sintiéndome muy querida”. Sus palabras fueron recibidas con un largo aplauso por parte de sus compañeros, muchos de ellos también emocionados por el final de esta etapa compartida.

La salida de Ángela Echaniz supone el cierre de uno de los personajes que más ha evolucionado desde su llegada al palacio de los Luján. Junto a Lope, Vera ha protagonizado algunas de las tramas más intensas y una de las historias de amor más queridas por los seguidores de La Promesa.

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Ángela Echaniz se ha despedido de 'La Promesa' en sus redes sociales. (Instagram @angelaechaniz)

Enrique Fortún, por su parte, ya había abandonado la ficción a finales de 2025, aunque aceptó regresar durante unos capítulos para ofrecer el desenlace definitivo de la pareja. Con esta aparición, ambos actores ponen punto final a una etapa que deja una huella imborrable en la serie y en el corazón de sus seguidores.