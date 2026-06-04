España

La preocupante situación de los trasplantes en Noruega que perjudica a la princesa Mette-Marit: “Hay muy pocos pulmones disponibles”

La donación de organos en el país escandinavo es considerablemente más baja que en España, que permanece como líder mundial

Guardar
Google icon
La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, con asistencia respiratoria, en una recepción a los atletas noruegos de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina 2026. (NTB/Lise Aserud vía REUTERS).
La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, con asistencia respiratoria, en una recepción a los atletas noruegos de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina 2026. (NTB/Lise Aserud vía REUTERS).

La salud de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega vive sus días más críticos tras la agrabación de la fibrosis pulmonar crónica que sufre. La esposa del príncipe heredero Haakon convive desde hace años con una enfermedad que afecta progresivamente la capacidad respiratoria y que, según ha reconocido la propia Casa Real noruega, se encuentra a la espera de un trasplante pulmonar. Sin embargo, más allá de la evolución de su estado de salud, existe otro factor que complica su situación: la escasez de pulmones disponibles para trasplante en Noruega.

Los datos más recientes del Observatorio Global de Donaciones reflejan una realidad especialmente delicada. Durante 2024, último año del que existen registros completos, únicamente se realizaron 29 donaciones de pulmones en todo el país escandinavo. La cifra equivale a 5,27 donantes por cada millón de habitantes, un dato muy inferior al registrado en España, donde se contabilizaron 623 trasplantes pulmonares, lo que representa 13,12 por millón de habitantes.

PUBLICIDAD

Esta diferencia pone de manifiesto las dificultades que afrontan los pacientes noruegos que necesitan un nuevo órgano para sobrevivir, entre ellos la futura reina del país. Así lo ha explicado Aleksander Sekowski, responsable de información de la Fundación para la Donación de Órganos, en declaraciones al medio noruego Se og Hør. “Hay muy pocos pulmones disponibles. Por lo tanto, es una lotería incluso figurar en la lista de espera”, señala el experto, quien recuerda que los pulmones son órganos especialmente delicados debido a su corta viabilidad tras la extracción.

La princesa heredera noruega Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon celebran el día nacional en la residencia privada Skaugum en Asker, Noruega (Albert Nieboer Netherlands OUT Point De Vue OUT)
La princesa heredera noruega Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon celebran el día nacional en la residencia privada Skaugum en Asker, Noruega (Albert Nieboer Netherlands OUT Point De Vue OUT)

El especialista también destaca que un trasplante pulmonar representa el último recurso terapéutico para muchos pacientes con fibrosis pulmonar avanzada. “Antes de recibir un trasplante de pulmón, se deben haber agotado todas las demás opciones de tratamiento. El trasplante de pulmón es, por así decirlo, la última opción”, afirma. Además, recuerda que los candidatos deben estar preparados para recibir una llamada en cualquier momento. “Tienes que estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, asegura.

PUBLICIDAD

A diferencia de nuestro país, en el que a pesar de tener probabilidades de fracaso o rechazo, el paciente tiene derecho a entrar en la lista, Sekowski explica que encontrar el equilibrio adecuado es fundamental. “Uno debe estar bastante enfermo, pero no tanto como para correr el riesgo de no sobrevivir a un trasplante”, señala. Según sus palabras, existen numerosos pacientes que no llegan a ser candidatos porque su estado de salud ya es demasiado delicado.

La princesa Mette-Marit de Noruega ha sufrido un agravamiento de su fibrosis pulmonar crónica y tendrá que someterse a un trasplante. (Europa Press)

Una familia unida

La delicada situación de salud de Mette-Marit ha reforzado aún más los lazos dentro de la familia real noruega. En medio de este complicado escenario, el regreso temporal de Ingrid Alexandra desde Australia ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el núcleo familiar para la heredera. Más allá de sus responsabilidades institucionales, la princesa ha optado por aparcar momentáneamente sus estudios para acompañar a su madre en uno de los momentos más difíciles que atraviesa la familia.

La conexión entre madre e hija siempre ha sido evidente. A lo largo de los años, Ingrid Alexandra ha compartido con Mette-Marit numerosos compromisos oficiales, desplazamientos y celebraciones privadas, consolidando una relación marcada por la cercanía y la confianza. Esa complicidad, que ha quedado reflejada en múltiples apariciones públicas, explica en gran medida la decisión de la joven de regresar a Noruega para permanecer junto a ella.

