Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

La tarifa del servicio eléctrico se actualiza diariamente (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado,checa cuál es el mejor momento del día para usar laluz.

Aquí están los precios de la luz, así como las horas del día más altas y más baratas del servicio para este viernes 3 de julio.

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Precio de la luz

Día: 3 de julio

Precio de media: 46.66 euros por megavatio hora

Precio más alto: 131.12 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.11 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este viernes 3 de julio, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 96.54 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 79.98 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 75.78 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 75.57 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 73.3 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 73.3 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 80.69 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 86.59 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 60.18 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de -0.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.11 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.05 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.07 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 2.99 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 47.11 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 115.3 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 131.12 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 121.01 euros por megavatio hora.