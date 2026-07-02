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La discreta mujer de Pablo Motos reaparece junto a los colaboradores de ‘El Hormiguero’ para celebrar el final de temporada con una barbacoa desde el plató

La coordinadora de guiones del programa, Laura Llopis ha festejado junto al resto del equipo su éxito anual

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La barbacoa de final de temporada de 'El Hormiguero' (Instagram)
La barbacoa de final de temporada de 'El Hormiguero' (Instagram)

Laura Llopis, la discreta mujer de Pablo Motos, ha reaparecido junto al equipo de El Hormiguero en la barbacoa con la que el programa ha despedido su temporada en las instalaciones de 7 y Acción, una imagen poco frecuente de la coordinadora de guiones y mujer de Pablo Motos que refuerza el perfil interno y discreto con el que ha permanecido alejada del foco público durante años.

La celebración ha comenzado en el plató principal y se ha trasladado al patio exterior de la productora, donde se han instalado parrillas portátiles y mesas redondas para reunir a colaboradores, técnicos y producción en el cierre previo al parón estival tras una temporada de éxitos. En las imágenes han aparecido Nuria Roca, Tamara Falcó, Juan del Val, Marron, Damián Mollá, Juan Ibáñez o Luis Piedrahita, entre otros.

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Y ahora sí que sí: OFF”, ha resumido el encuentro Nuria Roca en su perfil de Instagram con unas imágenes que han destapado la presencia de la esposa del presentador. La cita ha servido para despedir la temporada del espacio de Antena 3 con una comida al aire libre. El menú ha incluido carne a la brasa, chorizos criollos, mazorcas de maíz, berenjenas y patatas asadas.

La barbacoa de final de temporada de 'El Hormiguero' (Instagram)
La barbacoa de final de temporada de 'El Hormiguero' (Instagram)

La mujer de Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

La presencia de Llopis ha sido una de las notas más llamativas de la jornada. La guionista, que ocupa un papel clave en el formato como coordinadora de guiones, ha aparecido sonriente en fotos grupales, aunque semioculta, y compartiendo la celebración con el núcleo duro del programa. Nuria Roca ha compartido imágenes de la reunión junto a varios compañeros, como Tamara Falcó que se ha unido a una jornada marcada por un ambiente distendido.

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La publicación muestra una mezcla de perfiles del equipo visible en pantalla y de trabajadores de otras áreas del programa. En esas instantáneas también se aprecia la sintonía entre Llopis y colaboradores habituales como el matrimonio formado por Nuria Roca y Juan del Val. Su aparición ha resultado poco habitual precisamente porque la esposa de Motos ha optado de forma sostenida por mantenerse fuera del ruido mediático.

La barbacoa de final de temporada de 'El Hormiguero' (Instagram)
La mujer de Pablo Motos en la barbacoa de final de temporada de 'El Hormiguero' (Instagram)

El matrimonio de Pablo Motos

Esa discreción contrasta con la exposición pública del presentador, una de las caras más reconocibles de la televisión en España al frente de El Hormiguero. El conductor del formato, natural de Requena, ha preservado siempre su vida personal en un segundo plano pese a su relación cercana con la audiencia. Laura Llopis y Pablo Motos comparten su vida desde hace casi tres décadas y trabajan juntos desde hace años en el programa.

Antes de consolidar esa relación, ambos se conocieron en 1997, cuando el presentador trabajaba en la filial valenciana de Onda Cero. El propio Motos ha contado en varias ocasiones cómo empezó esa relación: “Nos conocimos en la radio, en Valencia, yo estaba de presentador y ella en producción”, contó en una entrevista con Bertín Osborne. También recordó que el interés no fue correspondido al principio: “A mí me gustaba, pero ella pasaba. El desprecio más grande se queda en nada comparado con el de ella. Un día pensé que no podía morirme sin besarla”.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

El presentador explicó después que intentó conquistarla con gestos cotidianos. “Una vez comentó que hacía mucho frío, y yo salí corriendo y le compré un calefactor. Entonces, por primera vez me miró, la miré y surgió el flechazo”, relató en su programa. También situó el primer beso en su coche, tras una conversación durante un trayecto: “Entramos en una rotonda y le pregunté si le gustaba o no. Ella me dijo ‘bueno’… Y ya no tomé ni la rotonda, me fui recto, paré y la besé”.

02/03/2021 Pablo Motos y su mujer, Laura Llopis EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
Pablo Motos y su mujer, Laura Llopis (Europa Press)

La pareja ha mantenido esa reserva incluso después de casarse. Motos contó que ambos celebraron una ceremonia civil en secreto porque no querían “montar un sarao”, y recordó aquel día así: “En el juzgado me metieron por detrás, fuimos por unas habitaciones muy raras y me llevaron a la parte de arriba”. De esta manera, renunciaron a acaparar portadas como las que habría generado un enlace de su calibre.

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