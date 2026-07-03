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Pedro Sánchez confirma la activación de la UME en el incendio en La Bisbal d'Empordà

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Madrid, 03 jul (EFE).- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado en X (antes twitter) que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido activada para "colaborar en la extinción" del incendio forestal en La Bisbal d'Empordà, en Girona.

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, había indicado a primera hora de la tarde de este viernes que pediría la activación de la UME ante las dimensiones del fuego.

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Pedro Sánchez ha añadido en la red social que en la zona también hay desplegados efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica.

El presidente ha señalado que sigue "con preocupación" la evolución del incendio, que ya ha alcanzado al espacio natural protegido de Les Gavarres.

También ha mostrado su "solidaridad con todos los vecinos afectados" y ha pedido que se sigan "las indicaciones de los servicios de emergencia", así como que se extreme "la precaución ante las altas temperaturas de los próximos días".

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Un hombre ha sido detenido por originar con una radial, con la que trabajaba al pie de una carretera, el incendio de La Bisbal d'Empordà (Gerona), que avanza sin control, avivado por la tramontana, tras haber quemado 1.280 hectáreas.

El fuego ha generado una gran columna de humo que ha alcanzado una altitud de entre 4 y 5 kilómetros, según el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), obligando a confinar a más de 12.000 personas en varios municipios de la Costa Brava.

También se ha evacuado a 150 personas de la urbanización Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro y una casa de colonias de Romanyà de La Selva donde se alojaban unos 70 niños y una decena de monitores. EFE

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