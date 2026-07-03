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Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 3 de julio

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

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Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oro es uno de los metales preciosos al que más acuden las personas y empresarios para plantar cara a la inflación. En tiempos de incertidumbre, los inversores buscan formas de proteger y hacer crecer su dinero trasladando éste a activos seguros como el dólar o los metales.

En materia de precio, el valor del oro registró nuevos máximos históricos en el pasado 2025 impulsado principalmente por el descenso de la inflación de Estados Unidos y la incertidumbre global por las diferentes guerras que se han desencadenado en Medio Oriente.

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Una de las vías más comunes para invertir en este activo es la compra de oro físico como lingotes y monedas, por este motivo es importante estar informado sobre su cotización que se mantiene en constante cambio.

A continuación compartimos cuál es el costo del oro este viernes 3 de julio.

Cuál es el valor del oro en euros

El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)
El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

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El metal se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 117,21 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 115,68 € y el máximo de 117,79 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de

117210

El valor del oro durante las crisis

La inversión en metales preciosos es una opción considerable en momentos de incertidumbre económica, ya que su valor registra menos volatilidad como otros activos. Las personas pueden comprar oro en línea o presencialmente con entidades que cuentan con las certificaciones exigidas.

De acuerdo con información de Business Insider, este metal precioso mantiene un valor intrínseco que refleja el coste general de la vida y su valor se mueve usualmente en dirección opuesta al mercado bursátil, por este motivo en épocas de crisis económicas su valor suele subir.

Este metal tiene una gran durabilidad, no es posible piratear ni borrar. En la actualidad existen dos formas principales de invertir en oro: física o en valores de oro como acciones, fondos y futuros.

El oro físico viene de diferentes formas ya sea en lingotes o monedas oro acuñadas, ambos varían su tamaño pero llevan un sello con la pureza, el origen y el peso para darle autenticidad. 

La incertidumbre global y el oro

Los operadores financieros regularmente acuden al oro en épocas de incertidumbre económica (REUTERS/Alexander Manzyuk)
Los operadores financieros regularmente acuden al oro en épocas de incertidumbre económica (REUTERS/Alexander Manzyuk)

Durante el 2025 el precio del oro ha alcanzado nuevos máximos históricos en medio de la gran incertidumbre global impulsada por los aranceles de Donald Trump y la guerra comercial que sostiene frente a China. La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y la rápida implementación de sus políticas económicas provocaron que los mercados estén en alerta ante la alta volatilidad.

Según reportes de Bloomberg, el metal precioso sigue subiendo su valor ante una mayor adopción por parte de los bancos centrales del mundo. Goldman Sachs, banco de inversión estadounidense, mencionó en su más reciente reporte prevén que su valor siga al alza ante un “renovado apetito de los inversores”.

Lina Thomas, estratega de materias primas de la institución bancaria, señaló en entrevista para el medio especializado en economía que los operadores siempre estacionan su dinero en el oro durante épocas de incertidumbre y cuando hay claridad su valor tiende a bajar nuevamente.

Actualmente el oro es considerado como el activo de refugio con mayor capitalización en el mundo superando las acciones de empresas como Microsoft, Nvidia y Apple. En los últimos meses y ante los movimientos históricos de bitcoin en el mercado de criptomonedas algunos inversionistas han comenzado el debate sobre considerar a la moneda digital como un activo de refugio.

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