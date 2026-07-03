Detenido el presunto autor del incendio que arrasa Les Gavarres (Girona) y que confina a varios municipios en la Costa Brava

Los Mossos d’Esquadra han detenido este viernes por la tarde a un trabajador como presunto autor del incendio forestal de La Bisbal d’Empordà (Girona). El hombre estaba colocando una señal de tráfico en la carretera GI-660 cuando, según la hipótesis preliminar de los investigadores, el uso de una radial encendió el fuego que ya ha arrasado 1.280 hectáreas.
Protección Civil ha enviado alertas Es-Alert al móvil de unas 40.000 personas, aunque el confinamiento preventivo real afecta a las 12.000 censadas en los municipios de Calonge i Sant Antoni, Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Forallac, La Bisbal d’Empordà, Llagostera y Santa Cristina d’Aro.
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Los Agentes Rurales, que investigan el caso junto a los Mossos d’Esquadra, apuntan a que el fuego se originó por ese trabajo mecánico al margen de la vía, una actividad prohibida al estar activa la fase 3 del Plan Alfa. El detenido, cuya identidad no ha sido revelada, fue arrestado horas después de que el aviso del incendio llegara a los servicios de emergencia a las 09:17 horas.
El fuego, declarado en Sant Pol, pedanía de La Bisbal d’Empordà, se ha adentrado en las 28.000 hectáreas boscosas de Les Gavarres y amenaza los municipios costeros de la Costa Brava. Los Bombers de la Generalitat trabajan con 64 dotaciones —225 bomberos, once de ellas aéreas— y han reconocido que el incendio supera su capacidad de extinción. La columna de humo del incendio ha alcanzado una altitud de entre 4 y 5 kilómetros, según ha confirmado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a través de su cuenta de X.
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La UME envía más de 200 efectivos
La Generalitat de Catalunya lo ha catalogado como un incendio de sexta generación y ha solicitado el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Poco después, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha anunciado que la UME enviaba a más 200 efectivos y 60 vehículos del cuarto batallón, que ya van camino de Cataluña para colaborar con la Generalitat ante la simultaneidad de incendios forestales.
La tramontana, con rachas de entre 40 y 50 km/h, condiciona la evolución del fuego y genera focos secundarios que dificultan las labores de extinción. Los medios aéreos realizan descargas sobre esos focos y sobre los flancos del incendio principal, mientras las dotaciones terrestres trabajan en la consolidación del perímetro. La prioridad de los efectivos es el flanco derecho: el objetivo es configurar un corredor que contenga el fuego entre La Bisbal, Palafrugell y Palamós antes de que el viento cambie de dirección hacia la marinada y acerque las llamas a zonas habitadas.
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La carretera GI-660 permanece cortada entre los puntos kilométricos 1 y 12, en el tramo entre Calonge y La Bisbal d’Empordà. Protección Civil ha activado la fase de alerta del Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales de Cataluña (Infocat) y ha pedido a los residentes del área metropolitana de Barcelona que pospongan los desplazamientos hacia el Baix Empordà, el Gironès y el Pla de l’Estany para no dificultar las labores de extinción.
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