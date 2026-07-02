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Ensalada cantonal o ensalada de ahumados, la receta veraniega típica de Cartagena y desconocida en el resto de España

Esta refrescante ensalada de ahumados es tradicional de la Región de Murcia y es ideal para solucionarnos una cena de verano

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Ensalada cantonal o ensalada de ahumados, un clásico de la cocina cartagenera (Magnific)
Ensalada cantonal o ensalada de ahumados, un clásico de la cocina cartagenera (Magnific)

También conocida como ensalada de ahumados, la ensalada cantonal es una receta típica de la comarca de Cartagena, extendida por toda la Región de Murcia gracias a su frescura y a su riquísima mezcla de sabores. Sabrosa y muy nutritiva, esta ensalada une productos de tradición artesana como los ahumados de pescado con productos de la huerta, enseña de la agricultura y la cocina murcianas.

El origen de este plato está ligado a uno de los momentos más importantes de la historia de Cartagena, cuando este municipio se convirtió en cantón. Ocurrió durante la llamada Revolución Cantonal (julio 1873 a enero 1874), cuando esta ciudad portuaria se proclamó independiente, con un movimiento de rebelión cantonal que pretendía instaurar la República Federal en España ‘de abajo arriba’. Su rendición acabó llegando en enero de 1874, tras el duro asedio al que se vio sometida la ciudad.

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La receta mezcla habitualmente encurtidos como alcaparras y aceitunas con pescados ahumados como el salmón o el bacalao. A esto se pueden añadir unos trozos de tomate maduro, consiguiendo una mezcla riquísima con los productos estrella de la temporada. Esta receta que hoy preparamos fue creada por el chef Juan Antonio García, del Restaurante El Churra, y compartida por la web de Turismo de la Región de Murcia.

Receta de ensalada cantonal

La ensalada cantonal se distingue por la mezcla de pescados ahumados (salmón, atún, bacalao o palometa), alcaparras, aceitunas negras, anchoas y cebolleta, todo picado en dados y aliñado con aceite de oliva virgen extra. Se sirve muy fría para potenciar su frescura y contraste de sabores.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 0 minutos

Ingredientes

  • 120-200 g de salmón o atún ahumado
  • 120-200 g de bacalao o palometa ahumada
  • 30-50 g de alcaparras
  • Alcaparrones al gusto
  • 50 g de cebolletas encurtidas
  • Aros de cebolleta fresca
  • 80 g de aceitunas negras de cuquillo
  • 2-4 anchoas en aceite
  • 1 tomate maduro (opcional)
  • Zumo de limón (opcional)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil fresco para servir

Cómo hacer ensalada cantonal, paso a paso

  1. Corta los ahumados en dados de bocado. Usa un cuchillo bien afilado para no deshacer el pescado.
  2. Coloca los ahumados en una fuente amplia.
  3. Añade las alcaparras, alcaparrones, cebolletas encurtidas y las aceitunas negras.
  4. Integra las anchoas y los aros de cebolleta fresca.
  5. Si optas por el tomate, pícalo en cubos pequeños y agrégalo junto con un chorrito de zumo de limón para un toque ácido.
  6. Aliña generosamente con aceite de oliva virgen extra y un poco de sal. Mezcla con suavidad: así evitas romper los ingredientes y mantienes la textura.
  7. Espolvorea perejil fresco picado.
  8. Guarda en la nevera al menos 30 minutos antes de servir, para potenciar el sabor y asegurar que esté bien frío.
  9. Sirve en raciones individuales o como centro de mesa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 personas como entrante o tapa.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Proteínas: 18-22 g
  • Grasas: 15-18 g (mayoritariamente saludables)
  • Hidratos de carbono: 3-5 g
  • Calorías: 220-270 kcal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva la ensalada en un recipiente hermético en la nevera hasta 2 días. No se recomienda congelar, ya que los ahumados y encurtidos pierden textura y sabor.

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