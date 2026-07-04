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“Nos encantaría tener uno igual en azul”: la policía se ‘encapricha’ de un Ferrari que intercepta a 200 km/h por la carretera

La admiración por la marca, sin embargo, no impidió que el conductor se llevara la multa

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Ferrari 12 cilindri
Ferrari 12Cilindri

La admiración que despierta Ferrari entre los amantes de los coches a veces no tiene límites. El pasado martes, unos policías de tráfico de Corrèze, en el centro de Francia, detuvieron un Ferrari 12Cilindri —un modelo presentado en 2024, justo antes del Gran Premio de Miami, coincidiendo con la conmemoración de los 70 años de la marca en Estados Unidos— que circulaba a 200 kilómetros por hora por la autopista A89. Pero la intervención, lejos de limitarse al rigor de la ley, dejó una estampa menos seria: “Nos gustaría tener uno igual en azul”, suspiraron los agentes en una publicación en sus redes sociales oficiales, imaginando el icónico vehículo con los colores de la gendarmería.

A pesar de esto, en la ‘carrera’ entre el Ferrari con poco aprecio por la seguridad vial y la policía, ganó la policía: las autoridades francesas solo lograron interceptar el coche a la altura de la localidad de Chanteix y le pusieron una multa. Solo después de cumplir con su trabajo manifestaron abiertamente su fascinación por el automóvil.

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Pero los sueños, sueños son. El precio de estos vehículos se encuentra en torno a 400.000 euros, una cifra que se aleja tanto del salario de los policías franceses como de los presupuestos de los departamentos de las gendarmerías. En cualquier caso, este Ferrari terminó su viaje en el depósito y su dueño se enfrentará a las consecuencias de haberse comprado un coche con el que la tentación de circular a 200 kilómetros por hora es tal vez demasiado grande.

Un Ferrari SF90 alcanza los 164 Km/h en un portaviones del Ejército de Italia

“Haz rugir el motor”

Curiosamente, esta no es la única anécdota del estilo que se ha hecho viral recientemente. En Milán, otro policía detuvo al conductor de un Ferrari por circular a más de 80 kilómetros por hora en una zona de 30. El suceso fue registrado en vídeo y compartido por el propio conductor, quien captó la inusual actitud del policía. Y es que, durante la intervención, el uniformado elogió abiertamente el automóvil: “¡Es uno de los autos más bellos del mundo!”, exclamó en inglés. No conforme con la admiración, solicitó al conductor, mientras le preparaba la multa: “Haz rugir el motor para escucharlo cantar”.

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Este tipo de interacción, inusual en controles de tráfico, fue celebrada por el propio conductor en sus redes sociales: “Me encanta la policía aquí”. La publicación superó el millón de reproducciones y cosechó más de 350.000 ‘me gusta’ en Instagram. El suceso también generó numerosas críticas contra la actuación de la policía, que no se muestra tan obsequiosa cuando detiene a un Seat por exceso de velocidad.

Pero Ferrari tiene un magnetismo particular. La marca ha inspirado películas, libros y canciones, al tiempo que su fama sigue alimentando mitos y deseos, incluso entre quienes deberían limitarse a hacer cumplir la ley. Y eso que el coche ya no ostenta el récord de velocidad absoluta entre los autos de calle: un modelo chino acaba de superarlo con 496,22 kilómetros por hora en Alemania. Es el Xiaomi SU7 Ultra, un coche 100% eléctrico.

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