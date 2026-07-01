La tasa de inflación de la eurozona se moderó al 2,8% en junio

La tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en junio en el 2,8%, lo que supone una desaceleración de cuatro décimas respecto del dato de mayo y el menor aumento del coste de la vida en la región desde el pasado mes de marzo, según la lectura preliminar publicada por Eurostat.

Esta moderación en la tasa refleja una subida del 8,7% interanual del coste de la energía, frente al aumento del 10,8% registrado en mayo, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 3,2%, frente al avance interanual del 4% el mes anterior.

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Asimismo, el coste de los bienes industriales no energéticos subió un 0,9% interanual, en línea con el dato de mayo, mientras que los servicios se encarecieron un 3,2% interanual, frente al 3,5% del mes anterior.

De este modo, al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro en junio habría sido del 2,2%, dos décimas por debajo del dato de mayo.

De su lado, la tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, se ha desacelerado hasta el 2,4% desde el 2,6%.

Entre los miembros de la eurozona, las tasas anuales más bajas se registraron en Malta (1,9%), Estonia y Francia (2% respectivamente). Por contra, las más elevadas se observaron en Lituania (5,5%), Bulgaria (5,3%) y Croacia (4,2%).

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en junio se mantuvo en el 3,6% interanual, lo que implica un diferencial de precios desfavorable respecto de la zona euro de ocho décimas.

De este modo, la tasa de inflación armonizada de España fue la más elevada entre las grandes economías del euro, puesto que en Francia habría alcanzado el 2%, el 2,4% en Alemania y el 3,1% en Italia.