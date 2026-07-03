Detenido el presunto autor del incendio que arrasa Les Gavarres (Girona) y que confina a varios municipios en la Costa Brava

Las llamas comenzaron esta mañana tras las chispas generadas en unas labores agrícolas y se propagan sin control debido a la intensa tramontana.

Los Mossos d’Esquadra han detenido este viernes por la tarde a un trabajador como presunto autor del incendio forestal de La Bisbal d’Empordà (Girona). El hombre estaba colocando una señal de tráfico en la carretera GI-660 cuando, según la hipótesis preliminar de los investigadores, el uso de una radial encendió el fuego que ya ha arrasado 1.280 hectáreas.

Protección Civil ha enviado alertas Es-Alert al móvil de unas 40.000 personas, aunque el confinamiento preventivo real afecta a las 12.000 censadas en los municipios de Calonge i Sant Antoni, Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Forallac, La Bisbal d’Empordà, Llagostera y Santa Cristina d’Aro.

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Los Agentes Rurales, que investigan el caso junto a los Mossos d’Esquadra, apuntan a que el fuego se originó por ese trabajo mecánico al margen de la vía, una actividad prohibida al estar activa la fase 3 del Plan Alfa. El detenido, cuya identidad no ha sido revelada, fue arrestado horas después de que el aviso del incendio llegara a los servicios de emergencia a las 09:17 horas.

Un hombre observa la columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (Girona). EFE/ David Borrat

El fuego, declarado en Sant Pol, pedanía de La Bisbal d’Empordà, se ha adentrado en las 28.000 hectáreas boscosas de Les Gavarres y amenaza los municipios costeros de la Costa Brava. Los Bombers de la Generalitat trabajan con 64 dotaciones —225 bomberos, once de ellas aéreas— y han reconocido que el incendio supera su capacidad de extinción. La columna de humo del incendio ha alcanzado una altitud de entre 4 y 5 kilómetros, según ha confirmado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a través de su cuenta de X.

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La UME envía más de 200 efectivos

La Generalitat de Catalunya lo ha catalogado como un incendio de sexta generación y ha solicitado el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Poco después, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha anunciado que la UME enviaba a más 200 efectivos y 60 vehículos del cuarto batallón, que ya van camino de Cataluña para colaborar con la Generalitat ante la simultaneidad de incendios forestales.

Columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (Girona), que ha obligado a desalojar a 150 niños de una casa de colonias de verano y a confinar a un barrio. EFE/ David Borrat

La tramontana, con rachas de entre 40 y 50 km/h, condiciona la evolución del fuego y genera focos secundarios que dificultan las labores de extinción. Los medios aéreos realizan descargas sobre esos focos y sobre los flancos del incendio principal, mientras las dotaciones terrestres trabajan en la consolidación del perímetro. La prioridad de los efectivos es el flanco derecho: el objetivo es configurar un corredor que contenga el fuego entre La Bisbal, Palafrugell y Palamós antes de que el viento cambie de dirección hacia la marinada y acerque las llamas a zonas habitadas.

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La carretera GI-660 permanece cortada entre los puntos kilométricos 1 y 12, en el tramo entre Calonge y La Bisbal d’Empordà. Protección Civil ha activado la fase de alerta del Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales de Cataluña (Infocat) y ha pedido a los residentes del área metropolitana de Barcelona que pospongan los desplazamientos hacia el Baix Empordà, el Gironès y el Pla de l’Estany para no dificultar las labores de extinción.