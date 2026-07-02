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Guardias civiles exigen la dimisión “inmediata” de su directora y el cese del DAO tras sus imputaciones en el caso Leire Díez

Cuando el Ministerio Fiscal considera que existen indicios suficientes contra la cúpula de la Guardia Civil, ya no cabe hablar de estrategia política alguna”, ha afirmado el sindicato AUGC

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El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Diego Madrazo, emite un comunicado. En el video, un hombre con camiseta negra habla de frente a la cámara. El fondo presenta dos armarios de madera clara. El comunicado aborda la exigencia de dimisión de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el cese del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. La razón para estas demandas son las imputaciones judiciales que pesan sobre ambos funcionarios. Se trata de una declaración oficial de la asociación.

Nueva tensión interna en la Guardia Civil. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido la dimisión “inmediata” de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el cese del director adjunto operativo, teniente general Manuel Llamas, en un comunicado al que ha tenido acceso Infobae. Lo hacen después de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decidiera citarlos como investigados en la causa relacionada con la trama de Leire Díez.

Tanto las acusaciones populares como la Fiscalía Anticorrupción solicitaron formalmente su imputación. “Cuando el Ministerio Fiscal considera que existen indicios suficientes contra la cúpula de la Guardia Civil, ya no cabe hablar de estrategia política alguna”, ha afirmado AUGC en un comunicado. La Fiscalía presentó su escrito este miércoles, reforzando la gravedad del caso, según considera el sindicato.

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Directora de la Guardia Civil (Diego Radamés - Europa Press)
Directora de la Guardia Civil (Diego Radamés - Europa Press)

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