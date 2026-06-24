Donald Trump tacha a España de “desastre” como socio de la OTAN y Mark Rutte afirma que es un “caso aislado”

El presidente estadounidense participa en una reunión con el secretario general de la OTAN en el Despacho Oval, en la Casa Blanca, en Washington, este 24 de junio. / Reuters - Evan Vucci

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha vuelto a cargar contra España, una vez más. El mandatario la ha definido como un “desastre” dentro de la OTAN por negarse a facilitar apoyo en la guerra contra Irán, un reproche que ha verbalizado en la Casa Blanca junto al secretario general de la Alianza, Mark Rutte, en un momento de fricción por el uso de bases militares y por el gasto en defensa.

Trump ha situado a España entre los países con los que dice sentirse “decepcionado” por no haber respaldado a Washington en ese conflicto y ha vinculado esa crítica tanto a la negativa española a permitir el uso de instalaciones militares estadounidenses en suelo nacional como al rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a elevar el gasto en defensa al 5% del PIB, según han ha recogido Europa Press.

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Durante una reunión en el Despacho Oval abierta a los medios, el presidente estadounidense ha dirigido sus reproches a Rutte y ha asegurado que España “es un desastre” y “terrible”, al tiempo que ha acusado al país de no querer asumir costes dentro de la Alianza. En ese mismo intercambio también ha extendido sus críticas a Italia, Francia, Alemania y Reino Unido.

El mandatario ha formulado esas acusaciones al referirse a la negativa del Gobierno español a permitir que aeronaves estadounidenses despegaran desde bases en territorio español para participar en ataques contra Irán. Según la agencia de comunicación, Trump ha llegado a afirmar que España “no quiere pagar nada” y que cree que “todo les va a salir gratis”.

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Donald Trump extiende sus críticas a Italia, Reino Unido, Alemania y Francia sobre su falta de colaboración en la guerra de Irán

La crítica no se ha limitado a España. De acuerdo con Europa Press, Trump ha asegurado que Estados Unidos también estaba decepcionado con Italia, Reino Unido, Alemania y Francia por su falta de apoyo, aunque ha reservado para España los calificativos más duros al tildarla de “auténtico desastre”. El presidente ha matizado, no obstante, que Washington no necesitaba ayuda de esos países “en absoluto”. Aun así, ha añadido que habría sido deseable que hubieran expresado su disposición a colaborar, aunque solo fuera políticamente.

En ese contexto, ha señalado que, si hubiera llamado a Rutte, “probablemente habría encontrado una forma de ayudarnos”. El medio recoge además que Trump ha explicado que no lo hizo porque estaba hablando con cada país por separado para “tomarles el pulso” y comprobar cuál era su posición.

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Rutte, por su parte, ha salido al paso para enmarcar la posición española como una excepción dentro del bloque europeo. Según la Agencia EFE, el secretario general de la OTAN le ha trasladado a Trump que se trataba de un caso aislado y ha sostenido que los aliados europeos sí han prestado apoyo logístico en el conflicto.

Mark Rutte defiende la “seguridad estratégica” de Estados Unidos en Irán en base a la capacidad nuclear del país asiático

El jefe de la OTAN también ha defendido la actuación de Estados Unidos frente a Irán en términos de seguridad estratégica. Según Europa Press, Rutte ha subrayado que lo relevante era la capacidad nuclear que Irán estaba a punto de adquirir y ha advertido de que eso habría supuesto una amenaza para la región y para “el mundo entero”.

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En su intervención, el secretario general ha insistido en que el deterioro de esa capacidad nuclear es “extremadamente importante”. Después ha justificado la prolongación del pulso con Teherán como una cuestión de seguridad y protección, y ha elogiado a Trump por asumir, en sus palabras, una responsabilidad “más allá de las fronteras de Estados Unidos” en beneficio del resto del mundo.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha negado este lunes que haya concedido una claúsula de exclusión a España para que no se comprometa a gastar el 5% en Defensa, como pactarán los aliados en la cumbre de La Haya, y ha indicado que el cálculo de la organización es que España tendrá que gastar el 3,5% de su PIB en Defensa para cumplir los requerimientos militares pactados por la OTAN, a los que España ha vinculado su inversión militar tras pactar más flexibilidad. (Fuente: Europa Press / OTAN)

No es la primera vez que Trump se pronuncia en esos términos sobre España. La publicación recuerda que el origen del choque está en la decisión del Ejecutivo español de no autorizar el uso de las instalaciones militares estadounidenses en suelo español para atacar a Irán y en su oposición a elevar el gasto en defensa al umbral del 5% del PIB que reclama Washington.

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