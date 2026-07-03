España

Detenido el presunto autor del incendio que arrasa Les Gavarres (Girona) y que confina a varios municipios en la Costa Brava

Un trabajador que estaba colocando una señal de tráfico en la carretera GI-660 cuando es el principal sospechoso, según la hipótesis preliminar de los investigadores

Guardar
Google icon
Las llamas comenzaron esta mañana tras las chispas generadas en unas labores agrícolas y se propagan sin control debido a la intensa tramontana.

Los Mossos d’Esquadra han detenido este viernes por la tarde a un trabajador como presunto autor del incendio forestal de La Bisbal d’Empordà (Girona). El hombre estaba colocando una señal de tráfico en la carretera GI-660 cuando, según la hipótesis preliminar de los investigadores, el uso de una radial encendió el fuego que ya ha arrasado 1.280 hectáreas.

Protección Civil ha enviado alertas Es-Alert al móvil de unas 40.000 personas, aunque el confinamiento preventivo real afecta a las 12.000 censadas en los municipios de Calonge i Sant Antoni, Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Forallac, La Bisbal d’Empordà, Llagostera y Santa Cristina d’Aro.

PUBLICIDAD

Los Agentes Rurales, que investigan el caso junto a los Mossos d’Esquadra, apuntan a que el fuego se originó por ese trabajo mecánico al margen de la vía, una actividad prohibida al estar activa la fase 3 del Plan Alfa. El detenido, cuya identidad no ha sido revelada, fue arrestado horas después de que el aviso del incendio llegara a los servicios de emergencia a las 09:17 horas.

Un hombre observa la columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (Girona). EFE/ David Borrat
Un hombre observa la columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (Girona). EFE/ David Borrat

El fuego, declarado en Sant Pol, pedanía de La Bisbal d’Empordà, se ha adentrado en las 28.000 hectáreas boscosas de Les Gavarres y amenaza los municipios costeros de la Costa Brava. Los Bombers de la Generalitat trabajan con 64 dotaciones —225 bomberos, once de ellas aéreas— y han reconocido que el incendio supera su capacidad de extinción. La columna de humo del incendio ha alcanzado una altitud de entre 4 y 5 kilómetros, según ha confirmado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a través de su cuenta de X.

PUBLICIDAD

La UME envía más de 200 efectivos

La Generalitat de Catalunya lo ha catalogado como un incendio de sexta generación y ha solicitado el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Poco después, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha anunciado que la UME enviaba a más 200 efectivos y 60 vehículos del cuarto batallón, que ya van camino de Cataluña para colaborar con la Generalitat ante la simultaneidad de incendios forestales.

Columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (Girona), que ha obligado a desalojar a 150 niños de una casa de colonias de verano y a confinar a un barrio. EFE/ David Borrat
Columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (Girona), que ha obligado a desalojar a 150 niños de una casa de colonias de verano y a confinar a un barrio. EFE/ David Borrat

La tramontana, con rachas de entre 40 y 50 km/h, condiciona la evolución del fuego y genera focos secundarios que dificultan las labores de extinción. Los medios aéreos realizan descargas sobre esos focos y sobre los flancos del incendio principal, mientras las dotaciones terrestres trabajan en la consolidación del perímetro. La prioridad de los efectivos es el flanco derecho: el objetivo es configurar un corredor que contenga el fuego entre La Bisbal, Palafrugell y Palamós antes de que el viento cambie de dirección hacia la marinada y acerque las llamas a zonas habitadas.

La carretera GI-660 permanece cortada entre los puntos kilométricos 1 y 12, en el tramo entre Calonge y La Bisbal d’Empordà. Protección Civil ha activado la fase de alerta del Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales de Cataluña (Infocat) y ha pedido a los residentes del área metropolitana de Barcelona que pospongan los desplazamientos hacia el Baix Empordà, el Gironès y el Pla de l’Estany para no dificultar las labores de extinción.

Temas Relacionados

Última hora EspañaIncendiosIncendios EspañaGironaCataluñaSucesosSucesos EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las imágenes del incendio de Les Gavarres (Girona): una gran columna de humo y miles de personas confinadas por el fuego

Las llamas de La Bisbal avanzan sin control, con unas 750 hectáreas quemadas y un amplio dispositivo de emergencia en marcha

Las imágenes del incendio de Les Gavarres (Girona): una gran columna de humo y miles de personas confinadas por el fuego

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

Tras un largo camino judicial, la magistrada desestimó la medida cautelarísima solicitada por los empresarios

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

Marina Rivers, a la espera de diagnóstico por un tumor en el pecho, pide a sus seguidoras que se autoexploren: “Ha crecido y me han hecho una biopsia”

La influencer ha aclarado que le dijeron que se trataba de un tumor benigno, pero, al crecer, los médicos han empezado a sospechar

Marina Rivers, a la espera de diagnóstico por un tumor en el pecho, pide a sus seguidoras que se autoexploren: “Ha crecido y me han hecho una biopsia”

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

El negociador comercial de la UE anunció que Bruselas y Pekín habían acordado reactivar el diálogo para avanzar hacia “resultados tangibles”

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Un masajista es detenido por grabar sin consentimiento a más de 130 clientas mientras se desvestían en su centro de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

La Guardia Civil ha encontrado más de 500 vídeos tras el aviso de una clienta que detectó una cámara oculta en la cabina del centro de masajes

Un masajista es detenido por grabar sin consentimiento a más de 130 clientas mientras se desvestían en su centro de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF, IVA y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

ECONOMÍA

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

La transparencia salarial en las ofertas de trabajo tendrá que esperar: los candidatos seguirán sin conocer su sueldo en las entrevistas

Hasta 697 € más al mes: así quiere el Gobierno subir el sueldo a los funcionarios de Baleares para que puedan pagar la vivienda

DEPORTES

Raja Jódar no puede contra un inspirado Mochizuki fortísimo en la red y se despide de Wimbledon

Raja Jódar no puede contra un inspirado Mochizuki fortísimo en la red y se despide de Wimbledon

Marc Pubill, de rechazado por ser demasiado bajito a la ‘mili’ con el Cholo que le hizo debutar en el Mundial 2026

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, viernes 3 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia: “Mi única preocupación era comer un bocadillo de jamón y queso durante la carrera”