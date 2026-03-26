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Manuel Gavira será el candidato de Vox en las elecciones andaluzas

El partido de Santiago Abascal apuesta por un perfil arraigado en el territorio para tratar de arrebatar la mayoría absoluta a Juanma Moreno

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El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira. (Manuel Gavira en X)
El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira. (Manuel Gavira en X)

Era el nombre que figuraba en muchas quinielas y Vox prometió que no habría sorpresas. El Comité Ejecutivo Nacional ha ratificado el nombre de Manuel Gavira para encabezar la candidatura de los de Abascal en las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 19 de mayo.

Gavira, diputado autonómico desde las elecciones de 2018, será por primera vez candidato a la Presidencia de la Junta, con la difícil misión de arrebatar la mayoría absoluta que ostenta el dirigente del PP, Juanma Moreno. Gavira fue apartado de la portavocía el pasado 2022 para dejar paso a la candidatura Macarena Olona. Tras el fracaso de aquella operación, el Comité Ejecutivo Nacional ha optado por un perfil arraigado en el territorio, por encima de un candidato mediático.

Gavira comparecerá a las 11:30 horas, en la sede del Parlamento andaluz tras hacerse pública su designación como candidato a la Presidencia de la Junta. En su cuenta de X, ha agradecido a la Dirección del partido la confianza depositada en él y ha afirmado que asume “con honor y responsabilidad” ser el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía. “¡A por todas!“, ha sentenciado en su mensaje.

Vox busca mejorar los 14 escaños que logró en 2022

Vox contó en esta última legislatura, la XII, con 14 escaños, dos más de los que obtuvo en la XI legislatura (que arrancó tras las elecciones de diciembre de 2018) y en la que alcanzó un pacto de investidura con el PP-A para hacer posible la elección de Juanma Moreno como presidente de la Junta.

El exportavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha anunciado este jueves que la formación presidida por Santiago Abascal le abrió un expediente para expulsarle del partido y que lo hizo el mismo día que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convocó las elecciones. (Fuente: europa press/congreso/vox)

Los populares andaluces (que fueron la segunda fuerza más votada tras el PSOE-A y obtuvieron 26 escaños) sellaron entonces un pacto de gobierno con Ciudadanos (ya desaparecido en el Parlamento) y un acuerdo de investidura con Vox. Ni el candidato que encabezó en 2018, el jurista Francisco Serrano, ni la propia Olona permanecieron en el Parlamento Andaluz hasta final de legislatura.

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