Marina Rivers, a la espera de diagnóstico por un tumor en el pecho, pide a sus seguidoras que se autoexploren: “Ha crecido y me han hecho una biopsia”

Marina Rivers, en imagen de archivo (Europa Press)

Marina Rivers se ha abierto en canal al confesar que tiene un tumor en el pecho izquierdo y que espera el resultado de una biopsia después de que el bulto creciera durante el último año, un proceso que ha hecho público para pedir a sus seguidores que no retrasen las revisiones médicas y presten atención a cualquier cambio en su cuerpo.

La influencer madrileña ha explicado en sus redes sociales que el bulto medía 3 centímetros cuando se lo detectaron hace un año y que en la revisión más reciente había pasado a 5 centímetros, un aumento que llevó a los especialistas a practicarle una biopsia cuyo resultado conocerá en unas dos semanas.

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Rivers ha relatado que, cuando le encontraron ese bulto en el pecho izquierdo, las primeras pruebas indicaron que se trataba de un tumor benigno y que no suponía ningún problema. La situación cambió cuando los médicos comprobaron su crecimiento por encima de la medida que, según ha explicado, le habían señalado como máxima recomendable para mantenerlo dentro del pecho.

Marina Rivers en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).

El testimonio de Marina Rivers sobre su tumor

“Hace un año me encontraron un bulto en el pecho izquierdo. En principio, era un tumor benigno, sin ningún tipo de problema. Me lo revisaron hace poco y se dieron cuenta de que había crecido de 3 centímetros a 5. Lo máximo recomendado para tenerlo dentro del pecho es como 3. Dado el crecimiento me han hecho una biopsia”, ha contado Rivers.

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La joven también ha reconocido que retrasó las revisiones después de conocer el primer diagnóstico, una decisión de la que ahora dice arrepentirse. “Me arrepiento un poco de haberlo dejado pasar porque sabía que era importante”, ha asegurado en su cuenta de Instagram. Según ha detallado, la biopsia se ha desarrollado con normalidad y, aunque tuvo algunas molestias en los días posteriores, ya se ha recuperado. Ahora está a la espera del diagnóstico definitivo, que llegará en aproximadamente dos semanas.

La que fuera participante de MasterChef Celebrity, que se encuentra grabando la edición de Leyendas ha transmitido además un mensaje de tranquilidad sobre su situación actual. Según le han explicado los especialistas, “todo apunta” a que el tumor seguirá siendo benigno, aunque ha admitido que la espera le genera incertidumbre.

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La actriz española y la creadora de contenido, Marina Rivers, son parte de la nueva apuesta de las noches en La 2. / Captura de pantalla RTVE

Rivers también ha avanzado cuál podría ser el siguiente paso una vez reciba los resultados de las pruebas. “Creo que esta vez sí me lo voy a tener que quitar”, ha dicho, en referencia a una posible extirpación motivada por el crecimiento del bulto durante el último año.

Rivers aboga por la autoexploración

La influencer ha explicado que decidió hacer pública esta situación para que su experiencia pueda servir a otras personas que hayan aplazado una revisión médica o se encuentren en una circunstancia similar. Su intervención en redes sociales se ha apoyado en ese caso personal para insistir en la necesidad de detectar cualquier anomalía cuanto antes.

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“Creo que es superimportante que nos exploremos, que nos toquemos mucho el pecho, que vayamos al médico y que no posterguemos nuestra salud”, ha manifestado. En la misma línea, ha añadido: “Porque, aunque seamos jóvenes o estemos sanas, puede ser que algo no vaya bien y hay que prestarle atención”.

Un hombre toca el piano mientras le operan de un tumor cerebral en un hospital de Córdoba (Hospital Cruz Roja de Córdoba)

Durante el vídeo, que se ha viralizado en TikTok, también ha pedido a sus seguidores que no resten importancia a los cambios en su cuerpo y que acudan al médico cuando sea necesario. La creadora de contenido ha insistido en que las autoexploraciones del pecho deben hacerse con frecuencia, con independencia de la edad.

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“Es más importante todavía saber lo que tenemos de forma precoz” y “cuanto antes lo sepamos, es mejor para absolutamente todo”, ha afirmado. Su testimonio pone el foco en una idea concreta: que haber recibido un primer diagnóstico benigno no le evitó tener que someterse después a nuevas pruebas cuando el bulto aumentó de tamaño.