El príncipe Sverre Magnus y la princesa Ingrid Alexandra de Noruega caminan el día en que ofrecen una recepción a los atletas noruegos de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina 2026 en el Palacio de Oslo, Noruega, el 10 de abril de 2026. (NTB/Lise Aserud vía REUTERS).
El príncipe Sverre Magnus y la princesa Ingrid Alexandra de Noruega caminan el día en que ofrecen una recepción a los atletas noruegos de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina 2026 en el Palacio de Oslo, Noruega, el 10 de abril de 2026. (NTB/Lise Aserud vía REUTERS).

Pero la princesa no ha sido la única en reorganizar su agenda. Su marido, el príncipe heredero Haakon, también ha dado prioridad absoluta al bienestar de su esposa. Durante su reciente visita oficial a Japón, decidió adelantar su regreso para estar a su lado ante el empeoramiento de su estado de salud. Un gesto que evidencia hasta qué punto la recuperación de Mette-Marit se ha convertido en la principal preocupación de la familia en estos momentos.

Asimismo, el príncipe Sverre Magnus ha incrementado su presencia junto a sus padres durante las últimas semanas. Aunque recientemente había centrado parte de sus proyectos personales en Italia, donde exploraba distintas iniciativas relacionadas con el ámbito audiovisual, el hijo menor de los príncipes herederos ha reaparecido en varios actos familiares, mostrando su apoyo en una etapa especialmente sensible para la Casa Real noruega.

Temas Relacionados

Mette-Marit de NoruegaCasa Real NoruegaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mascotas en comunidades de vecinos: cuándo pueden prohibirte tener un perro en casa

Los residentes de un edificio pueden fijar normas sobre las mascotas en zonas comunes o limitar su presencia en viviendas concretas en casos graves y justificados

Mascotas en comunidades de vecinos: cuándo pueden prohibirte tener un perro en casa

Meghan Markle y el príncipe Harry celebran los 5 años de Lilibet con fotos inéditas: así está la pequeña Sussex

Los duques de Sussex han compartido nuevas imágenes de su hija pequeña para celebrar su cumpleaños y han vuelto a mostrar algunos detalles de su vida familiar en California

Meghan Markle y el príncipe Harry celebran los 5 años de Lilibet con fotos inéditas: así está la pequeña Sussex

Precio de la luz en España este 5 de junio

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Precio de la luz en España este 5 de junio

Última hora del caso Leire Díez | El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y de Marlaska

El sumario del caso Leire ha aumentado el foco sobre el PSOE y la presión sobre el Gobierno, que pide “tranquilidad absoluta”

Última hora del caso Leire Díez | El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y de Marlaska

Un ayuntamiento compra una casa por 280.000 euros para proteger y hacer visible una muralla del siglo XVI

La intervención facilitará la conexión peatonal entre la Baixada de Sant Anna y Les Escaletes, desbloqueando un callejón sin salida y recuperando un elemento del pasado urbano de Mataró

Un ayuntamiento compra una casa por 280.000 euros para proteger y hacer visible una muralla del siglo XVI
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Leire Díez | El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y de Marlaska

Última hora del caso Leire Díez | El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y de Marlaska

La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

Zapatero no asistirá al acto en el Congreso para recibir al Papa León XIV durante su visita a España

Un ataque en Líbano deja dos soldados españoles heridos y mata a un militar serbio de la misión de la ONU

La Justicia otorga la nacionalidad española a una venezolana que pasó cuatro meses fuera del país porque tuvo que renovar su pasaporte

ECONOMÍA

Mascotas en comunidades de vecinos: cuándo pueden prohibirte tener un perro en casa

Mascotas en comunidades de vecinos: cuándo pueden prohibirte tener un perro en casa

Una mujer tiene que devolver 22.918 euros de la pensión por tener a su hijo empadronado en casa

La oferta de empleo público para 2026 asciende a 27.232 plazas: cómo se reparten y dónde hacer el seguimiento

Una nueva estafa suplanta a hoteles para robar los datos bancarios o reclamar pagos tras una reserva: cómo identificarla y evitarla

El pueblo de moda para comprar casas en el Pirineo: 89.000 euros por viviendas reformadas de tres habitaciones

DEPORTES

Mourinho era IA y Haaland no está hecho: el duelo entre Florentino y Riquelme se pone emocionante y ya sacude el fútbol internacional

Mourinho era IA y Haaland no está hecho: el duelo entre Florentino y Riquelme se pone emocionante y ya sacude el fútbol internacional

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

Florentino Pérez cuela el anuncio de Mourinho en la televisión tras la entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones