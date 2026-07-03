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Un masajista es detenido por grabar sin consentimiento a más de 130 clientas mientras se desvestían en su centro de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

La Guardia Civil ha encontrado más de 500 vídeos tras el aviso de una clienta que detectó una cámara oculta en la cabina del centro de masajes

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Una sala de un centro de masaje, en una imagen de archivo. (Magnific)
Una sala de un centro de masaje, en una imagen de archivo. (Magnific)

Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid por presuntamente haber grabado de manera encubierta a más de 130 clientas mientras se desvestían para recibir tratamiento en su centro de masajes privado. Además, al sospechoso se le imputan también varios presuntos delitos de agresión sexual en algunos de los casos, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una clienta que detectó la presencia de una cámara de vídeo oculta dentro de una de las cabinas del establecimiento. La mujer, al percatarse de que había un objetivo dirigido hacia la zona donde se desvestía, dio aviso a la Guardia Civil e interpuso una denuncia, lo que permitió abrir las primeras diligencias del caso.

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Los agentes del Instituto Armado se desplazaron hasta el local y comprobaron la existencia del dispositivo de grabación oculto, dando inicio a una investigación más amplia, según ha adelantado ABC. A partir de ese momento se procedió a la incautación del material registrado y a la detención del responsable del centro.

Según la información recabada por los investigadores, el detenido es un hombre de 60 años y nacionalidad española, propietario del establecimiento de masajes. Tras su arresto, ha ingresado en prisión provisional por orden judicial mientras continúa la instrucción del caso.

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Las pesquisas posteriores han permitido localizar un elevado volumen de material audiovisual presuntamente grabado sin consentimiento. En total, los agentes han identificado más de 500 vídeos en análisis, según ha informado Diario de Rivas. Paralelamente, se ha elaborado un listado de clientas del centro, que estarían potencialmente afectadas por los hechos.

El acuartelamiento de Rivas Vaciamadrid, en una imagen de archivo. (A. Pérez Meca - Europa Press)
El acuartelamiento de Rivas Vaciamadrid, en una imagen de archivo. (A. Pérez Meca - Europa Press)

De acuerdo con las fuentes consultadas, el número de posibles perjudicadas asciende ya al menos a 131, aunque no se descarta que esa cifra aumente conforme avance la investigación. La Guardia Civil continúa revisando el material intervenido para determinar el alcance completo de las grabaciones y la posible existencia de otros delitos asociados.

Apoyo municipal a las víctimas

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha emitido un comunicado en el que ha expresado su “apoyo y acompañamiento” a las posibles víctimas de los hechos investigados. El consistorio ha habilitado recursos de atención psicológica y orientación jurídica para las mujeres afectadas, así como la derivación a otros servicios especializados en caso necesario.

Entre los canales de contacto habilitados se encuentra el Buzón Mujer, además de un teléfono municipal específico para ofrecer información y asistencia a las posibles víctimas. El objetivo, según ha señalado el consistorio, es facilitar el acceso rápido a apoyo institucional mientras avanza el procedimiento judicial.

Asimismo, el Ayuntamiento está valorando la posibilidad de personarse como acusación popular en el caso, al considerar que los hechos podrían afectar a intereses generales y a una pluralidad de personas. No obstante, ha subrayado que cualquier decisión se adoptará dentro del marco legal y con la máxima prudencia.

El gobierno municipal ha insistido en que la prioridad en estos momentos es garantizar que cualquier persona afectada conozca los recursos disponibles y pueda recibir acompañamiento adecuado. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y bajo supervisión judicial, a la espera de esclarecer completamente el alcance de las grabaciones y las posibles responsabilidades penales del detenido.

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