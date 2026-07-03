El Gobierno retirará la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al franquista Antonio Vallejo-Nájera por “disfrazar” la ciencia “para justificar el odio”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo tramitará en el próximo Consejo de Ministros la retirada de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera. (Fuente: La Moncloa)

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado la retirada de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera por servirse de sus teorías pseudocientíficas para llevar a cabo políticas de odio y represión durante la dictadura. Según ha informado en un mensaje en X, será en la próxima reunión cuando el Consejo de Ministros tome esta decisión.

Antonio Vallejo-Nájera (1889-1960) fue un psiquiatra militar que torturó a miles de prisioneros republicanos (mujeres y hombres) con el objetivo de extirparles el “gen rojo”. Según sus teorías, dicho gen degradaba la pureza de la raza española. “Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad”, ha escrito Sánchez.

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Los planteamientos del psiquiatra franquista promovieron algunos de los crímenes más graves del franquismo, como el robo de miles de niños y niñas de familias republicanas para su reeducación política y moral. El ‘Mengele español’ también sostenía que las mujeres tenían “la inteligencia atrofiada”, cuya única misión era la de procrear y dar hijos a la patria.

“La práctica clínica tiene un principio que es muy claro: primum non nocere, primero no hacer daño. Hoy la salud mental se basa en lo contrario de lo que él defendía: los derechos humanos, la evidencia científica, la autonomía de las personas y sobre todo el respeto a su dignidad", ha añadido la ministra de Sanidad, Mónica García, en una publicación en esta misma red social. “Mantener su nombre entre las personas condecoradas con la Orden Civil de Sanidad es incompatible con los valores democráticos que hoy definen nuestro sistema sanitario”, ha continuado.

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La Gran Orden Civil de Sanidad se concede como honor, distinción y reconocimiento públicos para premiar méritos, conductas, actividades o servicios relevantes o excepcionales en el ámbito de la sanidad.

Es la máxima condecoración civil española en este ámbito y puede recaer en personas, organismos e instituciones por su aportación a la mejora de la atención sanitaria, la salud pública o la investigación sanitaria. Para García, retirar esta distinción al Vallejo-Nájera “es un acto de memoria, es un acto de justicia y de reparación”. “También es una forma de reafirmar los valores que hoy nos definen como país: una democracia que protege los derechos humanos y una sanidad pública comprometida con la dignidad y con el cuidado”, ha concluido la ministra.

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Imagen de archivo del psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera, el 'Mengele español' (Wikimmedia Commons)

Las teorías pseudocientíficas del ‘Mengele español’

Vallejo-Nájera se ganó el sobrenombre de ‘Mengele español’ por la similitud de sus prácticas con las del nazi Josef Mengele, el “Ángel de la Muerte” que realizó experimentos humanos letales en el campo de concentración de Auschwitz y dirigió las selecciones de prisioneros para las cámaras de gas.

Las controvertidas teorías eugenésicas o de “higiene racial” de Vallejo-Nájera se circunscribieron dentro de movimiento pseudocientífico de finales del siglo XIX y principios del XX. Esta corriente sentó las bases para la política nazi de esterilización forzosa y sustentó el asesinato de personas discapacitadas institucionalizadas como parte del programa clandestino de “eutanasia”.

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*Con información de EFE