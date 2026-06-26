Doce detenidos por dos agresiones homófobas en Palencia: golpearon y humillaron a las víctimas en un parque tras quedar con un “cebo” mediante una aplicación

El parque de Palencia donde tuvieron lugar las dos agresiones homófobas en septiembre de 2025. (Ayto. de Palencia)

Doce personas han sido detenidas por la Policía Nacional y otras dos han sido investigadas por su presunta implicación en dos agresiones homófobas ocurridas en septiembre de 2025 en Palencia. Las víctimas quedaron con un hombre que actuaba como cebo a través de una aplicación de citas en un parque de la ciudad, donde fueron golpeadas, humilladas y vejadas durante un periodo prolongado.

El subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, ha explicado este viernes en una rueda de prensa que se trata de dos casos distintos, pero con un mismo patrón y protagonizados por las mismas personas, quienes están acusadas de delitos de lesiones graves y trato degradante con motivación de odio, robo con violencia, daños, daños en vehículo y pertenencia a grupo criminal. Todos los arrestados son de nacionalidad española, residentes en Palencia y sin antecedentes penales o policiales.

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Una cita con un “cebo”

Según ha revelado la investigación, el modus operandi de estos ataques homófobos consistía en contactar a las víctimas a través de una aplicación de citas, mediante la cual quedaban con un hombre que actuaba como cebo. Al llegar al encuentro en un parque de Palencia, eran conducidas a una zona más apartada, donde les esperaba el resto del grupo.

En esa zona, el 13 de septiembre de 2025, se encontraban 12 personas, siete de ellas menores en aquel momento, que agredieron, humillaron y vejaron a la víctima durante un largo periodo de tiempo. Además, los autores intentaron sustraerle el vehículo, robarle efectos personales y causarle daños.

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En la segunda agresión, el 20 de septiembre de 2025, el procedimiento fue similar, aunque en este caso se sumó un adulto más. Según el subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, “las agresiones y humillaciones se prolongaron durante mucho tiempo y las lesiones sufridas fueron de extrema gravedad”.

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“No hablamos de una pelea ni de un altercado aislado. Hablamos de dos agresiones muy graves, con víctimas previamente captadas por su orientación sexual, con actuaciones en grupo, violencia física y humillaciones prolongadas, y con una motivación homófoba que, según los investigadores, quedó reflejada desde el inicio”, ha añadido.

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Un grupo sin estructura ideológica definida

En una comparecencia en la que han participado el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago; la comisaria jefa provincial de la Policía Nacional, Montserrat Marín; y la portavoz del cuerpo, Ana María Álvarez, se han ofrecido los detalles de la investigación. En ella han destacado que se trata de un grupo “muy heterogéneo”, sin ideología marcada ni adscripción política concreta, vinculado únicamente por determinadas aficiones de ocio.

Sin embargo, el subdelegado ha señalado que esto “no resta gravedad a los hechos, ni mucho menos; al contrario, debe llevarnos a una reflexión seria sobre cómo determinadas formas de violencia, humillación y deshumanización pueden extenderse entre jóvenes y adolescentes a través de lo que consumen en redes sociales”.

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En este sentido, ha indicado que algunos de los investigados habrían reconocido que actuaban imitando contenidos violentos vistos en redes sociales: “Esa explicación naturalmente no justifica nada, pero sí nos obliga a alertar sobre un riesgo real. Las redes sociales no pueden convertirse en una escuela de violencia, de odio, de humillación al diferente”.

Asimismo, según recoge Efe, Santiago ha trasladado además su apoyo y respeto a la intimidad de las víctimas por “las lesiones, el miedo y la exposición pública sufrida”, y ha agradecido la labor de la Policía Nacional en Palencia, especialmente de la Brigada Provincial de Información, por una investigación “rigurosa, discreta y sostenida en el tiempo” que ha permitido esclarecer los hechos y detener a los presuntos responsables.

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11/06/2024 Imagen de un vehículo de la Policía Nacional POLITICA

Contra la violencia de odio

El subdelegado del Gobierno ha lanzado un mensaje claro a quienes ejercen cualquier tipo de violencia motivada por el odio, asegurando que este tipo de conductas “tiene respuesta: se investiga, se persigue, se esclarece y se pone a disposición de la justicia”. Además, añade que “quien crea que puede agredir, humillar o perseguir a otra persona por ser distinta se equivoca”.

Por su parte, la comisaria jefa provincial de la Policía Nacional, Montserrat Marín, ha animado a las víctimas de este tipo de agresiones a confiar en la Policía y denunciar. “Es una lástima no haber podido prevenirlo, pero al menos esperamos que esto ayude a reparar en parte el daño causado”, ha señalado.

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