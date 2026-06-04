La preocupante situación de los trasplantes en Noruega que perjudica a la princesa Mette-Marit: “Hay muy pocos pulmones disponibles”

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, con asistencia respiratoria, en una recepción a los atletas noruegos de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina 2026. (NTB/Lise Aserud vía REUTERS).

La salud de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega vive sus días más críticos tras la agrabación de la fibrosis pulmonar crónica que sufre. La esposa del príncipe heredero Haakon convive desde hace años con una enfermedad que afecta progresivamente la capacidad respiratoria y que, según ha reconocido la propia Casa Real noruega, se encuentra a la espera de un trasplante pulmonar. Sin embargo, más allá de la evolución de su estado de salud, existe otro factor que complica su situación: la escasez de pulmones disponibles para trasplante en Noruega.

Los datos más recientes del Observatorio Global de Donaciones reflejan una realidad especialmente delicada. Durante 2024, último año del que existen registros completos, únicamente se realizaron 29 donaciones de pulmones en todo el país escandinavo. La cifra equivale a 5,27 donantes por cada millón de habitantes, un dato muy inferior al registrado en España, donde se contabilizaron 623 trasplantes pulmonares, lo que representa 13,12 por millón de habitantes.

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Esta diferencia pone de manifiesto las dificultades que afrontan los pacientes noruegos que necesitan un nuevo órgano para sobrevivir, entre ellos la futura reina del país. Así lo ha explicado Aleksander Sekowski, responsable de información de la Fundación para la Donación de Órganos, en declaraciones al medio noruego Se og Hør. “Hay muy pocos pulmones disponibles. Por lo tanto, es una lotería incluso figurar en la lista de espera”, señala el experto, quien recuerda que los pulmones son órganos especialmente delicados debido a su corta viabilidad tras la extracción.

La princesa heredera noruega Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon celebran el día nacional en la residencia privada Skaugum en Asker, Noruega (Albert Nieboer Netherlands OUT Point De Vue OUT)

El especialista también destaca que un trasplante pulmonar representa el último recurso terapéutico para muchos pacientes con fibrosis pulmonar avanzada. “Antes de recibir un trasplante de pulmón, se deben haber agotado todas las demás opciones de tratamiento. El trasplante de pulmón es, por así decirlo, la última opción”, afirma. Además, recuerda que los candidatos deben estar preparados para recibir una llamada en cualquier momento. “Tienes que estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, asegura.

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A diferencia de nuestro país, en el que a pesar de tener probabilidades de fracaso o rechazo, el paciente tiene derecho a entrar en la lista, Sekowski explica que encontrar el equilibrio adecuado es fundamental. “Uno debe estar bastante enfermo, pero no tanto como para correr el riesgo de no sobrevivir a un trasplante”, señala. Según sus palabras, existen numerosos pacientes que no llegan a ser candidatos porque su estado de salud ya es demasiado delicado.

La princesa Mette-Marit de Noruega ha sufrido un agravamiento de su fibrosis pulmonar crónica y tendrá que someterse a un trasplante. (Europa Press)

Una familia unida

La delicada situación de salud de Mette-Marit ha reforzado aún más los lazos dentro de la familia real noruega. En medio de este complicado escenario, el regreso temporal de Ingrid Alexandra desde Australia ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el núcleo familiar para la heredera. Más allá de sus responsabilidades institucionales, la princesa ha optado por aparcar momentáneamente sus estudios para acompañar a su madre en uno de los momentos más difíciles que atraviesa la familia.

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La conexión entre madre e hija siempre ha sido evidente. A lo largo de los años, Ingrid Alexandra ha compartido con Mette-Marit numerosos compromisos oficiales, desplazamientos y celebraciones privadas, consolidando una relación marcada por la cercanía y la confianza. Esa complicidad, que ha quedado reflejada en múltiples apariciones públicas, explica en gran medida la decisión de la joven de regresar a Noruega para permanecer junto a ella.

El príncipe Sverre Magnus y la princesa Ingrid Alexandra de Noruega caminan el día en que ofrecen una recepción a los atletas noruegos de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina 2026 en el Palacio de Oslo, Noruega, el 10 de abril de 2026. (NTB/Lise Aserud vía REUTERS).

Pero la princesa no ha sido la única en reorganizar su agenda. Su marido, el príncipe heredero Haakon, también ha dado prioridad absoluta al bienestar de su esposa. Durante su reciente visita oficial a Japón, decidió adelantar su regreso para estar a su lado ante el empeoramiento de su estado de salud. Un gesto que evidencia hasta qué punto la recuperación de Mette-Marit se ha convertido en la principal preocupación de la familia en estos momentos.

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Asimismo, el príncipe Sverre Magnus ha incrementado su presencia junto a sus padres durante las últimas semanas. Aunque recientemente había centrado parte de sus proyectos personales en Italia, donde exploraba distintas iniciativas relacionadas con el ámbito audiovisual, el hijo menor de los príncipes herederos ha reaparecido en varios actos familiares, mostrando su apoyo en una etapa especialmente sensible para la Casa Real noruega.